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Глава Генштабу Британії Сандерс закличе запобігти Третій світовій: "Це наш момент 1937 року"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

патрік,сандерс

Велика Британія та її союзники стикаються зі своїм "моментом 1937 року" після вторгнення Росії в Україну і повинні зробити все можливе, щоб запобігти новій світовій війні.

Про це новий глава Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон цього тижня оголосить про збільшення витрат на оборону Великої Британії відповідно до зростаючих проблем безпеки.

Генерал Патрік Сандерс має намір сказати, що президент Росії Владімір Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав.

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Очікується, що Сандерс, який обійняв посаду головнокомандувача армією минулого місяця, скаже, що його єдиною метою є "мобілізація армії, щоб допомогти запобігти [поширенню] війни в Європі, будучи готовим воювати й перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО ".

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах і відновленні дорогих запасів зброї.

"Це наш момент 1937 року", - скаже начальник армії. Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.

"Ми не в стані війни, але повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в неї через неспроможність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни" - заявив він.

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Цей виклик означає, що армія повинна модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійна та ракети великої дальності зі збереженням традиційних військових навичок.

Очікується, що генерал Сандерс також скаже, що армія "перегляне можливості своїх транспортних засобів"

За його словами, стримування Росії "означає більшу кількість армії, готової більшу частину часу", і що він очікує, що "всі чини будуть готові наполегливо тренуватися та вступати в бойові дії".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
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28.06.2022 08:04
+8
Без світової війни світове зло не знищити.
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28.06.2022 08:08
+8
1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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28.06.2022 08:53
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Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
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28.06.2022 08:04 Відповісти
Напад на Грузію в 2008-му нічим, по своїй сутті, не відрізняється від нападу Іраку на Кувейт в 1990-му. Тоді, щоправда, за слабшого заступився сильніший - але це не стало третьою світовою, бо в другої сторони не виявилось союзників. І в Грузії, і в касапів в 2008-му не виявилось союзників, які по-справжньому вступили би в війну. На відмінну від поточних подій...
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28.06.2022 08:15 Відповісти
"...бо в другої сторони не виявилось союзників".
А кто у Параши сейчас союзник? Оккупированная ими Беларусь, или импотентные армяшки?
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28.06.2022 08:29 Відповісти
де-факто - Китай та Індія. Справді, окрім васала Луки, який і де-факто, і де-юре. Але це країна (поки що), навіть засновник ООН.
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28.06.2022 08:37 Відповісти
основной союзник парашки китай, так же как и у германии в союзниках был совок, анология практически один в один как и поведение запада по отношению к агрессору, как оказалось история никого ничему не учит политики глупы и меркантильны, поэтому уроки придется к сожалению проходить заново!
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28.06.2022 08:57 Відповісти
Китай за Парашу воевать не будет, а просто тихо займёт (и занял) часть её территории.
Вот это "союзник".
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28.06.2022 09:22 Відповісти
у всіх союзників - так. Нема безкорисних.
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28.06.2022 09:31 Відповісти
A чому ви вирішили, що не буде? Хіба в Китаю цінується людське життя? Хіба Китаю потрібна демократія? Думаєш Кетай не домовлявся про всі нюанси перед олімпіадою з Хуúлом?
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28.06.2022 10:05 Відповісти
Китай не буде воювати за русню і навіть пряму військову підтримку не надасть - бо санкції.
Але економічна підтримка (ринок збуту енергоносіїв, безліч непідсанкційцних товарів та послуг), політична підтримка (показовий "нейтралітет" який є підтримкою) у його виконанні роблять протистояння дійсно "світовой війною". Турція - аналогічно. Автократії проти демократій, ніхто не лишиться осторонь.
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28.06.2022 10:34 Відповісти
На яку нафіг Грузію? Чечня і Татарстан перші загарбання рф! Потім всякі там пмр і т.д.
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28.06.2022 11:52 Відповісти
Чечня и Татарстан в 1991 году находились в составе Параши.
Какая "мировая война" с ними?
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28.06.2022 12:27 Відповісти
Я за то, чтобы НАТО нас защищало от орков) наконец-то)
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28.06.2022 08:05 Відповісти
Ну да ну да, крім парашної ********* ж ніхто більше в світі газ не продає. Шановні, може вже досить?
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28.06.2022 09:36 Відповісти
переход ЕС на твердотоп. Зелёных в жОПу.
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28.06.2022 10:14 Відповісти
третя світова насправді вже йде.
Тільки яку дату вважати її початком - 24/02.2022р., чи 26/04.2022р. (перше рандеву в Рамштайні, і де-факто зформування антикасапської коаліції) - оце питання залишається відкритим.
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28.06.2022 08:06 Відповісти
08.08.2008
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28.06.2022 08:31 Відповісти
не згоден.
заперечення вище.
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28.06.2022 08:38 Відповісти
Без світової війни світове зло не знищити.
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28.06.2022 08:08 Відповісти
Алілуя та амінь✝
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28.06.2022 08:11 Відповісти
Треба британські війська прислати в Україну для зупинки поширення кацапської орди
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28.06.2022 08:09 Відповісти
краще талібів - вони трахнули в Афгані всю коаліцію
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28.06.2022 08:13 Відповісти
У англичан слабенькая армия, всего 250 танков и остальное по мелочам, кроме флота и Яо. Нас они точно защищать не будут.
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28.06.2022 08:14 Відповісти
Та вони на острові, нахіба їм тисячі танків, без наміру захоплення великих територі? А для союзних операцій вистачить, - авіація, флот, дрони, кібервійська, високоточні ракетні комплекси.
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28.06.2022 08:25 Відповісти
Світ повинен зрозуміти що вже нема конвенційних воєн і ООН потрібно реформувати або створити нову організацію з запобіганню терористам отримати ядерну або іншу зброю масового знищення на ранніх стадіях.
Придушити всім Світом ядерного терориста путіна який трима в заручниках весь світ.
Тут однією Англією не обійтись.
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28.06.2022 08:16 Відповісти
капєц фюреру
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28.06.2022 08:23 Відповісти
Світ катиться в пекло... дітей шкода...
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28.06.2022 08:24 Відповісти
Слабовато у Сандерса с историей. При чем здесь 1937 год? Год назад только Олимпиада отгремела, где все были восхищены, как преобразилась Германия при Гитлере. Если уж сравнивать нынешние события с теми, то фактически нападение на Украину это как нападение на Польшу. Фактически мировая война уже началась. То есть если проводить параллели, то на дворе уже 1939 год ,никак не 1937 год. Украина - это Польша, московия - Германия, белоруссия - СССР.
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28.06.2022 08:27 Відповісти
Там такіж йолопи, будуть заглядать до "очей". Поки їх смажений пітух не клюне.
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28.06.2022 09:19 Відповісти
А аншлюс Австрии и захват Чехии в 1938?

Все таки отсчет 2-й мировой пошел с 1937 года, потому как гитлер объявил о своих планах в этом году, не все это поняли просто
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28.06.2022 11:03 Відповісти
Пацифістам не місце в армії
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28.06.2022 08:37 Відповісти
Язиком теліпати - не ціпом махати.
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28.06.2022 08:41 Відповісти
Оно, конечно, хорошо бы избежать, но слишком утопично. И как подсказывает опыт, если драки не избежать, то лучше ударить первым. Больше шансов обойтись малой кровью. Впрочем, в политике, в обороне и в армии сейчас слишком много женщин... Я не против женщин в политике, но второй Тэтчер уже не будет
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28.06.2022 08:53 Відповісти
1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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28.06.2022 08:53 Відповісти
Треба було добивати рашу ще після нападу на Молдову і створення "Сридністров'я".
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28.06.2022 08:53 Відповісти
Вона була добита в 1991 . Найбільшою помилкою було те , що їм почали допомогати , а єльцин їх наї.ав , вдаючи демократа . На геноцид чеченців закрили очі ,а далі пішло-поїхало . Тепер два сценарія : або почати добивати орків на сході України , або отримають війну в Єропі .
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28.06.2022 11:13 Відповісти
Путин на это и рассчитывает, что мировая демократия будет только "примирять" его, боясь спровоцировать Третью Мировую. Но так уже было в прошлом веке. Уступали, уступали Гитлеру, пока вся Европа оказалась захваченной Гитлером. Сегодня история повторяется, только Путин учёл ошибки Гитлера, и будет действовать хитрее. И его план - уничтожение всего демократического мира! И действовать он планирует используя все козыри - подкуп мировых лидеров, нафтогазовые сети, пропаганду, российских эмигрантов, которых валом в демократическом мире, для переворотов, и мятежей, войска Украины - (он планирует захватив Украину полностью, забрить в армию миллионы украинцев и воевать против Запада руками порабощённых украинцев). Поэтому, у цивилизованного мира нет другого выхода, чем полного и абсолютного уничтожения режима Путина. Но для этого придётся либо воевать всему демократическому миру против России, либо такие санкции, чтобы вогнать Рашку в кризис 80х, что бы Москва реально голодала, а не вот эти вот добрые щадящие санкции, что они сейчас вводят. Что бы десятки миллионов голодных москвичей шарахались по Москве в поисках гуманитарки, сбиваясь в многомиллионные толпы, чтобы им нечем было платить пенсии и зарплаты, или что бы хлеб стоял как 10 их пенсий и зарплат.
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28.06.2022 09:49 Відповісти
У ***** така тактика : "нападає де хоче і тільки там з ним воюють, а він збирає з інших ділянок війська в кулак і б'є. А в інших місцях він падло знає, що на нього не нападуть і тому вільно маневрує військами."
А ми соплі жуємо - і в момент нападу у нас на конкретній ділянці завжди менше ресурсів.
Так само і на інших фронтах - фіни, японці, китай, литва і т.д. Поки воює з Україною - всі просто чекають.
А по правильному треба так : тільки ***** напало на Україну - всі повинні вдарити зі свого боку - тоді підарашці кінець.
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28.06.2022 09:49 Відповісти
Сглотнули сбитие боинга с гражданскими, никакой реакции
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28.06.2022 09:50 Відповісти
Решение проблемы просто - отказ от газа и рачка загнется сама! А так, Европа напоминает медведя севшего на свои яйца, но не понимающего почему так больно.
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28.06.2022 10:00 Відповісти
Тобто британські вояки всім натякнули, що вкинуть нас в топку, бо 3 світової не хочуть. А після нас може все затихне, а вони поки будуть нарощувати армію королеви на випадок якщо не затихне.
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28.06.2022 11:54 Відповісти
 
 