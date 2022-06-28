2 678 1
Ворог намагався завдати удару по Ізмаїльському району Одещини. Ракету типу "Онікс" збито над морем, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
VOLVO XC 70
показати весь коментар28.06.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...