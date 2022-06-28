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Боррель про російський удар по ТЦ у Кременчуці: Мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення. РФ нестиме відповідальність

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що рішуче засудив ракетний удар російських загарбників по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по торговельному центру в українському місті Кременчуці. Повідомляється, що в момент нападу в центрі перебували сотні мирних жителів, які ні в чому не винні. Наші думки з жертвами та їхніми сім'ями", - йдеться у заяві, текст якої поширено у вівторок у Брюсселі.

Боррель констатував, що це "ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру з боку Збройних сил Росії, зокрема нещодавні ракетні удари по цивільних будівлях та інфраструктурі у Києві та інших регіонах".

"Обстріли цивільних осіб і цивільних об'єктів, що тривають, є ганебними, абсолютно неприйнятними і прирівнюються до воєнних злочинів. Росія несе повну відповідальність за ці акти агресії, руйнування та людські жертви, які вони тягнуть. Вона нестиме за них відповідальність", - переконаний високий представник.

З огляду на це він знову підтвердив повну солідарність ЄС із українським народом. "ЄС продовжить надавати сильну підтримку спільній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, зокрема гуманітарну допомогу", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах, - Монастирський

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Ірина Дашківська
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Ви нам зброю дайте, тоді до відповідальності самі притягнемо.
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28.06.2022 13:34 Відповісти
Уже дают, не надо свистеть тут.
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28.06.2022 13:40 Відповісти
чергова "озабочєность", йдіть в дупу імпотенти
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28.06.2022 13:35 Відповісти
да не , дадут пару гаубиц , вот и вся реакция
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28.06.2022 13:49 Відповісти
А чого макрон мовчить
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28.06.2022 13:36 Відповісти
Якби ви шановні, ввели ембарго на всі товари з параші і заборону на імпорт всіх товарів в парашу, то нам би було набагато простіше.
А так, лише пусті балачки про «відповідальність».
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28.06.2022 13:40 Відповісти
Як? Може кілера надішлють або бомбу на бункер скинуть?
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28.06.2022 13:41 Відповісти
ЕС продолжит оказывать сильную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь", - добавил Боррель. Источник: https://censor.net/ru/n3350752
Давайте конкретно, а не по макроношольцодраговски
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28.06.2022 13:45 Відповісти
 
 