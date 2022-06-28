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Україна повернула тіла ще 46 полеглих воїнів, з них 21 - захисники "Азовсталі", - Мінреінтеграції
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Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Як зазначається, в Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.
"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі". Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні.
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