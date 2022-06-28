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Після війни буде необхідність внести зміни до Конституції щодо безпеки та оборони, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

конституция,памятник

Після війни Верховній Раді необхідно буде внести зміни до Конституції України для більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони, а також обов'язків громадян захищати Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я переконаний, що після завершення війни ми матимемо необхідність, зокрема, змінювати і Конституцію України в аспекті, наприклад, більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони та обов'язків громадян щодо захисту Батьківщини. Тому що, наприклад, зараз ми говоримо про те, що збройні формування не можуть бути використані для обмеження конституційних прав і свобод у той час, як в умовах війни це питання вже звучить інакше, з іншим акцентом", - пояснив парламентар.

Крім того, на думку парламентаря, слід вносити зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади, але їхнє напрацювання має стати "зваженим і консенсуальним рішенням усіх політичних сил".

Читайте: Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
І хто буде редактором правок Конституції у "слуг", Каломийський з Єрмаком?
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28.06.2022 11:33
+14
Тільки через Конституційні Збори!!! Й без вас гнид!
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28.06.2022 11:33
+12
Саме: ..."зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади..." і є основною метою змін. Хрін вам на все рило.
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28.06.2022 11:36
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І хто буде редактором правок Конституції у "слуг", Каломийський з Єрмаком?
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28.06.2022 11:33 Відповісти
Чому тільки ці двоє?Ще можна долучити Портнова з Татаровим.
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28.06.2022 11:44 Відповісти
А Безугла?!! (див пост нижче)
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28.06.2022 12:01 Відповісти
КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА НАДО ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РАЗДЕЛ 2 КОНСТИТУЦИИ 1996 ГОДА ОСТАВИТЬ КАК ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД СОЗДАНИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ И БОЖЕ ВАС УПАСИ ОСТАВИТЬ В СИЛЕ КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА --КОТОРАЯ НИКЧЕМНАЯ ПОТВОРНАЯ ДУРНУВАТАЯ.. В СТАТЬ2 ЭТИ \\\ОЦЫ ЧТО ПРИНИМАЛИ ДОПОЙ КОНСТИТУЦИЮ 28 ИЮНЯ НОЧЬЮ НАПИСАЛИ А ПОТОМ ГОЛОСА С МЕСТА --А ДАВАЙТЕ ВМЕСТО КРЫМСКОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗОВЕМ АР КРЫМ.. мрази А НЕ НАРДЕПЫ ТЕ.. СУЧЕННЫЕ ОНИ В 1996 ГОДУ ЗАЛОЖИЛИ ТО ЧТО ВЗОРВЕТСЯ В 2014 ГОДУ И ПОДВИГНЕТ РАШКУ НА ВОЙНУ 2022 ГОДА.. ЭТОТ ВЫКРУТАС ПО \\\\ЫДОВСЬКИ ДОРОГО ЖЕ ОБОШЕЛСЯ УЖЕ УКРАИНЕ ТУПЫЕ ДЕБИЛДЫ МАРАЗМАТИКИ И МРАЗИ И АГЕНТЫ ***********.. ЗНАЛИ ИЛИ ПО ДЕБИЛЬНОСТИ НО НАПИСАТЬ УНИТАРНОЕ И ТУТ ЖЕ В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ УНИТАРНОЕ-- НАПИСАТЬ АРК!!!???... ДАЛЕЕ НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ ВООБЩЕ ДОНЕЦКУЮ И ЛУГАНСКИЕ ОБЛАСТИ... ГОРОДА ДОНЕЦК ЛУГВАНСК СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИЧИЧАНСК КРАМАТОРСК МАРИУПОЛЬ И ПРОЧИЕ ТОРЕЗ АМРОСИЕВКА ХАРЦИЗСК и прочие... СДЕЛАТЬ ГОРОДАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНЯИ ВСЕ ВОПРОСЫ ЛЮБЫЕ НАЗВАНИЙ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ ГРАНИЦ ГОРОДОВ ПОСЕЛКОВ ТОЛЬКО НА УРОВНЕ РАДА ПРЕЗИДЕНТ КМУ...
В КОНСТИТУЦИИ ЗАБРАТЬ У ОБЛСОВЕТОВ ПРАВО-- СТРУКТУР ЧТО ТО ТАМ ПРОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА УКРАИНЫ У ИНЫХ СТРАН --ТИПА ПУТИН ВВЕДИ ВОЙСКА ДАЖЕ МЕЛОЧЬ УЖЕ ПРИРАВНЯТЬ К ГОСИЗМЕНЕ И ВВЕСТИ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
ВВЕСТИВ КОНСТИТУЦИЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛСОВЕТОВ ГОРСОВЕТОВ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВ И ПРОЧИХ ЗА УГОЛОВНЫЕ ДЕЯНИЯ ПОДРЫВАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ УКРАИНЫ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ..ЧТОБЫ МРАЗИ МИНИСТРНЫ СЕКРЕТАРИ ЧИНУШИ НЕ УКРЫВАЛИСЬ ОТ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА ЗА КОЛЛЕКТИВНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ... ЧТОБЫ.... НАК НАФТОГАЗ МОЖНО БЫШЛО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 15 У ТЮРЬМУ В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛИШЕК С ГАЗОМ В ПОЛЬЗУ РАШКИ ИЛИ МИНЭНЕРГО ЗА ЗАКУПКУ СВЕТА У РОССИИ ИЛИ ВОДНЫХ РЕССУРСОВ КОМИТЕТ ЗА ВОДИЧКУ ОККУПАНТАМ В КРЫМУ... ИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ВЯЛЫКЕ КРАДЫВНЫЦТВО ВМЕСТО РАКЕТНЫХ ПРОГРАММ И ОБОРОННЫХ ЗАКАЗОВ... И ДА СНЯТЬ С НАРДЕПОВ РЕАЛЬНО А НЕ ЭФЕМЕРНО И С ПРЕЗИДЕНТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КРИМИНАЛЬНУЮ.... ЛЯПНУЛ \\\ОЦЯ ПРО НАШИ ЛЮДИ ИЛИ ОТОЙТИ НАЗАД СДАТЬ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ....и ПОЛУЧИ 25 ЛЕТ АВТОМАТОМ СРОК... ВВЕСТИ В КОНСТИТУЦИИ голосование принятие решений...только ВСЕГО СОСТАВА СУДА ВЕРХОВНОГО И ГОЛОСОВАНИЕ 90% от всего состава и пленума ЗА и при этом ликвидировав КСУ... как факт...
в составе Президента Премьер Министра Министра Оброны Министра МВД Начальники служб разведки 3-7 судей Верховного суда, представителя Минюста и Уполномоченного ВРУ по правам человека и 13-15 депутатов со всех фракций.. НАДЕЛИВ КОМИТЕТ СЕЙ ПРАВОМ ЛИКВИДАЦИИ ВРАГОВ УКРАИНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ ИЛИ ДОСТАВКА ВРАГОВ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ДЛЯ ПРЕДАНИЯ в ведение СПЕЦИАЛЬНОГО ТРИБУНАЛА КОТОРЫЙ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ И ПРОПИСАТЬ ЕГО СОСТАВ ПОРЯДОК ВЫБОРА СУДЕЙ И ПОЛНОМОЧИЯ В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ... что то типа Моссада и ЦРУ и МИ5
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28.06.2022 12:43 Відповісти
а про Безуглу забули?
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28.06.2022 11:44 Відповісти
Не Безугла, а Безумна. До речі "хороше" прізвище.
Надалі потрібно слідкувати за прізвищами "обранців", бо народ недаремно їх надав їх предкам.

Жив колись Іван який не мав свого кутка, то кацапи записали його "безуглим"
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28.06.2022 11:49 Відповісти
Пани Іван Наган і Василь Кольт
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28.06.2022 11:46 Відповісти
Тільки через Конституційні Збори!!! Й без вас гнид!
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28.06.2022 11:33 Відповісти
Кожна гнида при владі завжди змінює Конституції під свої корупційні хатєлки
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28.06.2022 12:09 Відповісти
Саме: ..."зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади..." і є основною метою змін. Хрін вам на все рило.
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28.06.2022 11:36 Відповісти
Меня больше интересует когда будет деокупация Донецкой, Луганской областей и АР Крым с выплатой репараций с рашки пожизнено
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28.06.2022 11:36 Відповісти
а внести поправки в Конституції по типу 2ої поправки Конституції США ця ******* не хоче випадково? щоб нарешті КОЖЕН українець мав ПРАВО на зброю і самозахист як він ординської навали, так і від усіляких потвор по типу якуновича всередині країни

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
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28.06.2022 11:36 Відповісти
Право на зборою це для шляхти-наприклад таких як пан Котлета.
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28.06.2022 11:42 Відповісти
Воно не тоне...
"Николай Тищенко начал предлагать заинтересованным лицам принять участие в новом партийном проекте Слуг в Киеве.

Предварительно, он будет называться «Команда Зеленского». Николай позиционирует себя как ответственный за партийную структуру проекта в столице."
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28.06.2022 11:49 Відповісти
ми її будемо свідками коли після війни менти та інші вертухаї будуть переслідувати і садити на реальні терміни за зберігання зброї тих, хто цією зброєю зараз захищає їхні дупи. Будуть обшуки будинків і таке інше. Знов зганять усіх у совкове стійло, якщо до влади не прийдуть українські націоналісти
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28.06.2022 11:44 Відповісти
До влади в Україні має прийти народ України через громадянське суспільство, а не всякі гбшні націоналісти
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28.06.2022 12:12 Відповісти
Головне в Конституції має бути норма про позбавлення громадянства колаборантів і кримінальну відповідальність влади за порушення Конституції.
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28.06.2022 11:37 Відповісти
И выбор у луки и путаны - смерть через повешанье либо расстрел
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28.06.2022 11:38 Відповісти
Зелене курво має далекосяжні плани.
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28.06.2022 11:38 Відповісти
Ага, плоха Конституція заважила зеленій владі підготувати державу до оборони, замовити та закупити озброєння. Не чітко було прописано, що в першу чергу купляти асфальт чи ракети. Гниди.
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28.06.2022 11:39 Відповісти
Після війни члєнограї понесуть відповідальність за свої фак-апи, а потім їм буде вже не до змін в Конституцію.
.
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28.06.2022 11:46 Відповісти
Ти бач як хочуть права обмежити, сплять і бачать, щоб узаконити рабство. Краще, щоб люди самі хотіли захищати свою державу, подбайте про усунення коррупційних схем та про зміни, які б покращили керованість держави і неможливість розмивати відповідальність, і уникнення такого явища, як вплив окремих олігархів, депутатських фракцій на окремих чиновників.
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28.06.2022 11:46 Відповісти
А хто вам, гнидам, заважав за три роки більш "оптимально організувати владу", маючи монобільшість?! І що таке "оптимально"?!
Натомість, ви нищили держоборонзамовлення, скорочували армію та кількість озброєння, звели нанівець всі програми з випуску нових видів зброї!
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28.06.2022 11:47 Відповісти
Наверно Ермак пообещал теперь Патрушеву , что из Конституции уберут путь в НАТО . После сдачи юга Украины ничему не удивлюсь
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28.06.2022 11:49 Відповісти
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28.06.2022 11:50 Відповісти
Главное не забыть внести в Конституцию, что Россия главный гарант нашей безопасности.
Зе власть на переговорах в Турции на этом буквально настаивала.
Вот тогда и заживем ... в Бурятии на поселении.
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28.06.2022 11:49 Відповісти
Уже и так украли тысячи детей и не возвращают !!! А детский омбудсмен молчит .
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28.06.2022 11:55 Відповісти
А в нас є дитячий омбудсмен?!
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Мне например неясно почему украинское общество и депутаты , в частности, и СБУ И ГБР до сих пор НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА ОТ ЕРМАКА о чем он разговорил САМ НА САМ С КОЗАКОМ В БЕРЛИНЕ ОСЕНЬЮ И ЗАЧЕМ ОН ТУДА САМ ЛЕТАЛ . Как могли допустить НЕ ВЫБОРНОГО завхоза к переговорам по судьбе Украины ?

ктото начнёт уже задавать вопросы или украинцев имеют за лохов?
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28.06.2022 11:54 Відповісти
+++ Люто плюсую. Ермак, которого народ не выбирал, не может заниматься ни внутренней, ни внешней политикой. Это нарушение Конституции, тяжкое преступление.
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28.06.2022 12:03 Відповісти
вініславський-чергове, нікчемне, ссучєне чьмо.
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28.06.2022 11:57 Відповісти
НЕ переймайся Вєня, зміни будуть вносити без грьобаних "слуг"
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28.06.2022 11:57 Відповісти
на Конституцию с первой секунды после выборов три года плевали. И оставшееся время будут плевать
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28.06.2022 11:59 Відповісти
Ніяка тварина не буде змінювати конституцію! Як тільки заговорять про це - голову шаблею рубати. За недотримання - спалювати на вогні перед ВР
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28.06.2022 12:09 Відповісти
Не полихай, зміни потрібні, особливо в плані зупинення громадянство України для держзрадників.
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28.06.2022 12:13 Відповісти
ТРЕБА ВВЕСТИ В КОНСТИТУЦІЮ РЯДОК ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
ЯК ЩО ГРОМАДЯНИН СКОЮЄ ДЕРЖЗРАДУ. У такому випадку громадянин буде проживати
в Україні з довідкою на право проживання без конституційних прав
Але ж прокремлівська Зе влада ніколи не прийме законів в інтересах України.
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28.06.2022 12:11 Відповісти
Щоб потім кричали, що іноземних громадян в Україні судити не можна?
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28.06.2022 12:18 Відповісти
Норми самі собі суперечать. Державна зрада - це тяжкий злочин, втрата громадянства громадянином, який вчинив тяжний злочин неможлива.
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28.06.2022 13:03 Відповісти
Їм весь час муляло від зафіксованого в конституції шляху до НАТО. От і шукають можливості виключити цю статтю
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28.06.2022 12:20 Відповісти
Список изменения Конституции в студию. Или вы думаете под шумок войны тут диктатуру зеленых в стиле минипаРаши заваять?
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28.06.2022 12:31 Відповісти
лицемерные скоты , продавшие территории Украины за преференции от роисси , всем хорошо известно , каким образом разрушалась армия , разведка, дипломатия, теперь эти суки начали ныть что нужно и что нет , уверен на 100% что все эти заявления не больше чем понты для 75% дегенератов , пиар на крови для зеленых - святое , не может вчерашний шашлычник , сегодня стать политиком , ни по образованию, ни по психологии, все эти заявления для лизоблюдства и возможности удержатся за стульчик в будущем , а будущее очень заманчиво , отстраивать страну это вам не дороги , там миллиарды , а как их пилить они умеют , не один оксфорд так не научит.
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28.06.2022 12:50 Відповісти
Если вдруг и будут менять Конституцию, то это произойдёт тогда, когда ZEшобла, zеленский и его хозяева наконец-то избавят нас от своего присутствия. Предварительно, вернув всё награбованое
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28.06.2022 12:58 Відповісти
Плохому танцору всегда что то мешает
Просто цій банді при владі треба під себе заточити все як Путін свого часу зробив не народ а бидломасу і поміняв все
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28.06.2022 13:10 Відповісти
Эй Вениславский !!........Какого хрена ждать окончания войны!!т нужно действовать сейчас и немедленно !После войны многие противники свободы Украины сразу начнут поднимать свою змеиную голову и показавать свои ядовитые зубы!!А ******* Чаплыга и Д.Панченко, уже сегодня в открытую критикует наши доблесстные ВСУ И руководство страны!! А после войны таких Чаплыг , ************ ГЕОРГИЦ, и тупоголовых Д.ПАнченко, вырастет сразу и много , как сорняка в огороде!! и Хрен тогда вы проголосуете ,то за , что хотите и нужно для обороны страны сегодня!!....Кстати .......Не факт , что вы и ваша банда кухарок останетесь у руля страны после войны!!...Нужно воспользоваться своим численным преимуществом депутатов в ВР и Военным положением.. Рубить с плеча жестко и бесповоротно!!!
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28.06.2022 13:27 Відповісти
Марк Муржи

Веніславський та ще вражина, що він не раз і не два яскраво демонстрував, не знав?
А що зелена пліснява хоче протягнути до Конституції дуже велике питання, і, скоріше за все, зовсім не те, що буде на корить Україні.

"критикует ... руководство страны!!"
А що, "найвеличніший" та збіговисько зебілів вже як Бог, поза критикою?

Марк Муржи це не той самий нестерпний любитель зебілів, з молодих та ранніх, а правельніше - недолугих та недалеких, який регулярно підлизував зебілам на інших ресурсах?

"сразу начнут поднимать свою змеиную голову и показавать свои ядовитые зубы!"
щось дуже схоже на стиль рАсєйських пропагандонів та сталіністів зразка 1937 року.

"Рубить с плеча жестко и бесповоротно!!!"
Рубят с плеча жестко и бесповоротно они в основном в свой карман, знову не знав?

Доречі, рАдной Изык підучи, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
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28.06.2022 22:15 Відповісти
Після війни треба буде вичистити все зебільне сміття з України, щоб духу їх не було і ніхто з них НІКОЛИ знову не потрапив в НІЯКІ владні та гос. структури.

Бажано з реальними посадками тих, хто заслуговує на великі терміни та конфіскацією усього "нажитого не посильным трудом".
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28.06.2022 22:02 Відповісти
А хто буде цім керувати.Зелений підор...с,чотири раза уклонист. Той которий боневтік тому що обісрався і сховався в бункері.
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28.06.2022 23:58 Відповісти
Киокушин Карате

"А хто буде цім керувати.Зелений підор...с,чотири раза уклонист. "
А що, воно як на паРашці десятками років буде зезедентсвовати?
Дуже сподіваюсь, що "мудрий" наріт нарешті трошки прозрів.
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29.06.2022 08:56 Відповісти
 
 