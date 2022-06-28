Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, тільки відморожені терористи можуть бити ракетами по цивільних об'єктах, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою - спонсором тероризму

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів.

Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт, - Зеленський. ВIДЕО

















