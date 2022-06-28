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Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також читайте: Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.

  • На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.

  • Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.

  • Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.

  • Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.

  • Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Автор: Ольга Лузан
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Цікава стаття ... ще не відрізали...,. Добре, купуємо поп-корн та будемо очікувати. Такі новини краще б не писати.. поки що не відрізали..
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28.06.2022 09:23 Відповісти
Локальний наступ видають за основну переможну стратегію фюрерка. Стягнули "і живих і мертвих" і "все що літає та стріляє" і "весь світ у наших ніг" якби було б так гарно як описують Кагани, то і не було б ракетних обстрілів міст та сіл і не метали б пяти тонні бомби. Цей Інститут є філіалом Генштабу орків.
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28.06.2022 09:29 Відповісти
Превращая дамбасс в Алеппо мавзолейный Шизофреник объявит о "паБеде" рабZei...
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28.06.2022 09:35 Відповісти
Господи, Матанко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2022 10:08 Відповісти
Хочется спросить, сколько необходимо еще времени главнокомандующему, чтобы он провел нормальную мобилизацию, чтобы ВСУ преобладала по численности. Почему столько свободно шатающихся призывного возраста в Украине, почему его дружок Кошевой не на фронте, а откровенно говоря, насмехается над призывом.
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28.06.2022 10:36 Відповісти
Залужний, де перелом, за який ти розповідав? Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс до Генштабу, поки не пізно.
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28.06.2022 10:47 Відповісти
 
 