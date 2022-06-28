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Миколаївська область (1825) Одеська область (2491) Херсонщина (4251)

Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне Командування "Південь оприлюднило інформацію про поточна оперативна обстановка на півдні України 27 червня 2922 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "Ситуація на південному фронті стабільно складна, але сили оборони контролюють її розвиток.

Противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах. Парними та поодинокими гелікоптерними ударами намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися.

Миколаїв знов обстріляно реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси розкидало і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів, 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Миколаїв та 4 населені пункти регіону. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Із затиханням шторму мінна небезпека біля узбережжя підсилюється. Зірвані хвилюванням моря ворожі "сюрпризи" може все частіше приносити до урізу води, а це надто небезпечно.

Додатково на Одещині обмежено використання внутрішніх водойм. Зокрема заборонено вихід та перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.

В інші внутрішні водойми Одеської області вихід маломірних плавзасобів дозволено лише суб’єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждало 6 осіб, зокрема - одна дитина, - Братчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Ви про що? Який 1 танк? За два останні дні - 41 танк!!! Слава ЗСУ!
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28.06.2022 02:40
+3
я предлагаю тебе пойти и подбить танк а если все нравится то поедь тогда в Мариуполь и там живи -тебя же устраивает всё Ну а те кого не устраивает будут отбиваться кто как может потому что если так даль ше продолжиься то ********* захватит всё что ей нужно и не подавится
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28.06.2022 04:45
+2
1танк...
скоро Херсон захватим вот только второй танк убьём и Херсон наш!
Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими хоче
а потом скажет я вам ничего не обещал я просто хотел
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28.06.2022 04:19
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втрати кацапів з часом , схоже, йдуть за логарифмічним спаданням... до 1000 в день... до 500 в день, потім до 100 в день.... до 50 в день... до 40 в день.. до 19 за день... і 1 танк... за день 1 танк на півдні. ще десяток на решті фронту за день. раха має в резерві ще пару тисяч танків. тобто ще на роки і роки війни знищення такими темпами. це попри сотні нових шушпанцерхаусів і хаймарсторберів
як тут не стати зрадофілом))
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28.06.2022 02:22 Відповісти
Ви про що? Який 1 танк? За два останні дні - 41 танк!!! Слава ЗСУ!
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28.06.2022 02:40 Відповісти
Послушай перехваты. Они боятся наступать, идут в отказ, убегают. На многих участках не могут собрать наступательный потенциал. На некоторых участках наступают только самые отчаянные от сюда и потери незначительные.
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28.06.2022 03:53 Відповісти
да вот только на домбасе превосходят во всем И потом после того как превосходящие во всем кацапы захватят Славянск Краматорск Лисичанск бахмут ивообщем весь Донбасс То они этими же превосходящими силами пойдут и захватят к примеру Запорожье а потом переместятся в Николаев где сидят в окопах и сильно от страха дрожат ...и так будут ходить пока не захватят то что им нужно а украинские войска 800тыс. будут героически отступать -конечно чтобы потом когда нибудь вернуться и освободить...
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28.06.2022 04:27 Відповісти
как там кстати снигуровка?не освободили еще а то уже и херон в биноколь месяц как рассматривают..ну то так
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28.06.2022 04:47 Відповісти
Северодонецк 100 тыс населения брали 1.5 месяца, окружив его с трех сторон. Запорожье город в 8 раз больше. И даже в два раза больше Мариуполя. Как они его по вашему будут захватывать?
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28.06.2022 05:28 Відповісти
Мочити ВСІХ тарганів із засраної сортирної держави!
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28.06.2022 02:25 Відповісти
Криворізький район - це Дніпровщина. Якщо там з'явилися скупчення орків, то це погано і означає, що вони наступають, бо їх там не було раніше.
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28.06.2022 02:53 Відповісти
там вилкул на стороже!не сцым он не подведет А сразу сдаст кривой рог кацапам (превосходящим численно)
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28.06.2022 04:21 Відповісти
1танк...
скоро Херсон захватим вот только второй танк убьём и Херсон наш!
Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими хоче
а потом скажет я вам ничего не обещал я просто хотел
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28.06.2022 04:19 Відповісти
Я пропоную всім критикуючим ЗСУ, яким не подобається що тільки один танк сьогодні підбили, піти і спробувати зробити це особисто.
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28.06.2022 04:28 Відповісти
я предлагаю тебе пойти и подбить танк а если все нравится то поедь тогда в Мариуполь и там живи -тебя же устраивает всё Ну а те кого не устраивает будут отбиваться кто как может потому что если так даль ше продолжиься то ********* захватит всё что ей нужно и не подавится
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28.06.2022 04:45 Відповісти
а повинно подобатися, що підбили лише один танк і одну САУ на весь південний фронт?
- Не на часі критикувати і сумніватися, так?
Головне Київ зберегти, а решту України ми потім звільнимо та відбудуємо, так?
Що за совкове лайно - типу "А ти з окопа пишеш?" або "А ти що краще ген.штаба розумієшся на військовій справі?"

М'ясника перемоги Жукова теж не критикували, а він у цей час топив бездумно у Дніпрі десятки - сотні тисяч своїх солдатів
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28.06.2022 06:19 Відповісти
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube

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28.06.2022 05:10 Відповісти
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28.06.2022 05:11 Відповісти
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28.06.2022 05:13 Відповісти
обезяна сочинская рулит самой большой партией и решает на переговорах судьбу Украины...деградация украинцев еще никогда не достигала такого прогресса
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28.06.2022 05:16 Відповісти
з 4тої ранку сильнтй обстріл Очакова, мабуть найдовший і зараз
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28.06.2022 05:30 Відповісти
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28.06.2022 05:41 Відповісти
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28.06.2022 07:22 Відповісти
 
 