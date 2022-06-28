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Україна запрошує країни Європи розмістити свій газ у її сховищах, - міністр енергетики Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

газ,сховище,псг

Українські підземні сховища газу - найбільші в Європі, а умови - чи не найоптимальніші. Наша країна запрошує європейських партнерів розмістити свої запаси газу у неї.

Про це пише у фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагаав, що до 1 листопада європейські газові сховища мають бути заповнені на 80% в межах підготовки до зими. Але не всі європейські країни мають власні підземні сховища, зазначив міністр.

"Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі", - написав Галущенко.

Також читайте: Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg

Він наголосив, що Україна зробить потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
и рашка все накроет ракетами. Мудро
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28.06.2022 09:58
+7
Ніхто не погодиться
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28.06.2022 10:30
+5
Це намагався зробити Яценюк ще до вторгнення кацапів в 2014 . Хєр би свинособаки ще тоді сунулися б .Але агенти з проросійських змі та корисні ідіоти не дали цього зробити .
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28.06.2022 10:48
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и рашка все накроет ракетами. Мудро
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28.06.2022 09:58 Відповісти
Тут надо понимать как устроена газовая отрасль и что даст свинособакам такой ход И что такое подземные газовые сховища) Так что твой вариант неособо реален, точнее он реален но бесполезен.
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28.06.2022 10:27 Відповісти
ну, многие до 24 февраля тоже пытались "предсказать ходы ...уйла" (это безумие, он этого не сделает, это не выгодно и так далее), что-то не особо получилось.
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28.06.2022 10:38 Відповісти
Невозможно уничтожить газовые склады. Можно нарушить газотранспортные системы( которые можно востановить), но тогда мацква останется без основной массы средств к войне.
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28.06.2022 10:45 Відповісти
А перекрыть транзит газа возможно,или это другое?
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28.06.2022 17:14 Відповісти
Якщо газ з рф повністю заблокують (у чому я сильно сумніваюсь), тоді рашисти можуть пуляти туди ракети десятками.

Але botoks правильно усе написав - ймовірність чергової дурні доволі велика.
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28.06.2022 10:44 Відповісти
Руснявые монголы задыхаются от своего пердежа
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28.06.2022 10:04 Відповісти
Ніхто не погодиться
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28.06.2022 10:30 Відповісти
Чому він ще міністр?
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28.06.2022 10:37 Відповісти
Ну ... "попытка не пытка" ...
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28.06.2022 10:40 Відповісти
Рашистам не обязательно даже бомбить компрессорные станции. Они теоретически могут перектыть кран и сбросить давление в нашей ГТС. Тогда поднять газ из хранилищ и доставить потребителям бутет оч. проблематично. Вопрос пойдут ли они на это? Тогда свой газ им будет девать некуда. Могут сжигать. К этому тоже нужно быть готовыми.
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28.06.2022 10:41 Відповісти
Мабуть це і пропонують - замістити газом з ЄС.
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28.06.2022 10:47 Відповісти
Це намагався зробити Яценюк ще до вторгнення кацапів в 2014 . Хєр би свинособаки ще тоді сунулися б .Але агенти з проросійських змі та корисні ідіоти не дали цього зробити .
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28.06.2022 10:48 Відповісти
країна яка не може себе захистити від ракетних ударів кожного дня, пропонує у себе розмістити газ від якого залежать економіки і буквально життя мільйонів европейців? ))))))))))) нічого тупішого за сьогодні ще не читав... а хоча...
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28.06.2022 11:20 Відповісти
 
 