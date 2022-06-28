УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3352 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 343 41
війна (56406) Харківщина (4273) Донбас (21733) Залужний (586) Міллі (151)

Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний цієї ночі провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - нагадує Залужний.

Він також поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку.

"Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. Ситуація дуже складна, але контрольована", - пише головнокомандувач ЗСУ.

"На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни, - резюмує Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
замість преза пісюна, україна обирає президентом Залужного.
показати весь коментар
28.06.2022 13:00
+14
Тільки без втручання спеців з ОП.
показати весь коментар
28.06.2022 12:57
+14
Любой кто гонит на ЗСУ и Залужного конкретно - русня.
показати весь коментар
28.06.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки без втручання спеців з ОП.
показати весь коментар
28.06.2022 12:57 Відповісти
ИМХО надо епашить в сторону изюма купянска ну и херсона в первую очередь,но в штабе виднее.)
показати весь коментар
28.06.2022 12:57 Відповісти
Куп'янськ та Каховка два ключових міста
показати весь коментар
28.06.2022 13:18 Відповісти
Ключовий до Лівобережжя - Мелітополь. В районі Каховки буде складно форсувати Дніпро. Маю надію, що є якийсь план..
показати весь коментар
28.06.2022 18:20 Відповісти
і по ешелонам підвозу бк - але ж нам поки не дали дальньобійних ракет
показати весь коментар
28.06.2022 13:28 Відповісти
замість преза пісюна, україна обирає президентом Залужного.
показати весь коментар
28.06.2022 13:00 Відповісти
Як Порохобот - підтрумую.
показати весь коментар
28.06.2022 13:03 Відповісти
І хто ж це?
показати весь коментар
28.06.2022 13:07 Відповісти
Судячи з того, що Чиста Пречиста - анархіст, то, можливо, він топитиме за садомазового
показати весь коментар
28.06.2022 13:53 Відповісти
давай - мухи отдельно , котлеты - отдельно, страной управлять должны политики , защищать - военные, предупреждать - разведчики , красивые уже были , пора выбирать умных и грамотных.
показати весь коментар
28.06.2022 13:05 Відповісти
Умные из Трускавца?
показати весь коментар
28.06.2022 13:26 Відповісти
Дык вроде 21.04.2019 людям говорили прямым текстом , шо вы сегодня избираете себе Верховного главнокомандующего , так шо думайте. Бачили очі , що купували-їжте...
показати весь коментар
28.06.2022 13:43 Відповісти
вже вибрав дехто "умных и грамотных", шо, курва, немає слів
показати весь коментар
28.06.2022 13:50 Відповісти
На жаль, стосовно "умних і грамотних" більшість судить по любому собі, такому "умному і грамотному".
показати весь коментар
28.06.2022 17:17 Відповісти
Хто?Залужний? Фільтруйте писанину
показати весь коментар
28.06.2022 13:06 Відповісти
Якщо ти не на фронті, то рота завали
показати весь коментар
28.06.2022 13:08 Відповісти
"дібілоїд" - это твой, вечно пьяный, колхозный папаша. За лопатой следи, говно клавиатурное.
показати весь коментар
28.06.2022 13:31 Відповісти
Чим більше ******** зброї тим менше живої сили потрібно.. 50 ф35 10 тхад 1000 томагавків можуть за тиждень закінчити війну.
показати весь коментар
28.06.2022 13:05 Відповісти
Люди есть, а оружия нет. Воевать с калашниковым против танка некомфортно
показати весь коментар
28.06.2022 13:46 Відповісти
Залужного поставил ОП в лице Ермака. Такого человека который их ОП будет устраивать. Случайных туда не берут. Либо идёт игра в которую народ не посвещают(по сдачи территории договоренных ранее взамен Киева ,Чернигова и Сумы). Или они вообще не понимают и пытаются играть свою игру мальчики в коротких штанишках и ими играют как слепыми котятами (это маловероятно).
...к чему все привело не подготовка к войне- инфальтивность власти , я не верю что они играют свою игру выматыванием противника отступлением и полагаясь на санкции которые обрушит роиссю -это сказка западные партнёры на это не пойдут . Значит это растягивание на долгий период. Потом через 5лет скажут мы про€...сь полагаясь на санкции,ну извините. Людей положат территории сдадут.
Анализ поведения Штирлица
https://youtu.be/hdICmC0tcOk

Поставьте вместо фамилии Штирлиц - Зеленский,Ермак, да хоть Залужный. Интересно получается.
показати весь коментар
28.06.2022 13:53 Відповісти
Любой кто гонит на ЗСУ и Залужного конкретно - русня.
показати весь коментар
28.06.2022 13:18 Відповісти
КАЦАП
показати весь коментар
28.06.2022 13:51 Відповісти
Украинский Рейган как-то не очень получился, как плохая копия. Будем надеяться что украинский Эйзенхауер будет 100%. Ми на вас надіемось, папе Генерал.
показати весь коментар
28.06.2022 13:37 Відповісти
Не создавай себе кумира. Не очаровуйся , чтобы не разочаровываться.
показати весь коментар
28.06.2022 13:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.06.2022 14:01 Відповісти
Так какого .уя Вы все время безостановочно отступаете больше 2-х месяцев безостановочно на Луганщине и Донеччине,если все знаете и понимаете.Каждое утро просыпаясь и открывая карту боев,я уже подсознательно боюсь это делать,потому что знаю,за эти сутки,очередная порция территорий потеряна и освобождены они не будут,кто бы не упрекал меня в безверии,но глядя на то что происходит,это невозможно....есть и будет.К ох... сожалению.Думаю это зависит совершенно не от нашей армии и наших воинов.
показати весь коментар
28.06.2022 14:05 Відповісти
Звісно, це не залежить від нашого війська і військових. Це залежить від таких traveller-ів, які могли би замінити наших захисників, дати їм можливість піти на ротацію. Але щось ротація не йде. Мабуть, щось з підготовкою бійців застопорилось. Полігони орки ********? Немає можливості полігони захистити? Союзники свої полігони не надають?
показати весь коментар
28.06.2022 17:32 Відповісти
СЛАВА АРМІЇ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
28.06.2022 14:32 Відповісти
Подтверждаю, ротаций нет, воины на передовой зае...устали очень...
показати весь коментар
28.06.2022 14:43 Відповісти
 
 