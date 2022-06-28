Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, тільки відморожені терористи можуть бити ракетами по цивільних об'єктах, - Зеленський. ФОТОрепортаж
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Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою - спонсором тероризму
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів.
Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 U A 03b737e8
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+27 Sophia-Maria Duglass
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+14 Юрий Кузьменко 0edf0b55
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В соответствии с (международным) правом есть только понятие страна-спонсор терроризма.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр. Джерело: https://censor.net/ua/v3350713
ЧОМУ срана ведуча ПОРУШУЕ ЗАКОНИ УКРАЇНИ. Іі треба звільняти ‼️‼️
Вони і є терористи
І всі наближені до хайла, тому не смійте відмазувати абрамовичів
Просто потому что не в курсе, что юридически одно и то же.
Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.
И что??? Спрашиваю 75%-ых.
Поржали???
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських".
Особливою мерзотністтю! є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.