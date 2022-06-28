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Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.
Про це повідомили в постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, - зазначили у норвезькому представництві. - Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Очікується участь України.
Топ коментарі
+30 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар28.06.2022 01:11
+29 Евгений Агро
показати весь коментар28.06.2022 00:59
+25 Руслан Вовчук 22efa89a
показати весь коментар28.06.2022 00:59
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Будь ласка, зачекайте...
У випадку вето члена радбезу питання автоматично переноситься на розгляд Генеральної асамблеї.
2 позитивних рішення по рашистській війні Україна вже має.
Буде третє, четверте і т.д.
Світ готує матеріали на Нюрнберг 2.0.
и что нам это дало???!
Поэтому все они спонсоры терроризма и страны тррориста. И они могут как угодно делать вид, что это не так, но это так!
1 - їхні ракети надто не точні ... стріляють в одне - попадають - куда попаде ...
2 - їхні ракети точні - ціль була призначена та поражена ...
Чекаємо відповіді росТВ ...
Вон оно что.
Ну тогда всё в порядке.
ICTV открыло глаза на правду.
Додатково Порошенко наголосив: "Страшне бомбардування у Кременчуці вкотре показало світові справжню сутність російського варварського режиму. Весь світ бачить, що путін воює з жінками та дітьми, що він - це новий гітлер"
Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
Вони не здатні ставити запитань.
Їм все зомбоящик пояснює. Вкладає в їхні порожні черепушки і вони з цим живуть.
***** - загинули мирні люди...
***** - невже не розумієте?
Ви ж на черзі.
Деяких за менше - вішали..
Доки той шкрек ракозний буде нищити Україну?
З Порохом незгоден - вся московія росія з путіним чи без нього це кончена країна
недоімперія без майбутнього. Звісно так на увесь світ не скажеш, тому розумію чому
Порох так сказав
Зебіли продовжують боятися піднімати шум та турбувати *****. Чи не тому й омбудсмена намагаються замінити на беніну шавку?