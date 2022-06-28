Після війни буде необхідність внести зміни до Конституції щодо безпеки та оборони, - Веніславський
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Після війни Верховній Раді необхідно буде внести зміни до Конституції України для більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони, а також обов'язків громадян захищати Батьківщину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
"Я переконаний, що після завершення війни ми матимемо необхідність, зокрема, змінювати і Конституцію України в аспекті, наприклад, більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони та обов'язків громадян щодо захисту Батьківщини. Тому що, наприклад, зараз ми говоримо про те, що збройні формування не можуть бути використані для обмеження конституційних прав і свобод у той час, як в умовах війни це питання вже звучить інакше, з іншим акцентом", - пояснив парламентар.
Крім того, на думку парламентаря, слід вносити зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади, але їхнє напрацювання має стати "зваженим і консенсуальним рішенням усіх політичних сил".
Будь ласка, зачекайте...
В КОНСТИТУЦИИ ЗАБРАТЬ У ОБЛСОВЕТОВ ПРАВО-- СТРУКТУР ЧТО ТО ТАМ ПРОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА УКРАИНЫ У ИНЫХ СТРАН --ТИПА ПУТИН ВВЕДИ ВОЙСКА ДАЖЕ МЕЛОЧЬ УЖЕ ПРИРАВНЯТЬ К ГОСИЗМЕНЕ И ВВЕСТИ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
ВВЕСТИВ КОНСТИТУЦИЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛСОВЕТОВ ГОРСОВЕТОВ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВ И ПРОЧИХ ЗА УГОЛОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПОДРЫВАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ УКРАИНЫ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ..ЧТОБЫ МРАЗИ МИНИСТРНЫ СЕКРЕТАРИ ЧИНУШИ НЕ УКРЫВАЛИСЬ ОТ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА ЗА КОЛЛЕКТИВНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ... ЧТОБЫ.... НАК НАФТОГАЗ МОЖНО БЫШЛО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 15 У ТЮРЬМУ В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛИШЕК С ГАЗОМ В ПОЛЬЗУ РАШКИ ИЛИ МИНЭНЕРГО ЗА ЗАКУПКУ СВЕТА У РОССИИ ИЛИ ВОДНЫХ РЕССУРСОВ КОМИТЕТ ЗА ВОДИЧКУ ОККУПАНТАМ В КРЫМУ... ИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ВЯЛЫКЕ КРАДЫВНЫЦТВО ВМЕСТО РАКЕТНЫХ ПРОГРАММ И ОБОРОННЫХ ЗАКАЗОВ... И ДА СНЯТЬ С НАРДЕПОВ РЕАЛЬНО А НЕ ЭФЕМЕРНО И С ПРЕЗИДЕНТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КРИМИНАЛЬНУЮ.... ЛЯПНУЛ \\\ОЦЯ ПРО НАШИ ЛЮДИ ИЛИ ОТОЙТИ НАЗАД СДАТЬ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ....и ПОЛУЧИ 25 ЛЕТ АВТОМАТОМ СРОК... ВВЕСТИ В КОНСТИТУЦИИ голосование принятие решений...только ВСЕГО СОСТАВА СУДА ВЕРХОВНОГО И ГОЛОСОВАНИЕ 90% от всего состава и пленума ЗА и при этом ликвидировав КСУ... как факт...
в составе Президента Премьер Министра Министра Оброны Министра МВД Начальники служб разведки 3-7 судей Верховного суда, представителя Минюста и Уполномоченного ВРУ по правам человека и 13-15 депутатов со всех фракций.. НАДЕЛИВ КОМИТЕТ СЕЙ ПРАВОМ ЛИКВИДАЦИИ ВРАГОВ УКРАИНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ ИЛИ ДОСТАВКА ВРАГОВ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ДЛЯ ПРЕДАНИЯ в ведение СПЕЦИАЛЬНОГО ТРИБУНАЛА КОТОРЫЙ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ И ПРОПИСАТЬ ЕГО СОСТАВ ПОРЯДОК ВЫБОРА СУДЕЙ И ПОЛНОМОЧИЯ В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ... что то типа Моссада и ЦРУ и МИ5
Надалі потрібно слідкувати за прізвищами "обранців", бо народ недаремно їх надав їх предкам.
Жив колись Іван який не мав свого кутка, то кацапи записали його "безуглим"
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
"Николай Тищенко начал предлагать заинтересованным лицам принять участие в новом партийном проекте Слуг в Киеве.
Предварительно, он будет называться «Команда Зеленского». Николай позиционирует себя как ответственный за партийную структуру проекта в столице."
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Натомість, ви нищили держоборонзамовлення, скорочували армію та кількість озброєння, звели нанівець всі програми з випуску нових видів зброї!
Зе власть на переговорах в Турции на этом буквально настаивала.
Вот тогда и заживем ... в Бурятии на поселении.
ктото начнёт уже задавать вопросы или украинцев имеют за лохов?
ЯК ЩО ГРОМАДЯНИН СКОЮЄ ДЕРЖЗРАДУ. У такому випадку громадянин буде проживати
в Україні з довідкою на право проживання без конституційних прав
Але ж прокремлівська Зе влада ніколи не прийме законів в інтересах України.
Просто цій банді при владі треба під себе заточити все як Путін свого часу зробив не народ а бидломасу і поміняв все
Веніславський та ще вражина, що він не раз і не два яскраво демонстрував, не знав?
А що зелена пліснява хоче протягнути до Конституції дуже велике питання, і, скоріше за все, зовсім не те, що буде на корить Україні.
"критикует ... руководство страны!!"
А що, "найвеличніший" та збіговисько зебілів вже як Бог, поза критикою?
Марк Муржи це не той самий нестерпний любитель зебілів, з молодих та ранніх, а правельніше - недолугих та недалеких, який регулярно підлизував зебілам на інших ресурсах?
"сразу начнут поднимать свою змеиную голову и показавать свои ядовитые зубы!"
щось дуже схоже на стиль рАсєйських пропагандонів та сталіністів зразка 1937 року.
"Рубить с плеча жестко и бесповоротно!!!"
Рубят с плеча жестко и бесповоротно они в основном в свой карман, знову не знав?
Доречі, рАдной Изык підучи, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
Бажано з реальними посадками тих, хто заслуговує на великі терміни та конфіскацією усього "нажитого не посильным трудом".
"А хто буде цім керувати.Зелений підор...с,чотири раза уклонист. "
А що, воно як на паРашці десятками років буде зезедентсвовати?
Дуже сподіваюсь, що "мудрий" наріт нарешті трошки прозрів.