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У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

28, 29 та 30 червня у Кременчуці на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор".

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Те, що сталося - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян", - зауважив він.

"Не забудемо, не пробачимо!" - додав очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла", - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
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28.06.2022 10:53
+8
Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
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28.06.2022 10:32
+6
Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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28.06.2022 10:54
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Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
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28.06.2022 10:32 Відповісти
Оманський кнур -бєнякаламой,докерувався ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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28.06.2022 10:36 Відповісти
а если сегодня ещё прилетит? _ будем плакать вечно? я не знаю что делать, но вот это - точно не нужно.
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28.06.2022 10:43 Відповісти
московити просто заради приколу завдадуть удару по місту через 3 дні ще раз - і ще раз по натовпу людей.

Ідіоти - не плакати треба, а вимагати помсти
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28.06.2022 10:47 Відповісти
Ну раз тебе не нужно - проходи мимо. Это наши земляки погибли и в нашем городе объявлен траур, а не по всей Украине и не в твоём городе. Радуйся жизни дальше, тебя никто не побеспобеспокоит.
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28.06.2022 11:00 Відповісти
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665

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Я читаю: 0

Реєстрація:22.06.2022 - а не пошло бы ты нах, кацапырло свежезарегистрированное
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28.06.2022 11:50 Відповісти
цирк скрізь і цирк у всьому, резудьта блазня на троні.
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28.06.2022 10:45 Відповісти
В Лисичанську,тільки від одного залпу ураган,загинуло 8 людей.В нас справжня повномасштабна війна,а жалоби влаштовують в мирний час.
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28.06.2022 10:46 Відповісти
Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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28.06.2022 10:54 Відповісти
Не забудемо,не пробачимо. Бережіть себе,
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28.06.2022 10:48 Відповісти
По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
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28.06.2022 10:53 Відповісти
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28.06.2022 11:37 Відповісти
День жалобы нужно обьявлять по всей Украине, а не только в Кременчуге. Это наша общая трагедия.
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28.06.2022 13:03 Відповісти
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28.06.2022 16:39 Відповісти
 
 