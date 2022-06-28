Росіяни сповільнюються і "поняття не мають, за що воюють", - фон дер Ляєн
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Росія почала сповільнюватися у спробах захоплення територій України та у неї виникають нові проблеми.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Військові експерти кажуть нам, що просування Росії набагато повільніше, ніж очікувалося. Отже, у Росії все більше проблем", - заявила вона.
При цьому чиновниця додала, що росіяни не мають стимулу продовжувати війну.
"Я взагалі не ставила б на Росію. Навпаки… українці знають, за що воюють. Вони мотивовані. А росіяни поняття не мають, за що воюють, бо навіть не бачать сенсу у цій війні", - наголосила фон дер Ляйєн.
За її словами, російський диктатор Володимир Путін ніколи не очікував настільки потужної підтримки України від країн Заходу. Союзники України продовжують залишатися єдиними у своїй позиції щодо війни.
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