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В Білому домі сподіваються, що Україна зможе повернути значну частину окупованих територій, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Співробітники адміністрації Байдена не впевнені, що навіть за наявності важкого озброєння Україна зможе повернути всі території, втрачені після 24 лютого. Але сподіваються, що контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Про це повідомляє з посиланням на анонімних співробітників Білого дому CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Радники Байдена зараз ведуть внутрішню дискусію про те, яким чином Україна могла би переформулювати визначення своєї перемоги. І що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій.

Водночас, наголосили співрозмовники, США не збираються тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок задля швидшого закінчення війни. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.

Читайте: США поставлять Україні ППО середньої та великої дальності, - Білий Дім

Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.

"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки", - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.

Також читайте: G7 має намір розширити санкції проти оборонного сектора Росії, - Білий дім

Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з "керівником оборони України" (напевно, йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
А українська незламна нація повністю впевнена що всі тимчасово окуповані території будуть звільнені від рашистських окупантів.Крапка.
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28.06.2022 08:55
+35
Джейк Салліван......nu kto by somnevalsa.....
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28.06.2022 08:56
+20
Починається
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28.06.2022 08:55
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НИКИТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО СОВОК РАЗВАЛИТСЯ...
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28.06.2022 10:46 Відповісти
Совок у 80х ненавиділи всі 15республік. Назвіть кількість регіонів рф що його ненавидить?
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28.06.2022 12:33 Відповісти
Я зараз 100 000 візьмуть зброю і підуть на фронт то це можливо . А якщо просто мріяти , то буде добре вийти на кордони 2014р.
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28.06.2022 10:50 Відповісти
посылайте ***** этих писателей-пропагандонов из CNN или еще откуда. Украина должна сама определить насколько она себя уважает и от этого будет зависеть, что она согласна подарить врагу, убившему сотни детей и десятки тысяч жителей. И от этого будет зависеть её далнейшая судьба.
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28.06.2022 10:57 Відповісти
Джейк Салливан значит пророссийский если у него нету уверенности что Украина вернет свои территории. А зачем тогда ленд-лиз? Если он буде надлежащим образом работать и если это действительно лед-лиз то Украина вернет не только территории до 24 февраля а границы 1991 года. Даже глава управления разведки Буданов говорит что Украина вернет свои территории а он говорит то что знает.
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28.06.2022 11:09 Відповісти
Україна стільки звільнить, на скільки їй дадуть зброї, якщо дробовики, звичайно Україна не поверне.
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28.06.2022 11:11 Відповісти
CNN- лівацька, популістська клоака, коли від популістів, лівих користь була?
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28.06.2022 11:15 Відповісти
Нам і так фігово, надо на нас ще смуток наводити такими передбаченнями
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28.06.2022 11:24 Відповісти
я уже говорил на эту тему..на границу 82 Бригаду,173 Бригаду на подавление желающих стрельнуть тварей с болот мацковии,воздух прикрыть всем з Рамштайн. Надеюсь тогда ВСУ выжгут тварей полностью з Земли Ukrainy.
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28.06.2022 11:27 Відповісти
Цей Саліван прикормиш рашки... всім відомо а ці писаки за дзвінку монету все що хоч напишуть.... Віримо в ЗСУ тільки наша армія вирішить все на чолі з Залужним
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28.06.2022 12:51 Відповісти
Так-так, схоже й американці не зовсім засвоїли історичний урок... А скільки було високопарних слів! ВІДСИПТЕ ХОЛЕРА НОРМАЛЬНО ТИХ HIMARS З GREY EAGLE І ВАШІ С@КА СУМНІВИ ЯК РУКОЮ ЗНІМЕ.



А узагалі той CNN став якісь занадто песимістичний відносно перспектив України, совпадєніе ?
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28.06.2022 11:51 Відповісти
Вернем все, но в первую очередь Херсон и область, и вообще весь юг.
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28.06.2022 11:57 Відповісти
Это если сша и союзники поставят оружие в частности тяжёлое в достаточних количествах ,а пока как мы видим они не спешат этого делать и просто увлекаются дискусиями и вполне возможно будут дискутировать до того времени пока раша донбас не захватит .Ну а после раша (как и мы кстати)выдохнется и предложит заключить мирное соглашение исходя из ситуации на фронте постфактум и мы вынуждены будем пойти на их условия так ,как в войсках до того времени будут большие потери ,западные союзники тянули с поставками достаточного количества тяжёлого оружия для наступления да и то ,что дали уже в значительной мере выбито из строя , проводить всеми долгожданное контрнаступление нечем , а дальше ещё вылезут купленные политиканы на западе со своими мирными планами ,написанными под заказ и будт склонять нас идти на компромисы с врагом
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28.06.2022 14:02 Відповісти
Это холодный душ для тех, кто размечтался о полном возврате территорий.
Для меня лично не понятно, с чего многие решили, что территории вплоть до Крыма будут возвращены. Видно же какой низкий темп продвижений под Херсоном. Так можно возвращать 100 лет.
Нужно бить по языку тех политиков, которые разбрасываются такими обещаниями.
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28.06.2022 12:25 Відповісти
Які накази, такий і темп! А повернути можливо все, включно з Кубанью!
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Не хвилюйся собака кацапська... ВСЕ ВІДІБЄМО
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28.06.2022 12:46 Відповісти
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28.06.2022 14:23 Відповісти
Жаль,что отсутсвует в США политик,типа Рональда Рейгана,он бы нашел чем и как подорвать"могущество"раши и разложить ее на составные части,как когда-то"Союз Нерушимый" ...
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28.06.2022 12:35 Відповісти
А мені от цікаво стало - чи є можливим в США аж такий вплив рашистського лоббі щоб Байден відмінив ленд- ліз чи сенатори заблокували його фінансування,чи ще якась така подлянка?
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28.06.2022 12:38 Відповісти
А хто такий цей Саліван? Це прикормиш рашки... І на такі статті не варто звертать увагу... Ці писанки за звінку монету щей не таке напишуть...
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28.06.2022 12:42 Відповісти
На заяви американців можна покласти великий болт. Їхнє ЦРУ і Пентагон в своїх прогнозах обісрались вже не раз. Спочатку в афганістані не очікували,що таліби за два тижні зохоплять владу. Потім прогнозували,що ми у війні зі свинорусами протримаємось три дні,а ми вже тримаємось понад чотири місяці і т.д . Їхні прогнози до лампочки
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28.06.2022 15:15 Відповісти
Но вы воюеете за счет поддержки американцев. Так что нужно думать прежде чем класть болт. Лучше думайте как вы можете сами себе помочь имея так много богатых людей в стране. Почему сами не производите ничего? Почему так много предателей в стране? Почему марафон новостной проводите на русском языке? Так начните с себя, а за любую помощь нужно быть благодарными. Никто вам не обязан.
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28.06.2022 18:14 Відповісти
Джейк Салліван у США, то як Медведчук був в Україні.
Не слухайте його.
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28.06.2022 15:53 Відповісти
Напомню, CNN помойка кремлёвских ******** ДЕМОКРАТОВ тернера и байдена как цензор, бутусова и его хозяин лолита. При РЕСПУБЛИКАНЦЕ Дональде такой ***** не было.
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28.06.2022 15:57 Відповісти
так это не байден сказал а салливан!а салливан может идти вслед за русским кораблём!
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28.06.2022 16:49 Відповісти
Нахрена тут постить и обсуждать эти высеры кацапской ************ саливана
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28.06.2022 16:55 Відповісти
Якби вони в це не вірили,то не допомагали б українцям .Зверніть увагу,що спічі з оточення українського президента типу "всьо прапала,нас слівають".практично припинилися.Ці уроди запускали такі негативні меседжі в маси,а маси на прутні бачили їх погрози,а ті взяли та й закрилися.
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02.07.2022 16:24 Відповісти
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