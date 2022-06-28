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Рогозін опублікував супутникові знімки місць проведення саміту НАТО та координати "центрів ухвалень рішень"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував супутникові знімки та координати місць, де проводитиметься саміт НАТО.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Мадриді відкривається саміт НАТО, на якому країни Заходу оголосять Росію своїм найлютішим ворогом.
Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів ухвалення рішень", які підтримують українських націоналістів", - йдеться в повідомленні.
Також Рогозін "про всяк випадок" опублікував координати відповідних об'єктів.
Топ коментарі
+89 Вололо Трололо
показати весь коментар28.06.2022 13:28
+69 vityana Opek
показати весь коментар28.06.2022 13:32
+68 Дима Сергейчук
показати весь коментар28.06.2022 13:28
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Будь ласка, зачекайте...
Ну а про то, что кацапы все видят, это ерунда. Если бы они видели, то стреляли бы по поставкам оружия, а не гражданским и старым, известным с совка заброшенным объектам.
Поэтому сейчас кацапы тратят бешеные бабки, покупая спутниковые снимки Украины у Maxar и Planet через фирмы-прокладки, поскольку напрямую им никто ничего не продает. Подозреваю, что разные там ЦРУ развлекаются тем, что периодически подсовывают кацапам туфту, когда кацапские говорящие головы говорят, что попали в чуть ли не Генштаб ВСУ, а на деле попали в коровник. Проверифицировать снимки кацапы то никак не могут...
не дарма в раскосмос взяли
Ну, романтику романтичну смерть)
Все-равно получишь буй
даю координати кремля:55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д.
Московський кремль ; 55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д. / 55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. / 55.751666666694774221; ...
А пластикову бутилочку для пального (не викидати ж) вставили касманавту-развєччіку в ср@ку.
І звично!
І приятно йому.
Больше сексу для мужчин!"
Будеш ***** РОГОЗІН В ДУПІ!!!
Ти дивись, який прогрес!!!
PS: Про таких Ігорь Губерман писав:
Я к тем, кто краен и неистов,
Утратил прежний интерес:
Чем агрессивней прогрессисты,
Тем безобразнее прогресс.
Уже кидай свою бомбу, давай, мы ждем.