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Зеленський та Столтенберг провели телефонну розмову напередодні Мадридського саміту НАТО: Україні потрібна потужна протиракетна оборона
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - йдеться в повідомленні.
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Нам наступальна зброя потрібна. Бо люди в окупованих містах страждають.
Поверніть Україні мир, поверність 1/20 арсеналу 1994 року й будь-які вторгнення втрачають сенс. хйлу доведеться просто тихо піти, щоб не згоріти в бункері разом з бункером і всіма своїми *******.
Інакше бійня на роки. Поле бою.