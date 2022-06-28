Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18

Станом на 7 ранку 28 червня, від ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" в Кременчуці загинули 18 людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - написав він.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих на 59 поранених.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступилипровідні політики світу.

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