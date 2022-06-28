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Рогозін опублікував супутникові знімки місць проведення саміту НАТО та координати "центрів ухвалень рішень"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рогозин

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував супутникові знімки та координати місць, де проводитиметься саміт НАТО.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Мадриді відкривається саміт НАТО, на якому країни Заходу оголосять Росію своїм найлютішим ворогом.

Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів ухвалення рішень", які підтримують українських націоналістів", - йдеться в повідомленні.

Також Рогозін "про всяк випадок" опублікував координати відповідних об'єктів.

Також читайте: Twitter заблокував акаунт Рогозіна за погрози "покінчити з Україною"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+89
Опанував гугл мапс?
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28.06.2022 13:28
+69
Не факт, воно ж тупе як валянок, попросив когось з підлеглих
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28.06.2022 13:32
+68
Я могу открыть гугл карту и показать ему кремль, что поменяется?
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28.06.2022 13:28
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Опанував гугл мапс?
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28.06.2022 13:28 Відповісти
Не факт, воно ж тупе як валянок, попросив когось з підлеглих
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28.06.2022 13:32 Відповісти
говорящая голова
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28.06.2022 13:50 Відповісти
Коту не хер делать, так он яйца лижет. Рагозин ничем то него не отличается, хотя, еще не известно, есть они у него.
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28.06.2022 13:33 Відповісти
Не оскорбляй кота, уважаемая.
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28.06.2022 13:40 Відповісти
Кошар 🐱 не трогайте, когда пишите и винторогих 🦒!
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28.06.2022 13:55 Відповісти
Референти принесли!)
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28.06.2022 13:52 Відповісти
Бнз гугл-мапсу рогозін може знайти хіба що власне очко, або ніздрю, щоб палець туди вткнути. 😁
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28.06.2022 13:52 Відповісти
Я могу открыть гугл карту и показать ему кремль, что поменяется?
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28.06.2022 13:28 Відповісти
***** обсереться
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28.06.2022 13:32 Відповісти
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28.06.2022 13:57 Відповісти
Станете нацистом, экстремистом и террористом! И все силы фэсэбэ, гэрэу и прочих аналоговнетных спецслужб будут брошены на Вашу нейтрализацию!)))
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28.06.2022 13:56 Відповісти
Вони й досі сподівання мають що їх хтось боїться.... "дібіли бл#дь" ....
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28.06.2022 14:46 Відповісти
ну *** клоун,с таким же успехом можно координаты кремля опубликовать)
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28.06.2022 13:28 Відповісти
Школьники ему нашли с помощью Google?
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28.06.2022 13:28 Відповісти
А ви кажете - не публікуйте фото і відео обстрілів! Все вони чудово бачать і без тих відео які могли б фіксувати злочини й унеможливив би закиди про фейковість, якщо немає відео доказів є тільки наше слово проти їх слова, а вони з армією китайських ботів кричать на багато гучніше.
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28.06.2022 13:29 Відповісти
Абсолютно не правильный подход. Никакие фото не переубедят кацапов, так как они прекрасно знают, куда стреляют и все это одобряют.
Ну а про то, что кацапы все видят, это ерунда. Если бы они видели, то стреляли бы по поставкам оружия, а не гражданским и старым, известным с совка заброшенным объектам.
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28.06.2022 13:38 Відповісти
Ничего кацапы не "видят". Все их работающие сейчас кацапские спутники-шпионы (а их ТРИ) находятся на очень специфической орбите, её разработчики даже Ленинскую Премию при совке за это получили. Специфика орбиты в том, что она позволяет на каждом витке увидеть все США "одним взглядом", но при этом находиться достаточно близко к Земле, чтобы получить хорошее разрешение. Остальные участки Земли эти спутники пролетают достаточно редко, в местностях типа Украины они оказываются раз в две-три недели.

Поэтому сейчас кацапы тратят бешеные бабки, покупая спутниковые снимки Украины у Maxar и Planet через фирмы-прокладки, поскольку напрямую им никто ничего не продает. Подозреваю, что разные там ЦРУ развлекаются тем, что периодически подсовывают кацапам туфту, когда кацапские говорящие головы говорят, что попали в чуть ли не Генштаб ВСУ, а на деле попали в коровник. Проверифицировать снимки кацапы то никак не могут...
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28.06.2022 15:35 Відповісти
Факты надо фиксировать, но без привязки к местности, работе ППО или месте нахождения военных. ЗСУ просит нас не афишировать это. Это их работа и они говорят нам не мешать её делать. Так что не мешай. Их желание намного важнее твоих хотелок.
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28.06.2022 14:00 Відповісти
вміє гугл картою користуватися,
не дарма в раскосмос взяли
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28.06.2022 13:29 Відповісти
без лупи розглядає її
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28.06.2022 13:36 Відповісти
Нато рашистів в порошок зітре за пару днів.
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28.06.2022 13:30 Відповісти
Немає нічого добрішого, ніж ранковий бутерброд з полонієм. Гагарін,бл#дь.
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28.06.2022 13:31 Відповісти
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28.06.2022 13:32 Відповісти
поостріть вирішив ******* показати ми про вас знаємо де ви ніби нато собиралось десь в бункері і це таемниця
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28.06.2022 13:32 Відповісти
Центр ухвалення рішень в домах мирняка и ТРЦ, тупило **********
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28.06.2022 13:33 Відповісти
Фейєричний талпайоп.
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28.06.2022 13:33 Відповісти
Гарна новина. Після кожного такого висеру ЗСУ отримують ще більше зброї. Кацапські дебіли ще не зрозуміли, шо таких дорослих дядьків на слабо краще не брати.
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28.06.2022 13:34 Відповісти
Вот такое дебилы там на всех должностях. Нация дегенераторов. А как иначе, если хоть сколько нибудь здравомыслящий из той проклятой земли бегут ещё с 16 века, когда бывший дружбан сумасшедшего царька Ивана, князь Курбский сбежал к литовцам.
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28.06.2022 13:35 Відповісти
Нема хворому спокою) А мрійливий то який, певно романтик
Ну, романтику романтичну смерть)
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28.06.2022 13:35 Відповісти
Публикуй-не публикуй
Все-равно получишь буй
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28.06.2022 13:35 Відповісти
Снимки делал со своего бронированного наблюдательного пункта?

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28.06.2022 13:36 Відповісти
Ні...особисто зі спутника
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28.06.2022 13:49 Відповісти
супутника
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28.06.2022 13:52 Відповісти
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28.06.2022 13:36 Відповісти
Знайшли чим здивувати. США постійно публікуют супутникові знімки Росії з бункером Путіна і ніхто з цього не робить таємницю. Але Росію знищать економічно без всякої стрілянини і пилі.
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28.06.2022 13:37 Відповісти
Ой,дураааак.Ну реально умственно неполноценные.🤦
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28.06.2022 13:37 Відповісти
Шок для к@цапів - побачити в українському селі унітаз. А освоїти гугл-мапи то вже геніальність.
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28.06.2022 13:38 Відповісти
Та вони по Україні йшли з картами паперовими 80-х років! Викидали десант не неіснуючий вже десяток років ліс Не знали про місто Славутич І так далі!
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28.06.2022 13:58 Відповісти
Зайва хромосома працює!
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28.06.2022 14:09 Відповісти
Этому дебилу уже зеленкой нарисовали цель на лбу а он координаты
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28.06.2022 13:39 Відповісти
Дол..об зовсім з глузду зїхав з своїми координатами
даю координати кремля:55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д.
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28.06.2022 13:39 Відповісти
у вас там помилка. не "пн.ш" а "пнх", не "сх.д." а "ска дбл, блдь".
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28.06.2022 13:46 Відповісти
lutshe by on togda sam vtopilsa v mesto toi bednoi taksi....emu javno kislarodu do mozgu nedahode
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28.06.2022 13:39 Відповісти
Та срало НАТО на голову рогозіна і *****!
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28.06.2022 13:39 Відповісти
тут "нелюди" приймають рішення:



Московський кремль ; 55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д. / 55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. / 55.751666666694774221; ...
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28.06.2022 13:40 Відповісти
РФ - держава-терорист!
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28.06.2022 13:42 Відповісти
Що там, кацапскім аманавтам дали хвотоапарат?
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28.06.2022 13:45 Відповісти
З орлана останнього зняли фотоапарат і останнім рулоном непідсанкційної ізолєнти пристали.
А пластикову бутилочку для пального (не викидати ж) вставили касманавту-развєччіку в ср@ку.
І звично!

І приятно йому.
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28.06.2022 14:02 Відповісти
На батуті скакав з "Полароїдом"? Хрен там. З Інету стягнув, пєвєц про траву в ілюмінаторі.
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28.06.2022 13:48 Відповісти
они признали наши власти, поэтому с закидонами про националистов идут в закат
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28.06.2022 13:50 Відповісти
Зпочатку Піськов, потім це чмо. В кремль завезли товчену крейду замість коксу?
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Навпаки, найзаборнішого коксу підвезли... нарешті.
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28.06.2022 13:58 Відповісти
Аргентинська "мука" там нині в ходу... печуть і жарять в макітрах пиріжки...
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28.06.2022 14:01 Відповісти
У самого рогозина "центр ухвалення рішень" схоже в дупі, а не в голові
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28.06.2022 13:53 Відповісти
Він хворий рашист, місце йому на гілляці, а думці його в чемодані ))
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28.06.2022 13:55 Відповісти
Який маладетс! А ось вусатий тарган так і не показав, звідки готувався напад.
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28.06.2022 13:57 Відповісти
"Хей-хоу! РагозИн!
Больше сексу для мужчин!"
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28.06.2022 13:58 Відповісти
Дайте йому сєльодки
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28.06.2022 13:58 Відповісти
з новачком
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28.06.2022 13:59 Відповісти
наскакався дибіл на батуті... башка поїхала...
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28.06.2022 13:59 Відповісти
.
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28.06.2022 13:59 Відповісти
Засуньте в жопу ківи свої координати...
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28.06.2022 14:00 Відповісти
і ківа стрельне... даже жомові ями здригнуться...
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28.06.2022 14:03 Відповісти
Учені психологи давно з'ясували що пика завжди характеризує внутрішній світ людини ,якщо людина деградує як особа, тоді i пика автоматично теж
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28.06.2022 14:06 Відповісти
Ай, Моська! знать она сильна...
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28.06.2022 14:09 Відповісти
Ілон Мааск тобою займеться

Будеш ***** РОГОЗІН В ДУПІ!!!
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28.06.2022 14:17 Відповісти
ПІШІ ІСЧО, долбодятел батутний!!!))))
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28.06.2022 14:19 Відповісти
рогозин научился включать комп?, с пиратским софтом?
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28.06.2022 14:21 Відповісти
Пес скажений, недоумок недодержави! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Цікаво, а якщо НАТО у відповідь оприлюднить супутникові знімки і надасть координати бункерів пуйла?
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28.06.2022 14:26 Відповісти
А теперь все то что он опубликовал засунет себе в задницу!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:29 Відповісти
Надо опубликовать МЕСТА нахождения Рогозина с целью ПРИСТРЕЛЯТЬСЯ
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28.06.2022 14:29 Відповісти
Скажіть тому рогозіну, що він теж націоналіст, тільки рашистський. Може в нього мозок вибухне і він самоліквідується.
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28.06.2022 14:31 Відповісти
Опубликуйте кто нибудь координаты его дома, надо сделать недоумку приятное!
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28.06.2022 14:35 Відповісти
Застрахав їжака голою сідницею.
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28.06.2022 14:39 Відповісти
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28.06.2022 14:40 Відповісти
Нехай засуне їх собі в сраку.
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28.06.2022 14:42 Відповісти
Тем не менее, Байден досрочно снялся с самита семерки.
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28.06.2022 14:45 Відповісти
не хрена себе заскринил экран гугола оперой..
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28.06.2022 14:54 Відповісти
Аналоговнетне ЧМО освоїло Google maps!
Ти дивись, який прогрес!!!

PS: Про таких Ігорь Губерман писав:
Я к тем, кто краен и неистов,
Утратил прежний интерес:
Чем агрессивней прогрессисты,
Тем безобразнее прогресс.
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28.06.2022 14:58 Відповісти
На Западе люди уже устали от пустых путинских понтов.
Уже кидай свою бомбу, давай, мы ждем.
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28.06.2022 15:02 Відповісти
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28.06.2022 15:35 Відповісти
44 °56′ пн. ш. 31°44′ сх. д. і на глибину 49 м слідом за крейсером ЧФ
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28.06.2022 15:41 Відповісти
Вони дограються, що їхні супутники всі позбивають.
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28.06.2022 17:05 Відповісти
Йому перед цим непоказували карту ударів по рашці всіх центрів і пусків де що знаходиться?Чмо путінське
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28.06.2022 20:28 Відповісти
 
 