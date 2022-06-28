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У Кременчуці надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення рідних, - Офіс генпрокурора. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів торгового центру у Кременчуці. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
знаєте, що це?
Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇

Универсамочка

@UnderPressure_

·
3 ч

На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.



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27.06.2022 23:24
+7
пора вальнуть кримського моста
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27.06.2022 23:20
+6
кацапи - здохніть су ки.
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27.06.2022 23:43
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пора вальнуть кримського моста
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27.06.2022 23:20 Відповісти
мавзолей генштаб кремль и госдуму думаю сто томагавков хватит и еще бомбу с ядом кураре сверху
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27.06.2022 23:45 Відповісти
знаєте, що це?
Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇

Универсамочка

@UnderPressure_

·
3 ч

На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.



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27.06.2022 23:24 Відповісти
Бути людиною і співчувати - це не самоприниження. І розраховувати на взаємність теж. Але ж у чомусь ви праві. Це стосується людей, а ми маємо справу зі злобними істотами.
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28.06.2022 00:03 Відповісти
і це тільки початки...Подивіться,що лишилось з будівлі.Яка імовірність вижити там була?..
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27.06.2022 23:24 Відповісти
нажаль
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27.06.2022 23:28 Відповісти
кацапи - здохніть су ки.
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27.06.2022 23:43 Відповісти
А це що кацапи голосували по приколу? Звісно вони винні, але за відсутність ППО проголосували саме ті кого зараз збирають по кусках.
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28.06.2022 12:09 Відповісти
Русскіє знищують русскіх... Карма?
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27.06.2022 23:59 Відповісти
15 вбитих на цей час
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28.06.2022 00:46 Відповісти
рядом КреДМаш через 2-3 неділі вони знову пустять туди ракети ..Тільки по НПЗ 4 рази гатили ...Чому саме Кременчук ? Бо це майбутній форпост для оборони Харьковської області
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28.06.2022 00:52 Відповісти
Нічого собі рядом. Півгодини шляху.
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28.06.2022 09:16 Відповісти
А скільки заяв надійшло з приводу розкрадання коштів на Великому Крадівництві ??!
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28.06.2022 12:08 Відповісти
 
 