Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16. ФОТОрепортаж
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Щонаменше 16 людей загинули та 59 постраждали внаслідок ракетного обстрілу Росією торгівельного центру "Амстор" в Кременчуку.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.
На місці удару продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали та ліквідовують осередки пожежі.
Раніше повідомлялося про 15 загиблих внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.
Як уболівальники на футбольному матчі
а что до фошиста, то ему от Муссолини можно разве приписать что носит штаны тоже. фошист, ага. итальянцы такого не делали, по крайней мере не кричали что кто то их братья и в то же время убивали.
Оплакувати будемо після війни. Зараз можемо тільки накопичувати ненависть і лють.