Виробник пральних машин Whirlpool продає турецькій компанії свої активи та йде з Росії

Американська компанія Whirlpool Corporation - власник брендів Indesit та Hotpoint - також йде з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Russia.

Компанія виробляла холодильники та пральні машини на двох фабриках у роійському Липецьку, але призупинила роботу на початку березня.

Зазначається, що Whirlpool продає свої активи турецькому виробнику Arcelik.

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"Раніше BBC підрахував, що всупереч заявам влади Російської Федерації, що вихід з Росії буде неприємним для іноземних компаній, але не стане катастрофою для переважної більшості. У той же час сотні тисяч робочих місць та мільярди доходів бюджету всередині країни виявилися під загрозою", - йдеться у публікації.

За даними РБК, сума угоди попередньо оцінюється у €220 млн.

Виробничі потужності дозволяють випускати близько 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.

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