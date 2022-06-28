Міноборони РФ підтвердило удар по Кременчуку: Били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував"
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Міноборони РФ прокоментувало удар по ТРЦ в Кременчуці та заявили, що били нібито по ангарах зі зброєю, а сам ТРЦ на момент удару нібито не працював.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Вчора у Кременчуці на Полтавщині російські ПКС завдали удару по ангарах зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин.
Зброя і боєприпаси, зосереджені там для відправки українському угрупованню на Донбасі, уражені, детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарі, викликала пожежу в торговому центрі поряд, який не функціонував", - зазначили в Міноборони країни-окупанта.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Лірник
16 жовтня 2014 22:04:16
IP/Host: 93.72.128.---
Коли чорт та москаль що вкрали, то поминай як звали.
* На вовка промовка, а москаль кобилу вкрав.
* Казав москаль право, та й збрехав браво.
* Хоч убий москаля, то він зуби вискаля.
* На грош амуніції, на десять амбіції.
* Москаль на сльози не вдаря.
* Москаль як ворона, та хитріший за чорта.
* Чорзнащо в лаптях, та й то москаль.
* Москаль ликом чванится й кожному під ніс з ним пхається.
* Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.
* Хоч добрий чоловік, та москаль.
* Не впадає москаля дядьком звати, а все дядюшка.
* Московський час, як жидівський зараз.
* Москаль зна дорогу, та питається.
* «Щоб ти зозулі не чув» (каже баба). - «Мне и удод закуетъ» (одріка москаль)
* На базарі людей не було - одні москалі.
ніхто з притомних людей не повірить у кремлівську маячню, але самі кацапи настільки тупорилі, що всмоктують усе, що голубому очку виригає генерал-єфрейтор Скарабєєва чи будь-який офіційний робочий рот на Мокші
Падаль мавзолейная...гореть вам крысам в АДу...
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Брехливые отбросы человечества. Гореть ВСЕМ кацапам в Огне!
Ніяких виправдань козломордих, щоб вони не бекали.
ЯК ЩО У САТАНИ І Є ПРИЙОМНІ ДІТИ, ТАК ЦЕ РОСІЯНЕ