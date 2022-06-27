Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон
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Британія не могла б бути в авангарді підтримки для захисту від Росії, якби вона все ще була в Європейському Союзі.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Я не думаю, що Велика Британія в рамках Європейського Союзу та в такій матриці спільної закордонної політики і політики безпеки, яку ми тоді мали, лідирувала б як перша європейська країна, яка озброїть українців, даючи їм засоби для самооборони", – сказав Джонсон у розмові з американським каналом CNN.
"Думаю, що це говорить про країну, що думає про справи іншим чином, що дивиться на світ з більш глобальної перспективи і є амбітною. Але це не означає, що ми – менш європейські. Ми – європейці, але, думаю, що ми маємо більш глобальний підхід", – пояснив очільник британського уряду.
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Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
У Німців хер патрона купиш без купи всього, а як купиш то з поставкою у Грудні.
Якби з Британією було так само, то вже ласти склеїли б!
Чого тіко 2000шт NLAW на початках були варті, то ж скарб, кацапам взагалі від них башню зносило!
Дякуємо Джонсонюку!!!!
А зараз прозрів
Не нафіга, а ТРЕБА!
ВІК живи вік вчися......
Пока нам без ЕС никуда, да и побольше в нем станет "молодых" демократий вместе с нами...
Дуже правильно сказав.
А всякі "великі аналітики і експерти" скільки крику наробили, що вихід Британії з ЄС - на користь х**лу і ініційований ним.