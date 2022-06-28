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Ворог намагався завдати удару по Ізмаїльському району Одещини. Ракету типу "Онікс" збито над морем, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бастион

Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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НЕТ ПОКОЯ *********** В РОДЗАЛЕ.. ИХ СРАЗУ ГОЛОВКОЙ ОБ БЕТОННЫЙ ПОЛ ИЛИ С ОКНА НА 12 ЭТАЖЕ В УНЫЗ...
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28.06.2022 12:10 Відповісти
 
 