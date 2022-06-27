Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 млн, - Forbes
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ході обстрілів території України 25-26 червня Росія випустила від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю яких сягає до 220 млн доларів.
Такі розрахунки наводить український Forbes, передає Цензор.НЕТ.
Під час обстрілів використовується майже вся номенклатура, що була задіяна в ході цієї війни: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Найбільше гатили по Житомирщині, куди було випущено близько 30 ракет, 10 ракет збили ППО.
Ще 20 ракет прилетіло по Чернігівщині, зокрема, обстріляли військовий навчальний центр "Десна". Також обстріляли Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Миколаїв, Харків та Дніпропетровську область.
Окрім того, росіяни випустили по Києву декілька ракет, за наявною інформацією їх могло бути 4-6. Обстріл росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х-101 з району Каспійського моря, повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Forbes оцінює вартість ракет, випущених по Києву 26 червня, у 50–80 млн доларів. Для розрахунку вартості цих ракет видання використало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.
Зазначається, що у деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їх розподіл за типами. З огляду на це неможливо визначити загальну вартість російських ракет, які випустили по Україні за вихідні. За оцінкою Forbes, вона може становити від 150 млн дол до 220 млн дол.
Будь ласка, зачекайте...
Чи хтось відміняв прислів'я: були б гроші?
Є паритет?
От мені цікаво - якщо так вистрілюють ракети по Україні, невже у них їх на НАТО вистачить?
Чи не прийдеться їх їм витрачати?
Або…
Павел - 67-летний ветеран войны России в Афганистане
і да ще щось лунае про корукцію в наших рядах....... і довгий шлях в ЕС.....
елементарних зручностей , але вони мілліарди викидають для того ,
щоби знищити украінців !!
Нічого у вас не вийде , кляті русофашисти , будемо вас вбивати по всьому світі , де тільки можна 😠
Херово, коли тим же самим займався представник МО, якій вчора розповідав про вартість ракет Х111, якими кацапи увалили по Києву...
(були тут на цензорі його "підрахунки", жалко час вттрачати на цю херню, щоб посилання знайти).
НОВИНИКИЇВСЬКІ НОВИНИ
26.06.22 20:54 14 602 65
війна (20792) Київ (12332) обстріл (10376) Повітряні сили (95) Ігнат (6)
Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
Недаром там везде таблички "Не курить": на взлётных полосах,
на ёмкостях с горючим, на складах ракет.
У России не так много Ту-160.