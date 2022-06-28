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Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вранці 28 червня російські окупанти вдарили ракетами у житлові будинки Очакова на Миколаївщині.

Про це у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Зруйнована цивільна інфраструктура. Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 - річні. Загинули дві людини. Серед них дитина 6 років!

Розбір завалів триває", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог випустив по Миколаєву 11 ракет, частину збила ППО. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 6-річна дівчинка, тримісячне немовля в комі, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 01
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 02
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 03
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 04
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 05
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 06
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 07
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 08
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 09
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 10
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 11
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 12
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 13

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
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28.06.2022 11:02
+11
Хай повернеться все росії сторицею.
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28.06.2022 11:21
+4
Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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28.06.2022 11:11
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Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
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28.06.2022 11:02 Відповісти
Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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28.06.2022 11:11 Відповісти
Захоплення випромінювання антен зв'язку
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28.06.2022 11:12 Відповісти
на всех ТЦ вышки мобоператоров. Вполне возможно
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28.06.2022 11:41 Відповісти
Якщо радіолокаційне наведення. Там 3 різновида наведення,й кілька швидкітних режимів,
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28.06.2022 12:18 Відповісти
З нульовою ймовірністю,й якщо поацює лише інерційне наведення. Акуратніше з припущеннями
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28.06.2022 12:17 Відповісти
потрібно готуватися до того, що нас с Днем Конституції захочуть "поздоровити" і наші дурні "браття" теж...
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28.06.2022 11:04 Відповісти
мокорон и лисий шольц в шоке
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28.06.2022 11:07 Відповісти
Прбрати антени стільникового зв'язку від скупчення людей. Захопл.ються Х-22
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28.06.2022 11:11 Відповісти
Хай повернеться все росії сторицею.
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28.06.2022 11:21 Відповісти
пусть горят в аду!
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28.06.2022 11:31 Відповісти
 
 