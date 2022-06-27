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Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 млн, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ракети

У ході обстрілів території України 25-26 червня Росія випустила від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю яких сягає до 220 млн доларів.

Такі розрахунки наводить український Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Під час обстрілів використовується майже вся номенклатура, що була задіяна в ході цієї війни: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Найбільше гатили по Житомирщині, куди було випущено близько 30 ракет, 10 ракет збили ППО.

Ще 20 ракет прилетіло по Чернігівщині, зокрема, обстріляли військовий навчальний центр "Десна". Також обстріляли Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Миколаїв, Харків та Дніпропетровську область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетні обстріли міст України - тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, - Данілов

Окрім того, росіяни випустили по Києву декілька ракет, за наявною інформацією їх могло бути 4-6. Обстріл росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х-101 з району Каспійського моря, повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Forbes оцінює вартість ракет, випущених по Києву 26 червня, у 50–80 млн доларів. Для розрахунку вартості цих ракет видання використало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Зазначається, що у деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їх розподіл за типами. З огляду на це неможливо визначити загальну вартість російських ракет, які випустили по Україні за вихідні. За оцінкою Forbes, вона може становити від 150 млн дол до 220 млн дол.
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Топ коментарі
+21
рашка в день лярд заробляє, цензор нафіга такі новини ні про що? вже нагадуєте тсн з новинами про кота в селі лемешківка який покрав курчат по сусідству
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27.06.2022 23:20
+12
... і заробила від продажу нафти та газу 2 млрд. євро тільки за 2 дні.
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27.06.2022 23:20
+11
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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27.06.2022 23:21
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рашка в день лярд заробляє, цензор нафіга такі новини ні про що? вже нагадуєте тсн з новинами про кота в селі лемешківка який покрав курчат по сусідству
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27.06.2022 23:20 Відповісти
Заробити можна за день хоч 10 ярдів. Але скільки за день можна виготовити ракет? Ось що важливо
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27.06.2022 23:31 Відповісти
так, і я про це, зараз російську зброю треба міряти не грошима а можливостю та темпами виготовлення а також кількістю залишків при неможливості швидкого поновлення боєзапасу, тому тут вже не питання військового бюджету чи реакції чиєїсь - тут питання існування рашки яка поставили все що в неї є на війну
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27.06.2022 23:35 Відповісти
В ідеалі натуральне господарство в лаптепердії,а,це вже цікаво. Якби не гнів,споглядав,би з реготом
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28.06.2022 00:13 Відповісти
Там,ще цікавинка:- все високоточне імп. виробниче обладнання на снрвісі з європецськими складами,й документацією,й поновленнями ПЗ від виробників. Там,все цікаво й сурово
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28.06.2022 00:17 Відповісти
Вже ж багато разів казали і пояснювали: навіть якщо і виходить іноді 1 млрд$ на день математично (насправді меньше), то це не чистий прибуток! Сюди входить собівартість видобутку цієї нафти/газу та її транспорт!!! А це мінімум відсотків 30, плюс мінімум стільки ж йдуть до самої нафтодобуваючої компанії (можна сказати в кишеню олігархів)... Я вже не кажу, що решта цих грошей у вигляді податків йде не тільки на війну, а в ситуації коли більшість резервів рашки заблоковано, то цей нафтогазовий прибуток використовується просто для виживання федерального бюджету. І останнє: виробництво ракет навіть за наявності грошей, це не магазин, що прийшов, купив і заплатив на касі... Кацапи до Дня Конституції пішли майже ва-банк, зараз будуть пуляти всим чим є, ці ракети не безкінечні
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27.06.2022 23:49 Відповісти
... і заробила від продажу нафти та газу 2 млрд. євро тільки за 2 дні.
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27.06.2022 23:20 Відповісти
А ось з електронікою до тих ракет у них вже проблеми.
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27.06.2022 23:24 Відповісти
Значить у 2014 в когось були проблеми з грошима раз у танках росіян з'явились новенькі французькі тепловізори, чому Ви вважаєте що такі ж проблеми не можуть з'явитись у 2022?
Чи хтось відміняв прислів'я: були б гроші?
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27.06.2022 23:48 Відповісти
Я думаю,что китайские братья им этим помогут.
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28.06.2022 00:16 Відповісти
Хіба, ми будемо від цього тішитись. Той довбо..., що грошей жаліє? Мочити треба русню, крапка!
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27.06.2022 23:20 Відповісти
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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27.06.2022 23:21 Відповісти
Ну нехай, добре. А в кацапів?

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27.06.2022 23:25 Відповісти
Хлеб в рассрочку конечно атас. Но больше удивляюсь про факт что в России ещё пользуется копейками. Чекание их уже стоит дороже чем сама денюшка.
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28.06.2022 00:44 Відповісти
Ну ты зря так-уже 1еврос 56 рублёв -так,что про чеканку ты зря!!)
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28.06.2022 01:32 Відповісти
Ты лучше про цену на газ с месяца июля озвучь-для украинцев-чтобы они хоть были в курсах -сколько в латишии будет стоить 1 кубик газа в ЕВРО!!
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28.06.2022 01:35 Відповісти
І хто у цьому винен?)
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28.06.2022 02:59 Відповісти
Не в фантиках справа,а в тому,що заних матимеш. Пеперізання товврообмінних ланок=знищує купівельну спроможність. Гроші договірна абстракція,лише
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28.06.2022 00:08 Відповісти
Багата терористична держава поки що,куди їм дівать гроши?На розваги лепрекона самий раз.😢
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27.06.2022 23:21 Відповісти
Та у каZZапов денег пока немерянно, к сожалению. Ежедневно до сих пор зарабатывают по миллиарду.
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27.06.2022 23:22 Відповісти
А скільки отримує за газ та нафту?
Є паритет?
От мені цікаво - якщо так вистрілюють ракети по Україні, невже у них їх на НАТО вистачить?
Чи не прийдеться їх їм витрачати?
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27.06.2022 23:23 Відповісти
Або вони не планують воювати наступні 5-7 років.
Або…
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27.06.2022 23:29 Відповісти
Краще б не гроші рахували, а кількість на складах і у виробництві.
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27.06.2022 23:23 Відповісти
Из-за значительных потерь среди компетентных командиров Россия была вынуждена направить генерал-майора в отставке Павла для руководства подразделением специального назначения, действующим на востоке Украины.
Павел - 67-летний ветеран войны России в Афганистане
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27.06.2022 23:53 Відповісти
Могут его на Киев сбросить вместо бомбы.
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28.06.2022 00:18 Відповісти
Это расточительство. Павел пойдёт на колбасу и мыло.
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28.06.2022 07:39 Відповісти
російські террористи анонсують удар по Криворізькій ТЕС-Міністерство оборони РФ оприлюднило фейк, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, аби звинуватити російських окупантів.Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова генерал-полковника ЗС РФ Михайла Мізінцєва, ДТЕК ЕнергоПряма мова Мізінцєва: "Українське командування свідомо розмістило звої озброєні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ).Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на завдання удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції й показати світовій спільноті підроблені докази завдання удару з боку російських військ".Деталі: Міноборони РФ лякає, що це начебто ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на своїй території, аби звинуватити Росію.
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27.06.2022 23:26 Відповісти
росія витрачае мільйони получаючи мільярди від світу за єкспорт вуглеводородів...... при цьому захід вагаеться вибираючи санкції які зможуть зменшети втрати ввп на 2-3% а в цей час українці кладуть життя на ці терези.......
і да ще щось лунае про корукцію в наших рядах....... і довгий шлях в ЕС.....
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27.06.2022 23:28 Відповісти
Постачання ППО вже схвалили
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27.06.2022 23:30 Відповісти
І для яких міст України?
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27.06.2022 23:36 Відповісти
Нехай москалі трішки зачекають, поки Притула знайде воєнторг де такі продаються.
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27.06.2022 23:37 Відповісти
бєшенство путіна
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27.06.2022 23:37 Відповісти
Москва - це далеко не вся параша , бо вся параша живе без газу і без
елементарних зручностей , але вони мілліарди викидають для того ,
щоби знищити украінців !!

Нічого у вас не вийде , кляті русофашисти , будемо вас вбивати по всьому світі , де тільки можна 😠
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27.06.2022 23:47 Відповісти
То такий грізний і файний легінь чому досі на мацковії метро не рванув? Сцикливо?
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28.06.2022 07:23 Відповісти
Чи можливо знищити літаки з яких запускають ракети? Що для цього потрібно? Де вони злітають і куди сідають відомо...
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27.06.2022 23:47 Відповісти
так, та у нас немає настільки далекобійної ППО. може у путіна якось с-400 затрофеїти.
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27.06.2022 23:56 Відповісти
Сапсан з дальністю 1000км дістав би до бази в Енгельсі,до якої з Харкова десь 900км,але його ще треба з під асфальту виколупати,а чогось схожого нам в принципі не дадуть,тому треба було з початку війни кидати всі сили впк на доведення цього комплесу,але ж то не про зелень...
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28.06.2022 02:12 Відповісти
По $1.5-2 на одного обитателя запоребрика, включая грудных младенцев. Это примерно по $5 на среднестатистическую семью (родители с двумя детьми). Интересно, если бы предложили скинуться на такую атаку, сколько бы от себя кровные $5 оторвали бы?
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27.06.2022 23:54 Відповісти
Неправильно посчитал - на семью примерно по $7.
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27.06.2022 23:55 Відповісти
200 мільйонів, круто..., а заробляють на вуглеводнях в ЄС, всього 800 мільйонів на добу
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27.06.2022 23:55 Відповісти
Не дивно, коли жовте видання для мажорних тьолок займається такою хернею, як рахувати вартість ракет, які вбивають українців.
Херово, коли тим же самим займався представник МО, якій вчора розповідав про вартість ракет Х111, якими кацапи увалили по Києву...
(були тут на цензорі його "підрахунки", жалко час вттрачати на цю херню, щоб посилання знайти).
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28.06.2022 00:03 Відповісти
Ось:

НОВИНИКИЇВСЬКІ НОВИНИ

26.06.22 20:54 14 602 65

війна (20792) Київ (12332) обстріл (10376) Повітряні сили (95) Ігнат (6)

Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
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28.06.2022 00:19 Відповісти
а саме іронічне,що на фото може бути один з Прилуцьких бортів,та і х55 що позаду х101 цілком теж можуть бути звідти... А їх то не вимагалося віддавати в рамках здачі ЯЗ,їх просто загнали,а бабло в кишеньку никанули,чи хтось вірить що ті 285 лямів баксів за які їх віддали це вся сума?
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28.06.2022 02:15 Відповісти
рабсеяне инвесторы терроризма.
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28.06.2022 06:30 Відповісти
А мы обсасываем дефолт расеи... Дефолт, и на 200 лямов ракет в "фашистов"? Прикольный дефолт...
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28.06.2022 07:19 Відповісти
Если пока нет нужных ракет, выручат хлопки на аэродромах.
Недаром там везде таблички "Не курить": на взлётных полосах,
на ёмкостях с горючим, на складах ракет.
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28.06.2022 07:45 Відповісти
Копійки для них... Мільярди доларів за торгівлю нафтою і газом надходить в рашу стабільно...
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28.06.2022 07:52 Відповісти
Ракети ті совкові і ніхрена на коштують, бо путєн на них на потратив ні копійки. Вартість бомбардування дорівнює вартості виліту Ту-шки і дорівнює вартості утилізації тих ракет.
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28.06.2022 08:41 Відповісти
Значит будем ломать шеи "белым лебедям".
У России не так много Ту-160.
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28.06.2022 08:53 Відповісти
Какой П И Д А Р А С придумал измерять ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГОРЕ миллионами долларов !?!
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28.06.2022 08:41 Відповісти
А на сколько денег у ********* купили газа и нефти за выходные???
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28.06.2022 10:10 Відповісти
 
 