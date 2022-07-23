Єдиним гарантом безпеки у Європі є НАТО. З Україною Альянс буде набагато ефективнішим, - Порошенко
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Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав надати Україні до кінця цього року План дій щодо членства в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Чим більше зброї буде доставлено в Україну, тим коротший шлях до миру. Ми можемо зупинити Путіна - якщо у нас буде достатньо зброї. Йдеться про звільнення Європи від Путіна", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко нагадав, що Німеччина погодилася на поставку самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
"Йдеться не лише про майбутнє України, а й про майбутнє Німеччини, Європи та світу. І це майбутнє залежить від поставки 500 танків, 1000 артилерійських систем, 100 бойових літаків і 300 ЗРК. Ті, хто постачає цю зброю, не просто допомагають Україні – вони інвестують у власну безпеку. Також настав час заблокувати весь експорт з росії. росія отримує 500 мільярдів доларів на рік на війну проти України", - додав він.
За словами п'ятого президента, єдиною організацією, яка може гарантувати безпеку в Європі, є НАТО.
"Ми не просимо у Росії дозволу, до якої організації нам вступати. Як Президент я вписав у нашу Конституцію, що метою нашої зовнішньої політики є вступ і до ЄС, і до НАТО. Від вступу України до НАТО обидві сторони отримають однакову користь. Ми приходимо не з порожніми руками. Українська армія – одна з найсильніших у Європі. НАТО буде набагато ефективнішим з Україною, ніж без України. Нам потрібен план дій щодо вступу України до НАТО до кінця цього року", - підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Так шо я був перший! Слава мені!
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
Якщо хтось з них буде і проти на цій гілці - то хіба що то платні боти подляка.
І навіть факт того, що рашка не нападала на країни блоку, їм нічого не доводить.
ОПа влаштує чергову істерію проти НАТО , зебіли підтримають
Давайте пересвідчимось по коментам на цій гілці!
Хе-хе!
само нато не хочет нас принимать по ряду причин (на самом деле одна),и не в коррупции дело ,и не в том,что мы не готовы.
Столкновение нато и московии может привести к ядерной войне и если рф с её недоэкономикой и недоруководством терять будет нечего,то миру есть что терять, ибо будет как в том одесском анекдоте,когда один алкаш другому объяснял,что такое нейтронная бомба.
"Представь,что от жд вокзала ло Дерибасовской стоят шкалики.Вот бомба упала.Шкалики стоят,а пить некому"
Даже сейчас мы на уровне нато не получаем видимой поддержки,но мы получаем её от правительств стран входящих в состав нато.Нато более скурпулёзно относится к мировой безопасности,а не только защите стран нато.
Але єдина концепція заперечення необхідності вступу України в НАТО в методичках подляка відсутня, - от з цим я можу погодитись.
Нам дали так называемую независимость и так называемый меморандум о защите,крапка.
На самом то деле всё это были пустые бумажки,мы всё время были под колпаком рф и меморандум нас ни от чего не спас (Крым).
Да так запад сдружился с рф,это и потоки ,это и технологии,это и промышленные производства в рф,что не заметили,что Украина существует на карте мира не только как придаток от бывшего ссср ,и не только сельхоз угодья для различных корпораций.Запад и рф видели и ,как разворовываютя деньги и как жиреют олигархи,но их это устраивало несмотря на критику любой нашей власти.
Но "весёлого" Ельцина сменили на ставленника кгб и "что то пошло не так".
А читать надо,вот только писать тебе ненадо.
От таких как ты Ураине больше вреда чем пользы.
Зеботи? Чи Свинарчуки!?
от ну не суки.
Проукраїнські!