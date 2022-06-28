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Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щонаменше 16 людей загинули та 59 постраждали внаслідок ракетного обстрілу Росією торгівельного центру "Амстор" в Кременчуку.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

На місці удару продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали та ліквідовують осередки пожежі.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих внаслідок обстрілу.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 02
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 03
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 04
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 05
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 06
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 07
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 08
Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
відплата сама не прийде поки Україна і не почне відповідати по РФ тією ж монетою.

Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.

Як уболівальники на футбольному матчі
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28.06.2022 06:31
+10
Сьогодні збереться рада безпеки ООН і «у здорову калюжу великий пердь».
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28.06.2022 06:30
+5
рабсеяне вы пособники и исполнители преступлений террориста и фашиста путлера. Возмездие придет..
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28.06.2022 06:23
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рабсеяне вы пособники и исполнители преступлений террориста и фашиста путлера. Возмездие придет..
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28.06.2022 06:23 Відповісти
відплата сама не прийде поки Україна і не почне відповідати по РФ тією ж монетою.

Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.

Як уболівальники на футбольному матчі
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28.06.2022 06:31 Відповісти
куютлера! будет всякое говно карлика сравнивать с Гитлером, которы при всем бла-бла-бла, был солдатом и в сто раз смелее карлика.
а что до фошиста, то ему от Муссолини можно разве приписать что носит штаны тоже. фошист, ага. итальянцы такого не делали, по крайней мере не кричали что кто то их братья и в то же время убивали.
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28.06.2022 19:41 Відповісти
Сьогодні збереться рада безпеки ООН і «у здорову калюжу великий пердь».
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28.06.2022 06:30 Відповісти
Это только за ночь. Сколько тел найдут сегодня. Надо объявлять траур. А бодее правильно- объявить. 27.06 общеукраинским днем гнева и ненависти к москалям
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28.06.2022 06:49 Відповісти
Враховуючи наші втрати тільки цивільних в Маріуполі та інших містах які знищили росіяни траур буде не доречним. Бувають дні коли у нас справді гине від терористичних дій рф дуже багато людей.

Оплакувати будемо після війни. Зараз можемо тільки накопичувати ненависть і лють.
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28.06.2022 07:33 Відповісти
Кременчук чи Кременчуг ???
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28.06.2022 07:11 Відповісти
Кременчу́к - місто в Полтавській області України, адміністративний центр Кременчуцького району.
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28.06.2022 08:09 Відповісти
А Кременчуг це де? В РФії?
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28.06.2022 10:47 Відповісти
КременчуГ - російською....
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28.06.2022 08:18 Відповісти
Русня, чого ви такі кончені?
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28.06.2022 10:38 Відповісти
Чого ви біситеся? Та нормально вам РФія нагадала що йде війна. А вам в головах збіговиська та концерти в ТРЦ. Як то кажуть --дурних і в церкві бють
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28.06.2022 10:49 Відповісти
 
 