Дипломати РФ поширюють шалені теорії змови, заперечуючи ракетний удар по Кременчуці. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів, - Кулеба
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Росія - країна вбивць та відвертих брехунів.
Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - зазначив він.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Будь ласка, зачекайте...
Это вы случайно не про "законсерворованные" тела?
По вашему манипулируют украинцы, а не благородные оккупанты?
І головне, біля кожного ТРЦ є склад з тілами і бензином. А раптом влучать і ніхто не загине.
Дебільні казки для запаяних дебілів.
Кацапи - покидьки людства!
Никто не подберет слова другие
Все скажут: Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов!
Какая-то Соня Лукашова и подобная ей «Украинская правда» поместили гаденькую статью , которая гласит , что Денисова брехала на весь мир про то,что рашисты насиловали украинских женщин
"Українська правда" публікує її (статтю Лукашовой) також для того, щоб застерегти інших від бажання піти шкідливим для України шляхом.
Неправдиві історії про це лише зіграють на руку ворогу.
Оскільки брак доказів у конкретних випадках може зіграти проти України у міжнародних судах.
Это все что надо знать на тему, что "виноват один путин".
Вся их страна должна стать изгоем. А по факту что? кацапы везде ездят, бизнес ведется, турция и азия сосут у русских и делают вид, что ничего не происходит.
Все уже зашло слишком далеко, и с каждым днем маховик только набирает обороты....Эта все история просто так не закончится. А мы должны ненавидеть кацапов за каждого невинно убиенного, пока дышим. И мстить за каждого. И помнить каждого....
Таке враження, що в Україні з'явилася ще одна Мар'яна Безугла, а скоріше за все в гості завітала Скабєєва.
Мені байдуже до Денісової, але цей суцільний потік звинувачень у брехні стосується не Денисової, а України.
Бо брехнею названо те, що було озвучене в офіційних промовах омбудсмена України і Прнзидента України
і шокувало весь світ.
І все це звинувачення базується на еклектичному поєднанні якихсь випадкових фактів, що не мають відношення до предмету статті, і висловів якихсь міфічних «співрозмовників УП».
Как пишет Лукашова , большинство изнасилований не подтверждено!
Свидетелей, державших свечку и снимавших все на видео нет!
Меня не волнует сама Денисова.
Но слуги не погребують ничем, чтобы усадить на посаду своего человека, который скажет, что Денисова все придумала
и нельзя травмировать нежные души оккупантов.
Надо перед ними извиниться.
Какая мерзость, так обгадить Украину на весь мир паралельно с оккупантами, которые рассказывают, что в Кременчуге украинцы завезли заранее трупы, чтобы говорить о погибших.
Чем эта Лукашова и Украинская правда отличаются от роспропагандонов???
Или это Древние встретились со Старшими богами?