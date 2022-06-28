Внаслідок удару по торговельному центру в Кременчуці загинуло 15 людей, - ОВА

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про 15 загиблих у Кременчуці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Лунін зазначив: "Наразі відомо вже про 15 загиблих…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.