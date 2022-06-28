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Кулеба про обстріл ТЦ у Кременчуці: Росія - ганьба для людства, вона має отримати наслідки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав збільшити постачання важкої зброї Україні після ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуці, а також посилити санкції проти РФ.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Великий торговий центр у Кременчуці із сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія - ганьба для людства, і вона має отримати наслідки", - написав Кулеба.
Міністр зазначив, що відповіддю має бути надання більшої кількості важкої зброї для України. Він додав, що проти Росії також має бути запроваджено більше санкцій, а бізнес повинен продовжувати йти з Росії.
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