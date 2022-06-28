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Встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці. Також встановлено імена льотчиків, які скоїли злочин.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.
Більш детальної інформації Монастирський не надав.
Топ коментарі
+10 govtva
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+9 Sophia-Maria Duglass
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+9 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар28.06.2022 12:06
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2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
на буданова много свалилось, вице-премьер верещук перекинула на него заботу о эвакуированных ею в плен
☝️За інформацією InformNapalm, військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку. Вони належать до в/ч 33310 (Калузька обл., н.п. Шайківка).
На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять Ту-22М3, які стріляли ракетами Х-22 ТРЦ.
У мене в" базі " вас стільки, що у нас може і не вистачить патронів)))
Але, КОЖНЕ ПРІЗВИЩЕ, КОЖЕН ПОЗИВНИЙ....буде "утилізований" українськими службами ...де б ви не були..
Це діло часу, днів, тижнів, місяців...
Слава УКРАЇНІ!!!
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".