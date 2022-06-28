Дипломати РФ поширюють шалені теорії змови, заперечуючи ракетний удар по Кременчуці. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів, - Кулеба

Росія - країна вбивць та відвертих брехунів.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - зазначив він.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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