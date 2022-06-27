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авіація (1654) Повітряні сили (1248)

Українська авіація протягом 27 червня здійснила до 20 групових вильотів, уражено склад боєприпасів, позиції двох БТГ ворога, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Командування Повітряних сил оприлюднило результати роботи української авіації протягом 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська авіація вдарила по скупченню живої сили і техніки ворога на Херсонщині, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Паліть кацапів! Слава ЗСУ! Слава хороброму українському народові!
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27.06.2022 23:08
+27
Соколики наші, бережи вас Господь
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27.06.2022 23:07
+13
20 вылетов. Авиация ВСУ начинает действовать все серьезней, все масштабней.
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27.06.2022 23:12
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Соколики наші, бережи вас Господь
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27.06.2022 23:07 Відповісти
Паліть кацапів! Слава ЗСУ! Слава хороброму українському народові!
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27.06.2022 23:08 Відповісти
"Потерь в вооруженных силах росийской федерации нет"...
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27.06.2022 23:08 Відповісти
Дохлі орки це хіба втрати?
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27.06.2022 23:14 Відповісти
20 вылетов. Авиация ВСУ начинает действовать все серьезней, все масштабней.
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27.06.2022 23:12 Відповісти
Орки ще недавно робили по 300 вильотів.
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27.06.2022 23:17 Відповісти
пока пилоты не устали/кончились
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27.06.2022 23:26 Відповісти
Та вони і зараз роблять багато вильотів. Але літають низенько, від фронту далеченько - випустили щось типу "Х-55" - і драпака на базу.

Якщо ВПС України роблять 20 вильотів на штурмовку, це означає, що рашковани не можуть знайти літаків та пілотів на звичайне патрулювання фронту. А вильоти вглиб контрольованої ЗСУ території - це вже настільки нечаста річ стала...
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27.06.2022 23:29 Відповісти
яке драпака,не треба тут цих ура патрітичних вигуків,їм АПРІОРІ нічого не загрожує,тому що дальність пуску х55 до 2500км,а х101 взагалі 5500км,вони тупо злітають над ареородромом кружок з пуском і на посадку,ВСЕ
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28.06.2022 02:18 Відповісти
І це ще не прибули словацькі МіГ-29, а навчання на F-16 тільки в проекті закону...

Кажемо відверто: ЗСУ зробили "диво 21 сторічча" - самотужки "закрили небо" від самопроголошеної "другої армії світу" з кількістю бойових літаків теж ніби на рівні "одразу за США".

Як-то кажуть "привіт какашенкову", який особисто знищів літаків, гвинтокрилів та танків в Україні більше, ніж в України було на 24.02.2022 і навіть більше, ніж якщо рахувати з трофеями після драпака рашистів з під Києва, Чернігова та Сум.
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27.06.2022 23:24 Відповісти
словацьких мігів аж 12.з них льотних було 3-4,не треба з них робити панацею,це не польські борти які майже всі боєздатні,і їх 28 шт було,хоча якби дали і поляки і словаки,то бригаду спокійно б упакували...
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28.06.2022 02:21 Відповісти
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27.06.2022 23:14 Відповісти
кацап лежить в канаві-пирогів немає.
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27.06.2022 23:19 Відповісти
Памінальнийє абєди,
Пірагі із вішні
Адрєс - уліца Пабєди,
Тут слова ізлішні
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27.06.2022 23:21 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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27.06.2022 23:15 Відповісти
Смерть кацапофашистам!
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27.06.2022 23:16 Відповісти
Треба замовити Притулі замість байрактарів літаки з потужними ракетами. А краще ядерну зброю.
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27.06.2022 23:19 Відповісти
Притулі пора ретельно вивчати Даркнет, може кілера якогось гарного знайде
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27.06.2022 23:35 Відповісти
Головне повертайтесь живими!!!
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27.06.2022 23:27 Відповісти
от і добре
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27.06.2022 23:31 Відповісти
 
 