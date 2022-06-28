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Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Станом на 7 ранку 28 червня, від ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" в Кременчуці загинули 18 людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - написав він.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих на 59 поранених.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб.  40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступилипровідні політики світу.

Також читайте: Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Це не війна, це тероризм вищого рівня. Далеко в тилу вбивають цивільне населення в місці можливого масового скупчення.
Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
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28.06.2022 07:39
+12
Орки радостно истерят в комментариях,скоро им все воздастся по делам их черным.
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28.06.2022 07:22
+8
"Новый собственник четырех ТЦ "Амстор" - Игорь Мазепа, СЕО Concord Capital - передаст их в управление East Solution Group (ESG), которая входит в Smart Holding Вадима Новинского - бывшего собственника указанных ТЦ... ТРЦ "Амстор" находились в собственности Smart Holding Вадима Новинского. В августе 2019 года суд признал ООО "Амстор" банкротом, общий объем кредиторских требований к ООО - 2,33 млрд грн (при оценке в 26,3 млн грн), из которых 1,15 млрд грн долг перед государственным "Укрэксимбанком". 08.04.2021.
Не тут ли собака порылась? Не пора ли пройтись по Суке Православной как следует?
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28.06.2022 07:33
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Орки радостно истерят в комментариях,скоро им все воздастся по делам их черным.
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28.06.2022 07:22 Відповісти
як?

Україна нарешті наважиться вдарити по метрополії і зруйнує Кримський міст Гарпунами, так?

Чи пробач Господи, вдарить по сплячих солдатах русьні в казармах на території РФ?
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28.06.2022 07:27 Відповісти
Було б чим - давно б вдарили.
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28.06.2022 07:30 Відповісти
Ці нелюди радіють ?

А потім вищатимуть на весь про свою "душу", "состраданіє", "культуру" і "високую духовность" ?

Як така погань може жити на землі ?
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28.06.2022 07:48 Відповісти
наших людей це вже не поверне.
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28.06.2022 08:25 Відповісти
Буде тобі, враже,Так, як Відьма скаже!

Скільки в святу землю

Впало зерен жита -

Стільки разів буде

Тебе, враже вбито!

Скільки зробиш, враже,

Кроків по Вкраїні -

Стільки твого ляже

Роду в домовині!

Як просію горе

Крізь дрібненьке сито -

Станеш ти про пекло

Господа просити...

Та не буде, враже,

Смерть твоя легкою.

Та й у смерті, враже,

Не знайдеш спокою...

Богові - Боже!

Ворогу - вороже!

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже!
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28.06.2022 14:00 Відповісти
"Новый собственник четырех ТЦ "Амстор" - Игорь Мазепа, СЕО Concord Capital - передаст их в управление East Solution Group (ESG), которая входит в Smart Holding Вадима Новинского - бывшего собственника указанных ТЦ... ТРЦ "Амстор" находились в собственности Smart Holding Вадима Новинского. В августе 2019 года суд признал ООО "Амстор" банкротом, общий объем кредиторских требований к ООО - 2,33 млрд грн (при оценке в 26,3 млн грн), из которых 1,15 млрд грн долг перед государственным "Укрэксимбанком". 08.04.2021.
Не тут ли собака порылась? Не пора ли пройтись по Суке Православной как следует?
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28.06.2022 07:33 Відповісти
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28.06.2022 08:34 Відповісти
Сгорело здание ТЦ Амстор, в котором арендовали площади несколько магазинов: Comfy, Эльдорадо, Сильпо, Алло, Ева и др.
Наверное, надо искать наводчика, а не владельца торговых площадей
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28.06.2022 08:53 Відповісти
Наводчик- Google Maps. Уже найден и повешен.
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28.06.2022 09:18 Відповісти
Ця думка має сенс
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28.06.2022 10:24 Відповісти
Це не війна, це тероризм вищого рівня. Далеко в тилу вбивають цивільне населення в місці можливого масового скупчення.
Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
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28.06.2022 07:39 Відповісти
Який тероризм?. Ви співгромадяни мухоморів обїлися? Це війна орків на тотальне винищення українців. А ,, мудрі,, українці вважають що під час війни слід розважатися в ТРЦ а не воювати в окопах чи допомагати фронту в тилу. Оце вас так орки учать воювати за Батьківщину, бо ви РОДІНУ ЛЮБИТЕ В ТРЦ
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28.06.2022 10:28 Відповісти
Ти з якогось глухого села чи з Луцького фронту з окопа ведеш пряму трансляцію? Чи ти просто дурачок? Інакше мені не зрозуміло, чому в тебе "ТЦ" це асоціація з "розважатись" коли будь який ТЦ в 99% випадків це просто великий продуктовий магазин, де люди купують поїсти на вечір!!!
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28.06.2022 10:37 Відповісти
А скільки зникло не повідомляли?
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28.06.2022 08:14 Відповісти
Там навіть списки працівників ще не повністю складені(
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28.06.2022 08:28 Відповісти
Бо половина з них або зовсім не оформлена, або оформлена окремими ФОПами.
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28.06.2022 10:05 Відповісти
тільки що проходив біля Амстору ...жах
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28.06.2022 08:36 Відповісти
Одна надежда, что бОльшая часть успела выбраться..
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28.06.2022 08:55 Відповісти
Диву даєшся всяким там ЄеСам, ООНам, типу лідерам G7... рашисти луплять по цивільних домах, об'єктах, зрівнюють з землею міста і села, крадуть все що попадає під руку, гвалтують всіх від мужиків до немовлят, убивають всіх без розбору, знищують Українців як націю..., а ці - та ми обєспокоєні, та ми там якісь санкції їм до жопи пришпандьоримо і то з таким напрягом, боячись продишевіть... Тьфу, уже противно це слухати, бо все це варварство не на їхніх територіях... Потрібно накінець уже всім цим горе лідерам признати і закріпити на дуже довго рашистську орду, всю раzzєйську мразь, всю раzzейскую націю Терористами і закрити кордини наглухо з відповідними, як до терористів, відношенням, до ВСІХ!!!.
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28.06.2022 08:56 Відповісти
Боюсь, что реальная цифра погибших будет за сотню и это минимум, часть раненных умрут, и расследуют все случаи пропавших без вести...
Это запланированный акт терроризма и геноцида, горячо поддерживаемый нацистским населением кацапии. Я так понимаю это ответ за взорванные склады по Донбассу. Вот так и идёт эта война, мы воюеем с их военными, они воюют с нашими гражданскими.Будьте прокляты, ублюдки
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28.06.2022 09:03 Відповісти
что значит "реальная цифра"? ты думаешь от тебя её скрывают? Я не верю в то, чо там было 1000+ человек ещё и в такое время (рабочее время понедельника, не час пик), пройдитесь по своим ТЦ в такое время сразу всё поймете, иначебы в первые часы жертв уже было бы под пару сотень. Если сходу нашли 2-3-10 и на вторые сутки по мере разбора цифра дошла до 18 то это лишь подтверждает то, что людей было не много да и с тех, что были - большинство смогли выбраться. Пропавшие безвести скорее всего находятся тамже и некоторых никогда не найдут... жертв в теории около 60 если списки пропавших точные... Это чудовищная цифра... и спасибо богам (в которые кто верит), что это был не час пик...

а обсуждать руснявых тварын, что они там хихикают - себя не уважать.
орки стреляли по заводу и попали по ТЦ т.к. стреляют совковым "высокоНЕточным" говном 60х годов и выпуска и разработки с нереальными отклонениями. Это никакое не оправдание для них, наоборот, применение подобных боеприпасов в городской застройке - уже акт терроризма, даже если бы они и не попали по ТЦ.

В совокупности с обстрелами всей территории это чистой воды терроризм и геноцид нашего народа, здесь согласен полностью.
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28.06.2022 10:59 Відповісти
Царство Небесне...
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28.06.2022 10:10 Відповісти
Подивись хоча б відео з дрона і одразу зрозумієш куди влучили. Там ще завали повністю не розібрали.
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28.06.2022 10:54 Відповісти
Я думал, что вас рашистская сволочь, ненавидеть сильнее уже не возможно, но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины, вековые залежи, разлупили ядро Земли и оттуда хлынула огненная лава. Мы ненавидим вас, каждого кто пришел, кто поддержал, кто промолчал. И посылаем нахер всех, кто пытается послать нам лучики добра. На данный момент нам доступны только две опции: страх и ненависть, но... нет, страх тоже не доступен. Мы ненавидим вас, вы пришли подло, ночью на мою, на нашу землю. Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство. Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее и не заметили. Но у нас будет еще много весен, а вы утонули во мраке. Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней будем ненавидеть вас за наших седых отцов, которые могли коротать себе время с удочкой, но пошли в тероборону, за детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами, за каждого погибшего, за каждый город, за каждое вырванное с корнями дерево, за разрушенный роддом... Мы все отстроим. Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки, самое большое наше желание - отправить туда в ад вас побольше, что б вы на этой Земле все здохли... Вы говорили что мы не нация, что нас нет, но сейчас каждый Украинец в любой точке мира услышал плач, зов матерей, жен, детей и эти невидимые ниточки, нейроны они передали нам тот самый код нации превратив нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою мальнькую частичку и из этих малюсеньких частичек МЫ выложим вам похоронный курган и напишем на нем: "НЕХЕР ШАСТАТЬ".

Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.
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28.06.2022 13:55 Відповісти
 
 