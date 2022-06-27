Українська авіація протягом 27 червня здійснила до 20 групових вильотів, уражено склад боєприпасів, позиції двох БТГ ворога, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил оприлюднило результати роботи української авіації протягом 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога".

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