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Новини За кордоном
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Боррель хоче реформувати ЄС: рішення мають ухвалюватися більшістю – не одноголосно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

На тлі можливого розширення Європейському Союзу треба відходити від принципу одностайності у зовнішній політиці та приймати дедалі більше рішень більшістю голосів країн-членів.

Про необхідність такої реформи верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель написав колонку на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Боррель зазначив, що на порядку денному стоїть розширення ЄС, адже визнано європерспективу України, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан. За його словами, у міру розширення має реформуватися і процес ухвалення рішень у Євросоюзі.

Він наголосив, що розширений ЄС має бути в змозі діяти. На його думку, цього можна досягти скороченням застосування правила одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці та інших сферах. Більше рішень треба ухвалювати кваліфікованою більшістю, вважає Боррель.

Читайте: Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур і повного членства в ЄС, - Боррель

Він закликає "прибрати мертвий тягар одностайності" і в аргументації своєї позиції виділив зокрема такі фактори:

– розширення ЄС – не ласка чи поступка, а стратегічний інтерес Євросоюзу. У міру попередніх хвиль розширення історично проводилися інституційні реформи в ЄС;

– ЄС уже раніше розплачувався за принцип одностайності, ухвалюючи затягнуті та слабкі рішення. Війна РФ проти України – прискорювач історії, вона підкреслила необхідність прийняття рішень у режимі реального часу;

– ЄС діяв рішуче у перші тижні після широкомасштабного вторгнення Росії, але потім почалися проблеми із прийняттям шостого пакету санкцій проти РФ, зокрема під них не потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кірілл);

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– траплялося так, що одна країна блокувала рішення щодо процесу євроінтеграції Північної Македонії та Албанії, на яке були згодні інші члени ЄС. Якщо країни заздалегідь знатимуть, що рішення можуть ухвалити більшістю, у них з'явиться стимул для переговорів та пошуку консенсусу. Якщо вони знають, що можуть заблокувати рішення самостійно, цього стимулу немає.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Нарешті дійшло що якийсь ****** може все заблокувати.
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28.06.2022 07:29
+23
... і Радбезу ООН
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28.06.2022 07:32
+22
Боже, нарешті до них дійшло, що країна-терорист не може блокувати рішення всієї організації, або такі країни як Угорщина, що сидять на підсмоктуванні у *****.
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28.06.2022 08:02
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Це повинно стосуватись і членства в НАТО
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28.06.2022 07:26 Відповісти
... і Радбезу ООН
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28.06.2022 07:32 Відповісти
Боже, нарешті до них дійшло, що країна-терорист не може блокувати рішення всієї організації, або такі країни як Угорщина, що сидять на підсмоктуванні у *****.
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28.06.2022 08:02 Відповісти
Нарешті дійшло що якийсь ****** може все заблокувати.
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28.06.2022 07:29 Відповісти
Всіма кінцівками за.

Це зробить його більш ефективним та не таким закостенілим.
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28.06.2022 07:29 Відповісти
Угорщина йде нах
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28.06.2022 07:30 Відповісти
Ну вона може залишитись, але їй для цього треба демократичну владу обрати, а не той клан що її грабує зараз. Якщо порівняти мінімалку, пенсії та все решту, то угорці на фоні решти членів єс бідняки.

І така реформа дозволить заставити Угорщину втратою грошей ЄС трансформуватись, а без грошей їх клан Орбана рухне.
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28.06.2022 07:40 Відповісти
От,власне ! Краще б придумали,як виключати країну,що не згідна з більшістю.Щоб і надалі рішення приймати оперативно
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28.06.2022 10:37 Відповісти
Это правильно. Не нравится оркестр иди играть соло.
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28.06.2022 07:39 Відповісти
Заодно и об исключении из ЕС парашных проституток типа мАдярщины голосовать большинством. Украина точно за это проголосует- вот прикол-то будет.
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28.06.2022 07:40 Відповісти
Проще Евросоюз 2.0 создать будет без мадьяр и прочих шавок сидящих на дотациях и подмахивающих *****
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28.06.2022 07:42 Відповісти
Орбан аж чаем поперхнулся, прочитав это.
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28.06.2022 07:42 Відповісти
Чимось іншим він поперхнувся, бо вже давно смокче у *****. (Пробачте за пошлятину)
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28.06.2022 08:04 Відповісти
Правильне рішення. Тільки за!
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28.06.2022 07:49 Відповісти
Якщо ЄС хоче зберегтись,то треба змінювати не тільки принципи прийняття рішень а і відміняти "халявщіну", коли кошти,в спільний бюджет,вносять на п'ятак а отримують підтримку на сотні.Приклад Греціі їх нічому не навчив.
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28.06.2022 07:50 Відповісти
Перестройка? Мы знаем - чем это закончится. Нужен свой ЕС. Славянский.
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28.06.2022 07:53 Відповісти
Нерушимый❓Республик свободных❓
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28.06.2022 08:13 Відповісти
Кстати на бумаге Совок был прописан очень дже ничего. Почитай ради интереса.
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28.06.2022 09:03 Відповісти
Із словян я знаю тільки поляків та білорусів. Українці до словян відносяться умовно, а мордор то взагалі угро-фіни з сильною татарською складовою.
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28.06.2022 08:21 Відповісти
Бывшая Югослвия, Болгария может еще кто-то, не знаю. А причем здесь мордор? Зрадофил?
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28.06.2022 09:02 Відповісти
Болгары славяне❓ А ты знаток☝
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28.06.2022 09:20 Відповісти
Приналежність мови народа до тієї чи інакшої групи мов (слов'янська) не означає автоматичного входження цього народа до відповідного етноса за генетичними ознаками.
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28.06.2022 10:55 Відповісти
тобі в тайожний союз. зліва і напрямо.
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28.06.2022 08:21 Відповісти
Ну слава богу! Допёрло наконец. И ООН разформировать, всё равно ни ни что не способны, только деньги прожирают и бесполезные резолюции клепают
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28.06.2022 08:12 Відповісти
Ти ба, не пройшло і 100 років, як доперли, що до чого.
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28.06.2022 08:16 Відповісти
там інша ситуація.
Консенсус - хороша справа, коли домовляються не більше вп'ятьох (як на радбезі ООН, де п'ятьом надали право вето). І те, якщо один з них негідник - то він може зловживати; тому там право вето в країни, якої стосується обговорювана проблема, потрібно забирати.
Консенсус навіть можливий, коли домовляються вдесятьох,чи дюжиною... - його ще так-сяк можна досягти; в підручниках з політології про це безліч прикладів.
Але консенсус неможливий, коли число сторін, що домовляються, більше дюжини. Тоді, щоб досягти домовленостей, в такому колективі створюються групи по інтересам і вони шантажують одна одну. І після таких шантажів це вже буде не консенсус, а обрання кращого варіанту серед усього можливого гівна, що пропонується.
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28.06.2022 08:30 Відповісти
А доперло до них зараз невипадково. Бо Литва ветуватиме доставку грузів до калинінграду
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28.06.2022 08:31 Відповісти
Почали прориватись розумні думки
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28.06.2022 08:32 Відповісти
Дивний світ…Чудні люли! Як можна було взагалі запровадити таку безглузду форму голосування?!!!!!
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28.06.2022 08:33 Відповісти
Ось щось мені підказує, що це про Литву і її блокування транзиту в Кенігсберг.
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28.06.2022 09:55 Відповісти
Но есть нюанс. Решение об отмене единогласности должно будет приниматься единогласно
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28.06.2022 10:18 Відповісти
Теперь смотрим что будет, чисто гипотетически, завтра принимают такое положение. После завтра вносят предложение об отмене блокировки пропуска товаров в Калининград. Кто сможет заблокировать это решение???
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28.06.2022 10:43 Відповісти
Как раз Литва стала последней каплей. Сложилась бредовая ситуация. Литва заблокировала транзит ссылаясь на санкции ЕС. ЕС решил разрешить транзит. Литва пригрозила наложить вето на это решение. Наивные нормы брюссельской бюрократии в стиле за все хорошее грозят превратить ЕС в полный хаос.
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28.06.2022 11:42 Відповісти
Оце вже діло буде! Пропоную 75%країн за - рішення прийняте. Давайте швидше реформуйтеся, а то іноді здається що в Україні реформи швидше рухаються ніж в ЄС!
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28.06.2022 11:41 Відповісти
В Украине башенный принтер❗+Турбо режим☝
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28.06.2022 14:09 Відповісти
А чтобы эти решения принять надо голосовать единогласно?
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28.06.2022 12:54 Відповісти
Орбан может обидица
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28.06.2022 14:25 Відповісти
 
 