В Білому домі сподіваються, що Україна зможе повернути значну частину окупованих територій, - CNN
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Співробітники адміністрації Байдена не впевнені, що навіть за наявності важкого озброєння Україна зможе повернути всі території, втрачені після 24 лютого. Але сподіваються, що контрнаступ ЗСУ буде успішним.
Про це повідомляє з посиланням на анонімних співробітників Білого дому CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Радники Байдена зараз ведуть внутрішню дискусію про те, яким чином Україна могла би переформулювати визначення своєї перемоги. І що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій.
Водночас, наголосили співрозмовники, США не збираються тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок задля швидшого закінчення війни. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.
Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.
"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки", - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.
Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з "керівником оборони України" (напевно, йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
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А узагалі той CNN став якісь занадто песимістичний відносно перспектив України, совпадєніе ?
Для меня лично не понятно, с чего многие решили, что территории вплоть до Крыма будут возвращены. Видно же какой низкий темп продвижений под Херсоном. Так можно возвращать 100 лет.
Нужно бить по языку тех политиков, которые разбрасываются такими обещаниями.
Не слухайте його.