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Лисичанськ (273) Луганщина (4416) поранення (2658) евакуація (1928) Ісмагілов (23)

"Дуже боявся, що не довезу до лікарні": колишній муфтій, а нині водій-снайпер Ісмагілов евакуював до лікарні двох дітей та двох жінок, поранених у Лисичанську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній муфтій, а нині водій-снайпер у складі медичного підрозділу ASAP "Хоттабич" Саід Ісмагілов, евакуював поранених у Лисичанську. Два хлопчики та дві жінки були серед натовпу, у який росіяни поцілили з РСЗВ "Ураган".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Саід Ісмагілов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Дуже боявся, що не довезу до лікарні: колишній муфтій, а нині водій-снайпер Ісмагілов евакуював до лікарні двох дітей та двох жінок, поранених у Лисичанську 01

"Я віз двох хлопчиків і двох бабусь. Один хлопець отримав контузію і поранення уламками в руки, його весь час нудило, і він був виснаженим і безсилим. Другому хлопцю уламки потрапили в обличчя і в голову. Всі пов‘язки були сильно скривавлені, він навіть попити води нормально не міг. Їх супроводжувала бабуся, а ще одна бабуся отримала множинні уламкові поранення в ноги і в спину, і незважаючі на те, що наші золоті парамедики зробили їй тампонаду, вона весь час потрохи стікала кров’ю. Я підклав під неї пелюшки, і дуже боявся, що не довезу до лікарні", - пише Ісмагілов.

27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

"Не виходить з голови весь ланцюжок нелюдей, що зробили цей злочин. Одна потвора скоригувала цей ракетний удар по натовпу людей, що прийшли по воду. Інші навели Ураган, командир дав наказ. А є ще ті, хто вигадав таку терористичну тактику проти цивільних, і ще є головний злочинець у Кремлі. Маємо цілий ланцюжок потвор, що вчинили це. Під час засухи, навіть у тварин є водяне перемир‘я. А в цих потвор немає жодних моральних цінностей. Вони чисте зло. Ми воюємо з еталонним кристально-чистим злом.

Україні випала доля знищити зло. Так що не сваріться і не чубтися там, бо якщо ми їх разом не переможемо, то вони нас всіх знищать", - підкреслив Саід Ісмагілов.
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Топ коментарі
+7
у Києві є 2 відомі мечеті одна пропутинська, інша проукраїнська.

Та яка проукраїнська, де й служив Саїд Ісмагілов до війни постійно пресувалася СБУ, ментами та іншими вертухаями, а путінсько-кадировську ніколи не турбували, не турбують і зараз

(Інформація від Д.Корчинського)
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28.06.2022 09:21
+7
Давно поважаю Саїда Ісмагілова.Достойна людина
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28.06.2022 10:12
+7
Бо країною керує фсбшний завхоз і його кадри.
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28.06.2022 10:27
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у Києві є 2 відомі мечеті одна пропутинська, інша проукраїнська.

Та яка проукраїнська, де й служив Саїд Ісмагілов до війни постійно пресувалася СБУ, ментами та іншими вертухаями, а путінсько-кадировську ніколи не турбували, не турбують і зараз

(Інформація від Д.Корчинського)
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28.06.2022 09:21 Відповісти
От чому так ?
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28.06.2022 09:48 Відповісти
Бо країною керує фсбшний завхоз і його кадри.
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28.06.2022 10:27 Відповісти
Замовлення від мацьковських попів
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28.06.2022 09:51 Відповісти
"Одна потвора скоригувала цей ракетний удар по натовпу людей, що прийшли по воду. Інші навели Ураган, командир дав наказ. А є ще ті, хто вигадав таку терористичну тактику проти цивільних, і ще є головний злочинець у Кремлі. Маємо цілий ланцюжок потвор, що вчинили це. Під час засухи, навіть у тварин є водяне перемир'я. А в цих потвор немає жодних моральних цінностей. Вони чисте зло. Ми воюємо з еталонним кристально-чистим злом." - краще не скажеш!!!! Тому якщо хтось сумнівається, що Україна виграж цю війну і поверне ВСІ!! теритріх, той сумнівається у існуванні Всевишнього! І перший такий, як не дивно, Франциск І. А ті, хто вірить у нашу Перемогу - це і є новітні апостоли зристиянськох віри, навіть якщо вважають себе атеїстами. Адже саме християнська релігія головним постулатом проголошує перемогу Добра над злом, Світла над пітьмою, Воскресіння над смертю.
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28.06.2022 09:51 Відповісти
Україні випала доля знищити зло. Так що не сваріться і не чубтися там, бо якщо ми їх разом не переможемо, то вони нас всіх знищать", - підкреслив Саід Ісмагілов.

повністю згодна, спочатку знищити, в полон тільки для обміну чисте раціо, а всіх інших треба нищити і нищити усіма способами, і тих потвор, що наводять ворожу арту - теж знищувати без жалю...
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28.06.2022 09:53 Відповісти
Давно поважаю Саїда Ісмагілова.Достойна людина
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28.06.2022 10:12 Відповісти
Хай Господь вас береже
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28.06.2022 10:28 Відповісти
Відповідно до Закону, відповідальність за безпеку дитини несуть батьки, або особи, які їх замінюють. Є й стаття - https://protocol.ua/ru/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_184_3/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20184.-,%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D1%97%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C,%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9&text=%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE,%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD. Якого путіна вперто сидіти у тому Лисичанську, коли уже хернадцятий раз пропонували евакуюватися? Ще й для ЗСУ та адміністрації створюють зайвий головний біль.
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28.06.2022 10:59 Відповісти
Люди, які при свідомості і вірять в Бога, незалежно від релігії, поважають один одного і чужі релігійні звичаї. У них різні шляхи до єдиного Бога. А кацапи як не кривляються і лукавлять, так постійно впадають в жахливу гординю. І їх шляхи чомусь ведуть постійно до сатанізму.
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28.06.2022 11:09 Відповісти
Муфтій-снайпер звучить дуже круто.
Шкода, що християнським священнослужителям заборонено брати до рук зброю!
Велика повага й шанування муфтієві Саїду за патріотичну позицію його й очолюваної ним умми!
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28.06.2022 14:27 Відповісти
 
 