На тлі можливого розширення Європейському Союзу треба відходити від принципу одностайності у зовнішній політиці та приймати дедалі більше рішень більшістю голосів країн-членів.

Про необхідність такої реформи верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель написав колонку на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Боррель зазначив, що на порядку денному стоїть розширення ЄС, адже визнано європерспективу України, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан. За його словами, у міру розширення має реформуватися і процес ухвалення рішень у Євросоюзі.

Він наголосив, що розширений ЄС має бути в змозі діяти. На його думку, цього можна досягти скороченням застосування правила одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці та інших сферах. Більше рішень треба ухвалювати кваліфікованою більшістю, вважає Боррель.

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Він закликає "прибрати мертвий тягар одностайності" і в аргументації своєї позиції виділив зокрема такі фактори:

– розширення ЄС – не ласка чи поступка, а стратегічний інтерес Євросоюзу. У міру попередніх хвиль розширення історично проводилися інституційні реформи в ЄС;

– ЄС уже раніше розплачувався за принцип одностайності, ухвалюючи затягнуті та слабкі рішення. Війна РФ проти України – прискорювач історії, вона підкреслила необхідність прийняття рішень у режимі реального часу;

– ЄС діяв рішуче у перші тижні після широкомасштабного вторгнення Росії, але потім почалися проблеми із прийняттям шостого пакету санкцій проти РФ, зокрема під них не потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кірілл);

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– траплялося так, що одна країна блокувала рішення щодо процесу євроінтеграції Північної Македонії та Албанії, на яке були згодні інші члени ЄС. Якщо країни заздалегідь знатимуть, що рішення можуть ухвалити більшістю, у них з'явиться стимул для переговорів та пошуку консенсусу. Якщо вони знають, що можуть заблокувати рішення самостійно, цього стимулу немає.