Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного обстрілу ТРЦ в Кременчуці загинули понад 20 осіб, є заяви про понад 40 зниклих безвісти.
Про це під час брифінгу повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей. Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі", - зазначив він.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Будь ласка, зачекайте...
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
у минулому скликанні було 79% обрізаних жидів, при тому що в цілому їх в Україні мешкає 0,6 відсотків
а у теперешньому може й більше, та й очолили Верховну Раду та країну в цілому обрізані жиди, що їх батьки під час їх обрізання складали клятву на вірність "Великому Ізраілю"
до речі "Великий Ізраіль"- це вибір українців, деякі області України послали у Верховну Раду ВИКЛЮЧНО ватних жидів, наприклад Харків
а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
Де робота слідчих і експертів ?
Пілот , який здійснив постріл ракетами повинен бути встановлений, командир який віддав наказ також.
Військові злочинці повинні бути покарані !!!
Може українцям створити фонд для покарання російських військових злочинчів і для оплати роботи професіоналів.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
Зробити так щоб ті хто не вивів свій бізнес з рф у зв'язку з санкціями згоріли, а ті хто вивів радувався що це горить не його завод.
Треба ліквідувати російську економіку.