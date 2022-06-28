Глава Генштабу Британії Сандерс закличе запобігти Третій світовій: "Це наш момент 1937 року"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія та її союзники стикаються зі своїм "моментом 1937 року" після вторгнення Росії в Україну і повинні зробити все можливе, щоб запобігти новій світовій війні.
Про це новий глава Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон цього тижня оголосить про збільшення витрат на оборону Великої Британії відповідно до зростаючих проблем безпеки.
Генерал Патрік Сандерс має намір сказати, що президент Росії Владімір Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав.
Очікується, що Сандерс, який обійняв посаду головнокомандувача армією минулого місяця, скаже, що його єдиною метою є "мобілізація армії, щоб допомогти запобігти [поширенню] війни в Європі, будучи готовим воювати й перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО ".
Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.
Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах і відновленні дорогих запасів зброї.
"Це наш момент 1937 року", - скаже начальник армії. Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.
"Ми не в стані війни, але повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в неї через неспроможність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни" - заявив він.
Цей виклик означає, що армія повинна модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійна та ракети великої дальності зі збереженням традиційних військових навичок.
Очікується, що генерал Сандерс також скаже, що армія "перегляне можливості своїх транспортних засобів"
За його словами, стримування Росії "означає більшу кількість армії, готової більшу частину часу", і що він очікує, що "всі чини будуть готові наполегливо тренуватися та вступати в бойові дії".
Будь ласка, зачекайте...
А кто у Параши сейчас союзник? Оккупированная ими Беларусь, или импотентные армяшки?
Вот это "союзник".
Але економічна підтримка (ринок збуту енергоносіїв, безліч непідсанкційцних товарів та послуг), політична підтримка (показовий "нейтралітет" який є підтримкою) у його виконанні роблять протистояння дійсно "світовой війною". Турція - аналогічно. Автократії проти демократій, ніхто не лишиться осторонь.
Какая "мировая война" с ними?
Тільки яку дату вважати її початком - 24/02.2022р., чи 26/04.2022р. (перше рандеву в Рамштайні, і де-факто зформування антикасапської коаліції) - оце питання залишається відкритим.
заперечення вище.
Придушити всім Світом ядерного терориста путіна який трима в заручниках весь світ.
Тут однією Англією не обійтись.
Все таки отсчет 2-й мировой пошел с 1937 года, потому как гитлер объявил о своих планах в этом году, не все это поняли просто
А ми соплі жуємо - і в момент нападу у нас на конкретній ділянці завжди менше ресурсів.
Так само і на інших фронтах - фіни, японці, китай, литва і т.д. Поки воює з Україною - всі просто чекають.
А по правильному треба так : тільки ***** напало на Україну - всі повинні вдарити зі свого боку - тоді підарашці кінець.