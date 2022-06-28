Виробник пральних машин Whirlpool продає турецькій компанії свої активи та йде з Росії
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Американська компанія Whirlpool Corporation - власник брендів Indesit та Hotpoint - також йде з Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Russia.
Компанія виробляла холодильники та пральні машини на двох фабриках у роійському Липецьку, але призупинила роботу на початку березня.
Зазначається, що Whirlpool продає свої активи турецькому виробнику Arcelik.
"Раніше BBC підрахував, що всупереч заявам влади Російської Федерації, що вихід з Росії буде неприємним для іноземних компаній, але не стане катастрофою для переважної більшості. У той же час сотні тисяч робочих місць та мільярди доходів бюджету всередині країни виявилися під загрозою", - йдеться у публікації.
За даними РБК, сума угоди попередньо оцінюється у €220 млн.
Виробничі потужності дозволяють випускати близько 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.
Будь ласка, зачекайте...
турки - дуже хороші працівники, вони більш усіх інших націй цінуються на світовому ринку праці
ті хто, наприклад бував у Мюнхені (я там жив деякий час) - могли побачити що на заводі BMW працюють виключно турки, це найбільший завод. А на маленьких йде справжня охота на турків, яких майже на 100% вигрібають великі заводи на величезні зарплати.
й зараз за кордоном, тільки що, доречі, з Мюнхена
так що бабусям ти свої байки розповідай - на світовому ринку праці немає більш бажаної рабочої сили, ніж турки, а живуть вони, доречі, набагато краще українців
вчора, відповідаючи якомусь недоумку, який ніколи в житті не виїжав з України, я подивився дані міжнародного банка по Турції - середній ВВП по всій Туреччіні, включно селян у гірських районах - біля 9 тисяч долларів на рило, а приватні заощадження на особистих рахунках турків - 2 млрд долларів - при цьому населення Турції - 86 млн, це приблизно як Рашка по факту, тільки значно багаче та заможніше у середньому.
Замахала вже ця меншовартість, як послухати українців, то ми аж бідніші за північну Корею.
що на БМВ у Мюнхені ти бачив хоч одного НЕ ТУРКА?
поясни
Вот вам, украинцы, бесплатно Байрактары. А вот вам, россияне, специальная авиакомпания для перевозки туристов на курорты Турции. Вот вам скупка краденного зерна и открытие новых предприятий в россии. Вот вам отсутствие санкций против РФ. и т.п.
Кроме Байрактаров, я что-то особой поддержки от Турции не увидел. А вот реверансов в сторну россии более чем достаточно.
хто перекрив Босфор?
хто вивозить українських біженців саме з України по усієї Європі?
Країна - член НАТО !
І ставить умови по прийняттю ліпших країн - Швеції та Фінляндії ...
Країна - кандидат у ЕС ... і вже давно !