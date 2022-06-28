"Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО
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Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про обстріл росіянами групи цивільних громадян в Лисичанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гайдай зазначив: "Просто набирали воду: росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених
Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".
Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.
серед загиблих - хлопець 2007 року народження
серед поранених - хлопець 2008 року народження"
Топ коментарі
+43 Valter Valter
показати весь коментар27.06.2022 22:13
+40 Мобильный крематорий
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+35 Афанасий Александров
показати весь коментар27.06.2022 22:17
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Потрібно наполягати на тому,що б росія отримала статус країни яка є терорист та спонсор тероризму в світі!
Але цікавить інше - яка же ж бл2дь ці ракети навела, коли там були люди, чи не так? Якби ці бл2ді знали, що їх будуть вбивати, охочих побути "коригувальниками" явно б поменшало. Але на місцях то краще знають - хто відчуває особливу любов до росіюшки та до бабла, і хто ладен за копійку торгувати й матір'ю.
Одужання пораненим.