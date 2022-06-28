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Зеленський та Столтенберг провели телефонну розмову напередодні Мадридського саміту НАТО: Україні потрібна потужна протиракетна оборона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телефон,зе

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я не понял, зеленский уже не уверен в своем бункере?

Нам наступальна зброя потрібна. Бо люди в окупованих містах страждають.
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28.06.2022 11:21 Відповісти
Злидень з протягнутою рукою. Відбивайся асфальтом.
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28.06.2022 11:25 Відповісти
Безядерна Україна опинилась між двома "ядерними зонтами", дикуни й напали. От і все, решта просто похідна від цього факту - чи злочину.
Поверніть Україні мир, поверність 1/20 арсеналу 1994 року й будь-які вторгнення втрачають сенс. хйлу доведеться просто тихо піти, щоб не згоріти в бункері разом з бункером і всіма своїми *******.
Інакше бійня на роки. Поле бою.
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28.06.2022 11:46 Відповісти
потужний меседж, потужного поціновувача асфальту
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28.06.2022 11:50 Відповісти
Україні потрібен новий президент! А не атошнік порох і шашличник ЗеЛох.
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28.06.2022 12:48 Відповісти
вам волю дай вы и собаку в президенты выберете, неумные протипорошенки.
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30.06.2022 11:45 Відповісти
Шольци і іже з ними!Ви зрозумійте,що ви - співучасники вбивст і разом з рашкою нищите український народ,коли сидите,підібгавши хвоста і прикидуєте,як так дати зброю,щоб її не дати.
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28.06.2022 12:50 Відповісти
фоточка зачьотна, зважаючи на нинішню спеку!
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28.06.2022 14:33 Відповісти
канхфето-боты позорней кацапов.
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29.06.2022 05:33 Відповісти
 
 