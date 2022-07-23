Єдиним гарантом безпеки у Європі є НАТО. З Україною Альянс буде набагато ефективнішим, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав надати Україні до кінця цього року План дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Чим більше зброї буде доставлено в Україну, тим коротший шлях до миру. Ми можемо зупинити Путіна - якщо у нас буде достатньо зброї. Йдеться про звільнення Європи від Путіна", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко нагадав, що Німеччина погодилася на поставку самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

"Йдеться не лише про майбутнє України, а й про майбутнє Німеччини, Європи та світу. І це майбутнє залежить від поставки 500 танків, 1000 артилерійських систем, 100 бойових літаків і 300 ЗРК. Ті, хто постачає цю зброю, не просто допомагають Україні – вони інвестують у власну безпеку. Також настав час заблокувати весь експорт з росії. росія отримує 500 мільярдів доларів на рік на війну проти України", - додав він.

За словами п'ятого президента, єдиною організацією, яка може гарантувати безпеку в Європі, є НАТО.

"Ми не просимо у Росії дозволу, до якої організації нам вступати. Як Президент я вписав у нашу Конституцію, що метою нашої зовнішньої політики є вступ і до ЄС, і до НАТО. Від вступу України до НАТО обидві сторони отримають однакову користь. Ми приходимо не з порожніми руками. Українська армія – одна з найсильніших у Європі. НАТО буде набагато ефективнішим з Україною, ніж без України. Нам потрібен план дій щодо вступу України до НАТО до кінця цього року", - підсумував Порошенко.

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