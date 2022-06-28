У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ

28, 29 та 30 червня у Кременчуці на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор".

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Те, що сталося - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян", - зауважив він.

"Не забудемо, не пробачимо!" - додав очільник міста.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.