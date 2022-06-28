Боррель хоче реформувати ЄС: рішення мають ухвалюватися більшістю – не одноголосно
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На тлі можливого розширення Європейському Союзу треба відходити від принципу одностайності у зовнішній політиці та приймати дедалі більше рішень більшістю голосів країн-членів.
Про необхідність такої реформи верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель написав колонку на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
Боррель зазначив, що на порядку денному стоїть розширення ЄС, адже визнано європерспективу України, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан. За його словами, у міру розширення має реформуватися і процес ухвалення рішень у Євросоюзі.
Він наголосив, що розширений ЄС має бути в змозі діяти. На його думку, цього можна досягти скороченням застосування правила одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці та інших сферах. Більше рішень треба ухвалювати кваліфікованою більшістю, вважає Боррель.
Він закликає "прибрати мертвий тягар одностайності" і в аргументації своєї позиції виділив зокрема такі фактори:
– розширення ЄС – не ласка чи поступка, а стратегічний інтерес Євросоюзу. У міру попередніх хвиль розширення історично проводилися інституційні реформи в ЄС;
– ЄС уже раніше розплачувався за принцип одностайності, ухвалюючи затягнуті та слабкі рішення. Війна РФ проти України – прискорювач історії, вона підкреслила необхідність прийняття рішень у режимі реального часу;
– ЄС діяв рішуче у перші тижні після широкомасштабного вторгнення Росії, але потім почалися проблеми із прийняттям шостого пакету санкцій проти РФ, зокрема під них не потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кірілл);
– траплялося так, що одна країна блокувала рішення щодо процесу євроінтеграції Північної Македонії та Албанії, на яке були згодні інші члени ЄС. Якщо країни заздалегідь знатимуть, що рішення можуть ухвалити більшістю, у них з'явиться стимул для переговорів та пошуку консенсусу. Якщо вони знають, що можуть заблокувати рішення самостійно, цього стимулу немає.
Будь ласка, зачекайте...
Це зробить його більш ефективним та не таким закостенілим.
І така реформа дозволить заставити Угорщину втратою грошей ЄС трансформуватись, а без грошей їх клан Орбана рухне.
Консенсус - хороша справа, коли домовляються не більше вп'ятьох (як на радбезі ООН, де п'ятьом надали право вето). І те, якщо один з них негідник - то він може зловживати; тому там право вето в країни, якої стосується обговорювана проблема, потрібно забирати.
Консенсус навіть можливий, коли домовляються вдесятьох,чи дюжиною... - його ще так-сяк можна досягти; в підручниках з політології про це безліч прикладів.
Але консенсус неможливий, коли число сторін, що домовляються, більше дюжини. Тоді, щоб досягти домовленостей, в такому колективі створюються групи по інтересам і вони шантажують одна одну. І після таких шантажів це вже буде не консенсус, а обрання кращого варіанту серед усього можливого гівна, що пропонується.