Наступний опалювальний сезон - найскладніший в історії України. Тарифи не підвищать, - Чернишов
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Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. При цьому він почнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними.
Про це заявив мінстр громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Наразі маємо багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура, зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться", - сказав Чернишов.
Міністр також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.
"Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись "по-дорослому" до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо", - наголосив Чернишов.
Будь ласка, зачекайте...
1) Будет ли свет?
2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
Знаю людей, что потеряли жиье и сейчас живут в летних кухнях, вагончиках... А зимой где?
Многие прилеты вели к повреждению систем отопления. Сейчас лето. Самое время вставить хотя бы фанеру в выбитые окна, проверить и привести системы в порядок...
Власть вместо работы предупреждает о трудностях.
Одни ищут возможности, другие оправдания!
заробітчани грошей для своїх сімей не зароблять, бо за кордон не випускають, всюди скорочення і всякі там чотирохденки, скорочення зарплат і закриття фірм.............
люди вже немають чим платити! тому піднімайте скільки хочете, хє...р вам народ заплатить, народ жебраки вже і проїв всьо!