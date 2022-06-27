Українська авіація протягом 27 червня здійснила до 20 групових вильотів, уражено склад боєприпасів, позиції двох БТГ ворога, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командування Повітряних сил оприлюднило результати роботи української авіації протягом 27 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога".
Топ коментарі
+29 Папєрєднік
показати весь коментар27.06.2022 23:08
+27 Чайка Київ
показати весь коментар27.06.2022 23:07
+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.06.2022 23:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ВПС України роблять 20 вильотів на штурмовку, це означає, що рашковани не можуть знайти літаків та пілотів на звичайне патрулювання фронту. А вильоти вглиб контрольованої ЗСУ території - це вже настільки нечаста річ стала...
Кажемо відверто: ЗСУ зробили "диво 21 сторічча" - самотужки "закрили небо" від самопроголошеної "другої армії світу" з кількістю бойових літаків теж ніби на рівні "одразу за США".
Як-то кажуть "привіт какашенкову", який особисто знищів літаків, гвинтокрилів та танків в Україні більше, ніж в України було на 24.02.2022 і навіть більше, ніж якщо рахувати з трофеями після драпака рашистів з під Києва, Чернігова та Сум.
Пірагі із вішні
Адрєс - уліца Пабєди,
Тут слова ізлішні