Ворог намагався завдати удару по Ізмаїльському району Одещини. Ракету типу "Онікс" збито над морем, - ОК "Південь"

Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - йдеться у повідомленні.

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