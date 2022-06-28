Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики
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Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК Енерго.
У повідомленні зазначається: "Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.
Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України.
Компанія в черговий раз звертає увагу світової спільноти на військові злочини Росії в Україні та цілеспрямовані атаки, що готуються на об'єкти критичної інфраструктури".
Будь ласка, зачекайте...
Та яке виправдання,вони нахабно тичуть наших вельмож носом в асфальт.
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