G7 засуджує російський удар по ТЦ в Кременчуці: Путін та винні будуть притягнуті до відповідальності

"Велика сімка" засуджує атаку військ РФ на ТРЦ у Кременчуку.

Про це йдеться у заяві G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо мерзенний напад на торговельний центр у Кременчуку", - йдеться у заяві "Великої сімки".

У заяві також наголошується, що напади на безневинних цивільних осіб є воєнним злочином.

"Президент Путін та винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Також лідери G7 заявили про готовність продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

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"Ми не заспокоїмося, поки Росія не припинить свою жорстоку та безглузду війну з Україною", - підсумували лідери G7.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.