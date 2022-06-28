"Дуже боявся, що не довезу до лікарні": колишній муфтій, а нині водій-снайпер Ісмагілов евакуював до лікарні двох дітей та двох жінок, поранених у Лисичанську
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Колишній муфтій, а нині водій-снайпер у складі медичного підрозділу ASAP "Хоттабич" Саід Ісмагілов, евакуював поранених у Лисичанську. Два хлопчики та дві жінки були серед натовпу, у який росіяни поцілили з РСЗВ "Ураган".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Саід Ісмагілов розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Я віз двох хлопчиків і двох бабусь. Один хлопець отримав контузію і поранення уламками в руки, його весь час нудило, і він був виснаженим і безсилим. Другому хлопцю уламки потрапили в обличчя і в голову. Всі пов‘язки були сильно скривавлені, він навіть попити води нормально не міг. Їх супроводжувала бабуся, а ще одна бабуся отримала множинні уламкові поранення в ноги і в спину, і незважаючі на те, що наші золоті парамедики зробили їй тампонаду, вона весь час потрохи стікала кров’ю. Я підклав під неї пелюшки, і дуже боявся, що не довезу до лікарні", - пише Ісмагілов.
27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні.
"Не виходить з голови весь ланцюжок нелюдей, що зробили цей злочин. Одна потвора скоригувала цей ракетний удар по натовпу людей, що прийшли по воду. Інші навели Ураган, командир дав наказ. А є ще ті, хто вигадав таку терористичну тактику проти цивільних, і ще є головний злочинець у Кремлі. Маємо цілий ланцюжок потвор, що вчинили це. Під час засухи, навіть у тварин є водяне перемир‘я. А в цих потвор немає жодних моральних цінностей. Вони чисте зло. Ми воюємо з еталонним кристально-чистим злом.
Україні випала доля знищити зло. Так що не сваріться і не чубтися там, бо якщо ми їх разом не переможемо, то вони нас всіх знищать", - підкреслив Саід Ісмагілов.
Будь ласка, зачекайте...
Та яка проукраїнська, де й служив Саїд Ісмагілов до війни постійно пресувалася СБУ, ментами та іншими вертухаями, а путінсько-кадировську ніколи не турбували, не турбують і зараз
(Інформація від Д.Корчинського)
повністю згодна, спочатку знищити, в полон тільки для обміну чисте раціо, а всіх інших треба нищити і нищити усіма способами, і тих потвор, що наводять ворожу арту - теж знищувати без жалю...
Шкода, що християнським священнослужителям заборонено брати до рук зброю!
Велика повага й шанування муфтієві Саїду за патріотичну позицію його й очолюваної ним умми!