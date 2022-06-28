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G7 засуджує російський удар по ТЦ в Кременчуці: Путін та винні будуть притягнуті до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

"Велика сімка" засуджує атаку військ РФ на ТРЦ у Кременчуку.

Про це йдеться у заяві G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо мерзенний напад на торговельний центр у Кременчуку", - йдеться у заяві "Великої сімки".

У заяві також наголошується, що напади на безневинних цивільних осіб є воєнним злочином.

"Президент Путін та винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Також лідери G7 заявили про готовність продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Також читайте: Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не припинить свою жорстоку та безглузду війну з Україною", - підсумували лідери G7.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Та там уся рашка винна.
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28.06.2022 08:43
+6
а ***** демонстративно плює на весь світ "а **** ви мені зробите"
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28.06.2022 08:42
+5
пустое заявление,для поддержки "духа и солидарности"
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28.06.2022 08:45
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а ***** демонстративно плює на весь світ "а **** ви мені зробите"
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28.06.2022 08:42 Відповісти
Для плюющих вітер інколи змінюється. Усі диктатори так думали і де вони
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28.06.2022 08:50 Відповісти
Та там уся рашка винна.
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28.06.2022 08:43 Відповісти
народ-фашист. пуйло лише його породження
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02.07.2022 09:23 Відповісти
Яким чином?
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28.06.2022 08:44 Відповісти
пустое заявление,для поддержки "духа и солидарности"
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28.06.2022 08:45 Відповісти
фюрера буде притягнуто до відповідальності
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28.06.2022 08:46 Відповісти
Добро повинно бути з кулаками. Не мій вислів. Додайте нам сили у кулаки та ми самі притягнемо кацапів.
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28.06.2022 08:51 Відповісти
ага....... лучшее вознаграждение для мира и Украины - это томогавком по кремлю и по его резиденции
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28.06.2022 09:20 Відповісти
для рашиста, всякі засудження світових толерастів, їхній словесний понос і порожні грізні погрози, що стимул"давай ,куйло, продовжуй ми ще засудимо не раз"
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28.06.2022 10:26 Відповісти
Як на мене, то це чергова стурбованість і бла-бла-бла... Притягнуть - це абстракція...
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28.06.2022 11:15 Відповісти
Поки війна не буде перенесена на територію рф, ніякого покарання і відповідальності жодному рашисту не буде.
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28.06.2022 12:00 Відповісти
 
 