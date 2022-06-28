Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини. ФОТОрепортаж
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Вранці 28 червня російські окупанти вдарили ракетами у житлові будинки Очакова на Миколаївщині.
Про це у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.
"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Зруйнована цивільна інфраструктура. Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 - річні. Загинули дві людини. Серед них дитина 6 років!
Розбір завалів триває", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Артем Костюк
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+11 Чайка Київ
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+4 18c49ed2
показати весь коментар28.06.2022 11:11
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Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?