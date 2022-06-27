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Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Британія не могла б бути в авангарді підтримки для захисту від Росії, якби вона все ще була в Європейському Союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я не думаю, що Велика Британія в рамках Європейського Союзу та в такій матриці спільної закордонної політики і політики безпеки, яку ми тоді мали, лідирувала б як перша європейська країна, яка озброїть українців, даючи їм засоби для самооборони", – сказав Джонсон у розмові з американським каналом CNN.

"Думаю, що це говорить про країну, що думає про справи іншим чином, що дивиться на світ з більш глобальної перспективи і є амбітною. Але це не означає, що ми – менш європейські. Ми – європейці, але, думаю, що ми маємо більш глобальний підхід", – пояснив очільник британського уряду.

Також читайте: Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
Він прав на 100% ЄС це гнила бюрократична-демократія, де одна країна куплена х#йлом, може блокувати ініціативу всіх решта...
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27.06.2022 22:07
+25
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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27.06.2022 22:09
+24
З цим не посперечаєшся.
Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
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27.06.2022 22:10
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то ще то болото з покацапленнеми партнерами......
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27.06.2022 22:07 Відповісти
Він прав на 100% ЄС це гнила бюрократична-демократія, де одна країна куплена х#йлом, може блокувати ініціативу всіх решта...
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27.06.2022 22:07 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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27.06.2022 22:09 Відповісти
Цілков вірно, значно менше бюрократії.
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27.06.2022 22:09 Відповісти
Дякуємо брексіту.
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27.06.2022 22:09 Відповісти
Это стопудово!!!
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27.06.2022 22:10 Відповісти
З цим не посперечаєшся.
Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
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27.06.2022 22:10 Відповісти
прикол в том, что британия вышла из ес не без вмешивания параши и ***** лично )) ответка прилетела ******* очень и очень не ожиданная )
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27.06.2022 22:11 Відповісти
Реально ,як мокши раділи брексіту,верещали про руйнацію ЄС!!))
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27.06.2022 22:14 Відповісти
Все йде за планом
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27.06.2022 22:21 Відповісти
Розумний дядька Борис,з євроліберастами кашу не звариш!!))
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27.06.2022 22:11 Відповісти
Apjatj pro liberalov , ti hotj panimajesh kto takije liberali ?
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27.06.2022 23:11 Відповісти
Не ототожнюй ***********!!))
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27.06.2022 23:57 Відповісти
Країни ЄС самі вирішують свою зовнішню політику, от наприклад Угорщіна взагалі ворожа до нас країна, а деякі країни як Литва дали все що могли дати, а що не можуть то купляють за власний кошт і передають нам і чхали вони на всіх так званних "миротворців" від ЄС, та московитського крівавого вождя ВВХ. Так що тут пан Джонсон трохи лукавить.
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27.06.2022 22:11 Відповісти
Бережи боже її величність та Джонсонюка
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27.06.2022 22:12 Відповісти
фактор скрипалей еще нам норм помог,кто бы мог подумать
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27.06.2022 22:15 Відповісти
Та забыли они уже всё
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27.06.2022 22:21 Відповісти
Лапти сними.
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27.06.2022 22:42 Відповісти
Дядьку Джонсонюк, розуміємо як ніколи, нам реально так повезло з тобою!
У Німців хер патрона купиш без купи всього, а як купиш то з поставкою у Грудні.
Якби з Британією було так само, то вже ласти склеїли б!

Чого тіко 2000шт NLAW на початках були варті, то ж скарб, кацапам взагалі від них башню зносило!
Дякуємо Джонсонюку!!!!
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27.06.2022 22:16 Відповісти
Согласен на все 100. Если бы Джонсон в самые короткие сроки не прислал нам десятки самолетов вооружения, а потом не дал пинка остальным европейцам и старику Байдену чтобы быстрее шевелились, сомневаюсь что мы бы выстояли в первые дни. Вся страна была бы бучей а Киев *мариуполем*
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27.06.2022 22:19 Відповісти
Не сомневаюсь, что если бы у европейских и американских лидеров были бы такие же стержень и интеллект, как у Бориса Джонсона, то войны бы не было
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27.06.2022 22:21 Відповісти
Точно так. Только мы найух туда же премся ?
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27.06.2022 22:22 Відповісти
Чтоб быть там самыми главными))) , а упырей погоним взашей))
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27.06.2022 23:29 Відповісти
Якщо Б ще Угорщину звідти прибрати
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27.06.2022 22:23 Відповісти
Стара добра Європа заплила жирком і тільки бабло рахує
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27.06.2022 22:24 Відповісти
Дякую тобі Боже, що я не москаль а Британія не в ЄС
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27.06.2022 22:31 Відповісти
Дякуємо за Вашу позицію, дайте нам більше потрібної для нас зброї. Ми віддячимо і не забудемо за підставлене плече
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27.06.2022 22:34 Відповісти
таки да...
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27.06.2022 22:39 Відповісти
На початку століття Британі запросила українців в Канаду. ******* Канада завдячує своєму процвітанню саме українцям. То ж не дивно що зараз 70% приватного капіталу Канади знаходиться в руках нащадків вихідців з України. Вже маючи позитивний досвід української еміграції після Другої Світової Британія маючи нестачу чоловіків прийняла залишки УПА. Всі ці люди успішно асимілювались в Британії. Настільки успішно що їм на визннання заслуг дозволили встановити в центрі Лондону єдиний на всю Британію памятник іноземному королю - князю Володимиру. Після війни британці видали росіянам всіх росіян бо вони ледачі і нахабні паразити з сформованою комуністичною свідомістю, але категорично відмовились видавати українців. Якось один знайомий кацап який вчився в LSE запросив мене на прогулянку "з сюрпризом". І привів мене на цвинтар. На могилку Карла Маркса. Але сюрпризом стало те що вся могилка була з усіх боків обкладена папірцями, на більшості з яких були клятви в вірності комуністичним догмам кацапською мовою і обіцянками люто помститися капіталістам...
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27.06.2022 22:39 Відповісти
Маркса і Енгельса памятають тільки за їх довгими бородами. Шариков відповідав що не згілний ні з Фейербахом ні з Енгельсом.
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27.06.2022 23:06 Відповісти
Шаріков читав листування Енгельса з Каутським.
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28.06.2022 04:36 Відповісти
Колись думав нафіга той бРекСіт

А зараз прозрів
Не нафіга, а ТРЕБА!
ВІК живи вік вчися......
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27.06.2022 22:41 Відповісти
ЄС розглядає зміни до статуту в частині голосування. Є пропозиція видалити положення про прийняття рішень 100 відсотків голосів. Це якраз і є відповідь ************* в ЄС.
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27.06.2022 22:43 Відповісти
Чому радіємо, що стали членами в ЄС? Може не треба?
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27.06.2022 22:53 Відповісти
Треба! Кто будет финансировать восстановление экономики и инфраструктуры? А кто будет давать пенделя очередному лидору за невиконання реформ?
Пока нам без ЕС никуда, да и побольше в нем станет "молодых" демократий вместе с нами...
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27.06.2022 23:13 Відповісти
А лаптепітеки так ратували за вихід бритів, що навіть обмочились від радощів. А воно ось як повернулось. Гітлер колись казав, у серпні 1939 року, дорогий мій Герінг, англосакси коли щось підписують, то вони твердо дотримуються договору не так як інші.
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27.06.2022 23:12 Відповісти
Велика подяка президенту України Борису Джонсонюку!!!
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27.06.2022 23:17 Відповісти
Розумні люди це зрозуміли ще 4 місяці тому і щиро вдячні нашим друзям за ту підтримку, яку отримуємо від них! 💛💙💛💙💛💙
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27.06.2022 23:19 Відповісти
cаме тому Україну втягують ,по вказівці куйла(його німецько-французьскі і італійські холуї) в кандидатьке європейське болото, щоб звести до мінімуму англо-американську допомогу Україні.
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27.06.2022 23:30 Відповісти
ЕС одними своими санкциями на запрет поставок оружия развивающимся странам сделала бАльшой подарок мордору, там плевать хотели на санкции и поставляют в полный рост! А заводы в ЕС сосите лапу!
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28.06.2022 07:10 Відповісти
Молодець, Борюсік !

Дуже правильно сказав.
А всякі "великі аналітики і експерти" скільки крику наробили, що вихід Британії з ЄС - на користь х**лу і ініційований ним.
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28.06.2022 08:08 Відповісти
 
 