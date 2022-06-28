В Запоріжжі з 15:00 до 18:00 лунатимуть сирени та вибухи. Це не через війну

29 червня у Запоріжжі через роботи в кам’ному кар’єрі лунатимуть вибухи. Під час проведення робіт буде звучати сирена.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"29 червня з 15:00 до 18:00 на підприємстві ТОВ "Мокрянський кам’яний кар'єр №3", яке знаходиться у Шевченківському районі, будуть проводитися вибухові роботи. Вони пов’язані з виконанням виробничого процесу", - йдеться у повідомленні.

Сирена прозвучить тричі:

перша (попереджувальна) – один тривалий сигнал, за годину до вибуху;

друга (бойова) – два тривалих сигнали. Під час їх звучання буде проведено масовий вибух гранітних порід, який супроводжуватиметься потужним звуком і стовпом пилу;

третя (закінчення робіт) – три коротких сигнали.

Міська влада просить громадян зберігати спокій.

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