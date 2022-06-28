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Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18
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Станом на 7 ранку 28 червня, від ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" в Кременчуці загинули 18 людей.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інфомрує Цензор.НЕТ.
"18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - написав він.
Раніше повідомлялося про 16 загиблих на 59 поранених.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступилипровідні політики світу.
Топ коментарі
+19 Вася Быколог
показати весь коментар28.06.2022 07:39
+12 govtva
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+8 Бенина Мама
показати весь коментар28.06.2022 07:33
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Будь ласка, зачекайте...
Україна нарешті наважиться вдарити по метрополії і зруйнує Кримський міст Гарпунами, так?
Чи пробач Господи, вдарить по сплячих солдатах русьні в казармах на території РФ?
А потім вищатимуть на весь про свою "душу", "состраданіє", "культуру" і "високую духовность" ?
Як така погань може жити на землі ?
Скільки в святу землю
Впало зерен жита -
Стільки разів буде
Тебе, враже вбито!
Скільки зробиш, враже,
Кроків по Вкраїні -
Стільки твого ляже
Роду в домовині!
Як просію горе
Крізь дрібненьке сито -
Станеш ти про пекло
Господа просити...
Та не буде, враже,
Смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже,
Не знайдеш спокою...
Богові - Боже!
Ворогу - вороже!
Буде тобі, враже,
Так, як Відьма скаже!
Не тут ли собака порылась? Не пора ли пройтись по Суке Православной как следует?
Наверное, надо искать наводчика, а не владельца торговых площадей
Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
Это запланированный акт терроризма и геноцида, горячо поддерживаемый нацистским населением кацапии. Я так понимаю это ответ за взорванные склады по Донбассу. Вот так и идёт эта война, мы воюеем с их военными, они воюют с нашими гражданскими.Будьте прокляты, ублюдки
а обсуждать руснявых тварын, что они там хихикают - себя не уважать.
орки стреляли по заводу и попали по ТЦ т.к. стреляют совковым "высокоНЕточным" говном 60х годов и выпуска и разработки с нереальными отклонениями. Это никакое не оправдание для них, наоборот, применение подобных боеприпасов в городской застройке - уже акт терроризма, даже если бы они и не попали по ТЦ.
В совокупности с обстрелами всей территории это чистой воды терроризм и геноцид нашего народа, здесь согласен полностью.
Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.