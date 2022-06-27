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арбітраж (145) Керченська протока (272) Кулеба Дмитро (3170)

Міжнародний арбітраж відкинув зауваження РФ і підтримав позицію України у справі про захоплення Росією українських суден у Керченській протоці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабль,море,рф,азовское

Міжнародний арбітраж, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України у справі нашої держави проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Також читайте: Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

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Топ коментарі
+20
А зауваження парашії були ті, що ми провели обмін, значить погодилися з парашією. А також те, що Володя Боневтік порушив кримінальну справу проти 5-го Президента і моряків, які "провокували мирних кацапів"?
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27.06.2022 22:27
+19
Ну и вот какого тогда Зеля пошел на поводу у ***** и согласился на обмен, отдав Цемаха?
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27.06.2022 22:27
+19
Так це ж ніби була провокація Пороха, навіть "шили" кримінальну справу.
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27.06.2022 22:29
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27.06.2022 22:20 Відповісти
Ну и вот какого тогда Зеля пошел на поводу у ***** и согласился на обмен, отдав Цемаха?
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27.06.2022 22:27 Відповісти
Наша Зєля всім дає і виконує їх бажання (Ху*лу в тому числі), крім громадян України, їм він тільки обіцяє.
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27.06.2022 22:31 Відповісти
нагадай но, коли моряки додому повернулись? Сьогодні?
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27.06.2022 22:37 Відповісти
Нагадайте, коли?
І не забудьте, будь ласка, нагадати, останній термін повернення моряків та катерів, після який мали бути введені міжнародні санкції? Хто, особисто, з пліснявої команди, цим займався та чому їх повернули не за рішенням міжнародного трибуналу, а на умовах парашки? Чому тягали на допити в ДБР, як вимагала парашка? В якому вигляді повернули катери, і хто, їх, по-тихому, ремонтував, за рахунок бюджету України?
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27.06.2022 23:16 Відповісти
Ровно за день до окончания срока, данного морским трибуналом ***** на безоговорочноевозвращение моряков. И на условиях *****. Или память отобрало?
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28.06.2022 00:04 Відповісти
Ты конченная зеленогнойная мразь. вы- зеленый зомбиленд, упоротый, тупой до невозможности и продажный, хуже *********** зомбиленда, вы, мрази продаете свою страну оптом и в розницу ее врагам- ***** и вашему фсбшному "боху" наполеонию ословичу оманскому. Это вам, уроды, какая разница всегда, лишь бы поржать, посрать и пожрать. Дойдет, утырки , и до вас очередь. подляку, ****, передавай привет
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28.06.2022 08:23 Відповісти
А зауваження парашії були ті, що ми провели обмін, значить погодилися з парашією. А також те, що Володя Боневтік порушив кримінальну справу проти 5-го Президента і моряків, які "провокували мирних кацапів"?
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27.06.2022 22:27 Відповісти
Так це ж ніби була провокація Пороха, навіть "шили" кримінальну справу.
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27.06.2022 22:29 Відповісти
Пєтю склоняли наліво і направо за те що в свій порт свої судна пливли, а тепер бач як воно....раисся не права...
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27.06.2022 22:38 Відповісти
А ще недавно хтось дуже зелений щось там кричав, що це провокації Порошенка спрямовані проти росіян. Хотілося б зараз почути слова зеленого недоумка з цього приводу.
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27.06.2022 22:40 Відповісти
Це тому Дристович таке намалював :
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27.06.2022 22:42 Відповісти
начало славного пути ХЕРойской армии и флота
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27.06.2022 22:46 Відповісти
Ще i унiтази вкрали!
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27.06.2022 22:57 Відповісти
А де ті бездипломні юристи з Мухосаранська і Чебоксар, окучують ниви в нейтральній австрії ? в рашці їх точно немає. Залдишилилась пара прохвостів і Люська, що танцює раком, тутешній в стрингах і в декольте.
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27.06.2022 23:01 Відповісти
Вимагаю від суду прокричали то Зеленському прямо у вухо
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27.06.2022 23:38 Відповісти
 
 