Колишній КДБшник у Львові коригував вогонь росіян по Яворівському полігону. Його затримали
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В березні чоловік через месенджери "зливав" ворогові інформацію про місцезнаходження ЗСУ на Львівщині. Його відправили під варту й можуть посадити на 12-15 років.
Про це повідомляють Львівська обласна прокуратура та СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, уродженець Львова, колишній співробітник КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.
"Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для завдання ракетних ударів", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України у Львівській області.
СБУ у своєму телеграм-каналі повідомляє про затримання агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.
"Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні СБУ.
В українській спецслужбі нагадують, що внаслідок ракетних обстрілів Яворівського полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.
"Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону", - інформують у спецслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Американці, років 80 -120 в'язниці, дали б.
Які нахрен 12-15 років ?!
Це тільки одна стання - "державна зрада" ?
Але є більш тяжкі - це "участь й організація масових вбивств" .
Це пожиттєва стаття -- тільки виша міра , виключно !
(на потреби потерпілим) і позбавлення громадянства
До речі: отримував, вірняк, українську пенсію, і не менше ₴12тисяч...
об этом не знает только Баканов
по законам военного времени их надо выявлять и интернировать.
А ось блюр з обличчя зняти і написати щось на кшталт: Фамілія, ім'я по-батькові, мешканець міста, вулиця, будинок, телефон... Щось мені підказує, що самовбивство буде прикрим...
зі супутника все видно
зрадник то "наш" генерал котрий кодлом людей і техніку скупчував спеціально зазадалегідь бо ***** коли є закордонне навчання а тут можна маленькими групами у лісі займатися