Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.

Про це повідомили в постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, - зазначили у норвезькому представництві. - Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

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Очікується участь України.