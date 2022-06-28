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Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК Енерго.

У повідомленні зазначається: "Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.

Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України.

Компанія в черговий раз звертає увагу світової спільноти на військові злочини Росії в Україні та цілеспрямовані атаки, що готуються на об'єкти критичної інфраструктури".

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Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Как уже козломордые достали всех.
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28.06.2022 00:45
+8
а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
рубрика:Человек и гавно
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28.06.2022 05:46
+5
В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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28.06.2022 01:44
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Как уже козломордые достали всех.
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28.06.2022 00:45 Відповісти
Ну якщо вони по ній варять, то бийте точкою-у у відповідь.
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28.06.2022 00:57 Відповісти
...розцінює як виправдання ...
Та яке виправдання,вони нахабно тичуть наших вельмож носом в асфальт.
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28.06.2022 01:16 Відповісти
В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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28.06.2022 01:44 Відповісти
Путин хуже Гитлера...
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28.06.2022 02:08 Відповісти
Давайте завдамо удару по всіх російських газових і нафтових родовищах!
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28.06.2022 02:14 Відповісти
Давайте ,начинайте завдавати якщо є чим. Так нема ж Чим завдавати, дякувати за це Зеленському.
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28.06.2022 05:07 Відповісти
То перекривайте срані газові труби! Пора втягнути Європу у війну по справжньому!
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28.06.2022 02:23 Відповісти
Думаю у Генштаба є відповідь, сміливіше панове військові, сміливіше
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28.06.2022 03:06 Відповісти
а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
рубрика:Человек и гавно
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28.06.2022 05:46 Відповісти
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28.06.2022 05:49 Відповісти
Оце їба...ло, скільки ж воно зхавало
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28.06.2022 08:37 Відповісти
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28.06.2022 07:55 Відповісти
 
 