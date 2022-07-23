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Єдиним гарантом безпеки у Європі є НАТО. З Україною Альянс буде набагато ефективнішим, - Порошенко

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порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав надати Україні до кінця цього року План дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Чим більше зброї буде доставлено в Україну, тим коротший шлях до миру. Ми можемо зупинити Путіна - якщо у нас буде достатньо зброї. Йдеться про звільнення Європи від Путіна", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко нагадав, що Німеччина погодилася на поставку самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

"Йдеться не лише про майбутнє України, а й про майбутнє Німеччини, Європи та світу. І це майбутнє залежить від поставки 500 танків, 1000 артилерійських систем, 100 бойових літаків і 300 ЗРК. Ті, хто постачає цю зброю, не просто допомагають Україні – вони інвестують у власну безпеку. Також настав час заблокувати весь експорт з росії. росія отримує 500 мільярдів доларів на рік на війну проти України", - додав він.

За словами п'ятого президента, єдиною організацією, яка може гарантувати безпеку в Європі, є НАТО.

"Ми не просимо у Росії дозволу, до якої організації нам вступати. Як Президент я вписав у нашу Конституцію, що метою нашої зовнішньої політики є вступ і до ЄС, і до НАТО. Від вступу України до НАТО обидві сторони отримають однакову користь. Ми приходимо не з порожніми руками. Українська армія – одна з найсильніших у Європі. НАТО буде набагато ефективнішим з Україною, ніж без України. Нам потрібен план дій щодо вступу України до НАТО до кінця цього року", - підсумував Порошенко.

Читайте: Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
І це правда. Де НАТО - там мир і нові технології, а де засрашка, там "русский мир"(нова назва нацизма і фашизма). Там гори трупів, море крові і брехня, що жертва винна, що жертва спровокувала "мирну" потвору.
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28.06.2022 12:31
+19
Зараз набіжать зелені і почнуть доводити, що НАТО нам не світить і непотрібне.
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
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28.06.2022 12:49
+12
Без НАТО в Україну не зайде жоден західний інвестор через загрозу втрати капіталу
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28.06.2022 12:56
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І це правда. Де НАТО - там мир і нові технології, а де засрашка, там "русский мир"(нова назва нацизма і фашизма). Там гори трупів, море крові і брехня, що жертва винна, що жертва спровокувала "мирну" потвору.
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28.06.2022 12:31 Відповісти
так я ще позавчора теж закликав! У себе в селі на толоці, де баби доїли корів!
Так шо я був перший! Слава мені!
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28.06.2022 15:11 Відповісти
абсолютно. **** буксувать, під путіна підлаштовуючись. треба іти до свого щастя.
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28.06.2022 12:48 Відповісти
Зараз набіжать зелені і почнуть доводити, що НАТО нам не світить і непотрібне.
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
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28.06.2022 12:49 Відповісти
заперечу. Більшості зебілів, які в 2019-му, попри наші попередження притягли до влади оцю зелену шоблу і слуг уродів з головкою ЄрЗе на Банковій - вже переконались, що без НАТО нам НІЯК. Вони ще, можливо, підтримують свою головку - але, у випадку референдуму, проголосують за НАТО.

Якщо хтось з них буде і проти на цій гілці - то хіба що то платні боти подляка.
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28.06.2022 13:04 Відповісти
Не скажіть. Ще повно довбнів, які поливали НАТО брудом.
І навіть факт того, що рашка не нападала на країни блоку, їм нічого не доводить.
ОПа влаштує чергову істерію проти НАТО , зебіли підтримають
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28.06.2022 13:21 Відповісти
а я переконаний, що 73/43%-тні "підтримувати" ОПу будуть лише "на інтерес"; тобто, далеко-далеко не всі.
Давайте пересвідчимось по коментам на цій гілці!
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28.06.2022 13:42 Відповісти
а під ним - також 73/43%-ний, але вступ до НАТО підтримує.
Хе-хе!
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28.06.2022 14:39 Відповісти
Всё у вас как-то однобоко.Вопрос то не в том, нужно ли нам вступать в союз нато,
само нато не хочет нас принимать по ряду причин (на самом деле одна),и не в коррупции дело ,и не в том,что мы не готовы.
Столкновение нато и московии может привести к ядерной войне и если рф с её недоэкономикой и недоруководством терять будет нечего,то миру есть что терять, ибо будет как в том одесском анекдоте,когда один алкаш другому объяснял,что такое нейтронная бомба.
"Представь,что от жд вокзала ло Дерибасовской стоят шкалики.Вот бомба упала.Шкалики стоят,а пить некому"
Даже сейчас мы на уровне нато не получаем видимой поддержки,но мы получаем её от правительств стран входящих в состав нато.Нато более скурпулёзно относится к мировой безопасности,а не только защите стран нато.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
НАТО "не хотіло" приймати і країни Балтії, і колишніх членів ВД,, і навіть нині "не хоче" Швецію та Суомі під тим же приводом... ага. Вже не "не потрібне НАТО, нам гаранатії дадуть гаранти"; або ж "ми в гості без запрошення не ходимо"... а було!
Але єдина концепція заперечення необхідності вступу України в НАТО в методичках подляка відсутня, - от з цим я можу погодитись.
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28.06.2022 15:19 Відповісти
В далёких 90х Европа была поделена на зоны влияния.Как гарантии безопасности от США всё ЯО было собрано и отдано рф,а так же зоной влияния рф оставались все республики без прибалтов,крапка.
Нам дали так называемую независимость и так называемый меморандум о защите,крапка.
На самом то деле всё это были пустые бумажки,мы всё время были под колпаком рф и меморандум нас ни от чего не спас (Крым).
Да так запад сдружился с рф,это и потоки ,это и технологии,это и промышленные производства в рф,что не заметили,что Украина существует на карте мира не только как придаток от бывшего ссср ,и не только сельхоз угодья для различных корпораций.Запад и рф видели и ,как разворовываютя деньги и как жиреют олигархи,но их это устраивало несмотря на критику любой нашей власти.
Но "весёлого" Ельцина сменили на ставленника кгб и "что то пошло не так".
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28.06.2022 17:16 Відповісти
Тобто ви винуватите НАТО, бо не хочуть приймати Україну з владою тіпа марьянки безмізкої, баканівського СБУ, гогіашвілі , арахамії, фсбістові єрмакові, бородатий бабушці бені, тощо.
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28.06.2022 15:37 Відповісти
Тобто,если у вас нет других мыслей,то не тратьте на меня своё драгоценное время.
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28.06.2022 17:17 Відповісти
Не читаю дописи мовою окупанта
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28.06.2022 21:23 Відповісти
Ты это скажи семьям русскоговорящих погибших воинов и тех кто твою дупу защищает по всей Украине.
А читать надо,вот только писать тебе ненадо.
От таких как ты Ураине больше вреда чем пользы.
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29.06.2022 12:18 Відповісти
Нижче - перший платний засвітився! Один, поки що! Ну, і другий, який його лайкнув.
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28.06.2022 14:38 Відповісти
Чому Порох не привів Україну до НАТО? Хто заважав 5 років?
Зеботи? Чи Свинарчуки!?
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28.06.2022 15:16 Відповісти
ти, зебіл, один з тих, хто там зайвий.
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28.06.2022 15:21 Відповісти
а, нє, це не зебіл, це бот, і, можливо, касапський, ольгінський, щойнозаряжений...
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28.06.2022 15:22 Відповісти
Між іншим, зешобла продовжує вести свою дебільну пропаганду. на своїх каналах публікують результати опитування українців - всі вірять в перемогу, всі підтримують і поважають ЗСУ, всі схвалюють вступ до ЄС, а про вступ до нАТО - НІ СЛОВА. хоча опитування включало і ставлення до НАТО, і це ставлення було повністю позитивним у абсолютної більшості опитаних.
от ну не суки.
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28.06.2022 12:54 Відповісти
Без НАТО в Україну не зайде жоден західний інвестор через загрозу втрати капіталу
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28.06.2022 12:56 Відповісти
точніше: не тільки втрати, а й ризику бути знищеним бізнесу. Як ото знищили вчора ТРЦ в Кременчузі, чи сонячну електростанцію в Токмаку Запорізькій області...
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28.06.2022 13:14 Відповісти
Без нато буде знищено все прикордоння - мінімум. І так поки до чопу не дійдуть. Але зелебобіки цього не розуміють. А от головний зе розуміє що зараз останній шанс красти і часу вистачить поки ті будуть до чопу йти. А потім поселеться за кордоном із своєю скумбрією і скумбринятами. І я не здивуюся якщо це буде не Італія а крим
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28.06.2022 16:24 Відповісти
Порошенко та Байденко с Джонсонюком гарна команда...
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28.06.2022 12:58 Відповісти
НАТО- єдиний гарант нашого спокійного життя, щоб там не брехали плісняві.
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28.06.2022 14:02 Відповісти
Так,ми мусимо бути в НАТО!
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Порошенку і ЄС хвала!
Проукраїнські!
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28.06.2022 14:57 Відповісти
"Жму руку! Обіймаю!"
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28.06.2022 15:20 Відповісти
Кацапо- фсб-шна методичка Деркача. Недавно устаріла. Ти мабуть не в курсі. Деркача судити будуть за державну зраду.
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28.06.2022 22:54 Відповісти
потужненько.
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29.06.2022 05:23 Відповісти
 
 