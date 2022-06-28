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Рашисти випустили 8 ракет по Миколаєву, влучили у стадіон та військове містечко, ніхто не постраждав, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв.

Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає - і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав - ні цивільні, ні військові", - розповів очільник міста.

За його словами, інша ракета влучила на центральний стадіон.

"Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус - там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом - ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб", - додав Сєнкевич.

Станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними об'єктами вибито шибки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
після війни будемо мати тяжку роботу, пиз..ти кацапів де побачимо
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28.06.2022 14:19
+7
...немає "невинуватих" і "хароших" руzzких. Є паскудне населення "за поребриком"
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28.06.2022 14:26
+4
Це точно ‼️
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28.06.2022 14:20
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після війни будемо мати тяжку роботу, пиз..ти кацапів де побачимо
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28.06.2022 14:19 Відповісти
Це точно ‼️
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28.06.2022 14:20 Відповісти
Мабуть, стадіон "Старт" - там десь недалеко? Не думаю, що відповідь буде коригуванням вогню - пройшло більше доби, ворог вже зі супутників подивився.

PS Якщо це "Старт", то це іронія долі - на цьому стадіоні був сумнозвісний матч смерті між київськими та німецькими футболістами. Я до того, що німецькі нацисти цей стадіон не чіпали.
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28.06.2022 14:23 Відповісти
непогано було б ті супутники позбивати..
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28.06.2022 14:38 Відповісти
...немає "невинуватих" і "хароших" руzzких. Є паскудне населення "за поребриком"
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28.06.2022 14:26 Відповісти
Так ти про це своєму Ердогану скажи. А то він шашні з ****** водить. Але за Байрактари ми дякуєм...
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28.06.2022 14:35 Відповісти
Старт в Киеве, а в Николаеве Судостроитель.
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28.06.2022 14:29 Відповісти
Ну добре що без жертв і що нарешті з казарм людей прибрали. Пане Сєнкевич, підтримуємо вас!
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28.06.2022 14:47 Відповісти
Воссемь ракет по пять лямов каждая...
Итого,- сорок лямов коту под хвост!
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28.06.2022 14:54 Відповісти
Широкая кацапская душа никогда не жалела бабла на херню.
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28.06.2022 14:59 Відповісти
им денег не жалко на ракеты

они готовы заплевать ракетами всю Украину
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29.06.2022 02:08 Відповісти
Тупое русское быдло, никогда не умели воевать...
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28.06.2022 15:00 Відповісти
 
 