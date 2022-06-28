Міноборони РФ підтвердило удар по Кременчуку: Били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував"

Міноборони РФ прокоментувало удар по ТРЦ в Кременчуці та заявили, що били нібито по ангарах зі зброєю, а сам ТРЦ на момент удару нібито не працював.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Вчора у Кременчуці на Полтавщині російські ПКС завдали удару по ангарах зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин.

Зброя і боєприпаси, зосереджені там для відправки українському угрупованню на Донбасі, уражені, детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарі, викликала пожежу в торговому центрі поряд, який не функціонував", - зазначили в Міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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