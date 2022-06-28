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Кулеба про обстріл ТЦ у Кременчуці: Росія - ганьба для людства, вона має отримати наслідки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав збільшити постачання важкої зброї Україні після ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуці, а також посилити санкції проти РФ.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Великий торговий центр у Кременчуці із сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія - ганьба для людства, і вона має отримати наслідки", - написав Кулеба.

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Міністр зазначив, що відповіддю має бути надання більшої кількості важкої зброї для України. Він додав, що проти Росії також має бути запроваджено більше санкцій, а бізнес повинен продовжувати йти з Росії.
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Топ коментарі
+10
Раша має зникнути зі світової мапи.
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28.06.2022 01:14
+9
Нехай G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
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28.06.2022 00:54
+7
ОПа керується з кремля
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28.06.2022 00:53
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ОПа керується з кремля
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28.06.2022 00:53 Відповісти
а твій мозок випарувався...
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28.06.2022 01:07 Відповісти
зэ-гной под-зэлупный а толку что у тебе есть мозг если ты врагам в лице Ермака и зэ-лупы прислуживаешь?и это после того что они сдали 22% Украины разминировав поля и не взорвав мосты,сорвали подготовку ко вторжению кацапов и врали про шашлыки оставив людей на геноцид Нах тебе мозг если в нем гниль одна?
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28.06.2022 05:24 Відповісти
Вони посварилися.
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28.06.2022 01:30 Відповісти
З чого б це?
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28.06.2022 09:51 Відповісти
Нехай G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
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28.06.2022 00:54 Відповісти
Раша має зникнути зі світової мапи.
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28.06.2022 01:14 Відповісти
Вже давно назріла необхідність каральних заходів проти мордорських злочинців.
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28.06.2022 01:22 Відповісти
Дайте пару штук тактичних ракет.
Прикрутимо до СУ-24М...
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28.06.2022 02:24 Відповісти
Наслідками має бути повне знищення рф!!!!!!
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28.06.2022 02:25 Відповісти
Пусті гасла не до чого не приведуть.
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28.06.2022 05:02 Відповісти
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28.06.2022 05:26 Відповісти
Найстрашніше, що може бути, це особистий контроль бідосіка.
Перевірено Журавлем. Царство Небесне Герою
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28.06.2022 09:53 Відповісти
Кулеба, ти скликав засідання ООН, з цього приводу, чи обійшовсья особистим занепокоєнням?
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28.06.2022 09:56 Відповісти
 
 