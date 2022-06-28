Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Основні висновки аналітиків ISW: