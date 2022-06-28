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Росіяни сповільнюються і "поняття не мають, за що воюють", - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ляєн

Росія почала сповільнюватися у спробах захоплення територій України та у неї виникають нові проблеми.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Військові експерти кажуть нам, що просування Росії набагато повільніше, ніж очікувалося. Отже, у Росії все більше проблем", - заявила вона.

При цьому чиновниця додала, що росіяни не мають стимулу продовжувати війну.

"Я взагалі не ставила б на Росію. Навпаки… українці знають, за що воюють. Вони мотивовані. А росіяни поняття не мають, за що воюють, бо навіть не бачать сенсу у цій війні", - наголосила фон дер Ляйєн.

Також читайте: Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни

За її словами, російський диктатор Володимир Путін ніколи не очікував настільки потужної підтримки України від країн Заходу. Союзники України продовжують залишатися єдиними у своїй позиції щодо війни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
за европейські гроші за нафту і газ
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28.06.2022 07:33
+16
за гроші вони воюють,досить европейцям себе обдурювати.
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28.06.2022 07:32
+15
Більше зброї Україні, більше та швидше!
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28.06.2022 07:28
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Більше зброї Україні, більше та швидше!
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28.06.2022 07:28 Відповісти
росіяни за фюрера свого воюють
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28.06.2022 07:29 Відповісти
з самого лютого не знають за що воюють, але нам зараз потрібно відстояти Лисичанськ та Слов'янськ
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28.06.2022 07:32 Відповісти
кажуть фронт треба вирівнювать і Лисичанськ скоріше всього теж здадуть
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28.06.2022 07:36 Відповісти
хоча б у оточення не потрапили. правда те що наразі є, і зоветься оперативним оточенням
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28.06.2022 07:40 Відповісти
швидше за все - головне Київ зберегти, а всю решту України ми потім звільнимо та відбудуємо під мудрим керівництвом нашого Черчеля
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28.06.2022 07:41 Відповісти
треба звязок з заходом берегти, тили, з Польщею і т.д.
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28.06.2022 07:56 Відповісти
чому Маріуполь не вистояв?
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28.06.2022 07:57 Відповісти
Бо ти ****** на форумах, замість того аби йти на допомогу
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28.06.2022 09:52 Відповісти
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28.06.2022 08:15 Відповісти
воюют, чтобы грабить украинцев
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28.06.2022 07:31 Відповісти
за гроші вони воюють,досить европейцям себе обдурювати.
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28.06.2022 07:32 Відповісти
за европейські гроші за нафту і газ
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28.06.2022 07:33 Відповісти
зачем в Марике дома из танков разносили? чтобы легче было оттуда стиральные машины выковыривать
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28.06.2022 07:32 Відповісти
Свинорили воюють за пралки та труси.
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28.06.2022 07:33 Відповісти
і фюрера
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28.06.2022 07:38 Відповісти
Кацапы дорвались до бесплатных стиралок, микроволновок и пылесосов с унитазами. Они такого и в глаза не видели. За то и воюют
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28.06.2022 07:49 Відповісти
Зовсім не безкоштовні. Вони платять за них своїми відірваними руками, ногами, головами. А то і зовсім від них нічого не залишається від слова вопше.
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28.06.2022 07:55 Відповісти
Тю, та когда это кацапам мешало. Они плодятся, как тараканы. Прихлопнешь одного, сразу лезет другой. А на рашке свинособача мамка уже собирается вылупить ещё выводок. Всё поставленно на конвеер
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28.06.2022 09:30 Відповісти
За унитазы они воюют
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28.06.2022 07:50 Відповісти
Сповільнюються хто ??? Поведіть Фон дер ляен на трасу Лисичанськ- Бахмут і хай побачить
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28.06.2022 08:56 Відповісти
Киев за три дня взяли...с Мариуполем сложнее...за 100 дней...
Вояки срань...Донецький аеропорт за 242 дня...єто мировой рекорд...книга рекордів ,Гиннессa zaвидует Шариковім рабZei...
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28.06.2022 09:42 Відповісти
За 4 месяца взяли аж Херсон...
Гитлер взял Минск 28 ,июня 1941 года...
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28.06.2022 09:49 Відповісти
Кацапи воюють за можливість скласти компанію здихаючому *****.
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28.06.2022 10:12 Відповісти
Воют за квартиры и дома в Херсоне, за деньги, за стиральные машины
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28.06.2022 11:04 Відповісти
Нащо така недолуга заява? Рашисти воюють за знищення всього українського на нашій території - так само як і 500років підряд, і ми всі ці роки лише втрачали своє! Бо дуже любимо зрадників.
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28.06.2022 11:44 Відповісти
 
 