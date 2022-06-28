Україна запрошує країни Європи розмістити свій газ у її сховищах, - міністр енергетики Галущенко

Українські підземні сховища газу - найбільші в Європі, а умови - чи не найоптимальніші. Наша країна запрошує європейських партнерів розмістити свої запаси газу у неї.

Про це пише у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагаав, що до 1 листопада європейські газові сховища мають бути заповнені на 80% в межах підготовки до зими. Але не всі європейські країни мають власні підземні сховища, зазначив міністр.

"Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі", - написав Галущенко.

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Він наголосив, що Україна зробить потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи.