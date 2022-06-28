Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано,
танків - 1567 (+15) од,
бойових броньованих машин - 3704 (+17) од,
артилерійських систем - 778 (+7) од,
РСЗВ - 243 (+0) од,
засоби ППО - 102 (+1) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 185 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),
крилаті ракети - 139 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14) од,
спеціальна техніка - 61 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Хаймарси починають працювати
Судя по сводкам Генштаба, РСЗО уничтожается меньше всего или не уничтожается совсем.
И уничтожение РСЗО, и прерывание линий поставки боеприпасов - это исключительно работа наших ДРГ. Которое отсутствует от слова "совсем".
Нещодавно були відео про їх знищення, до речі.
Москаль дохлый опять.
Скоро будет пятьдесят
Кончит ВСУ сруских поросят.
за мародерство готові здохнути
Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?