Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено

Внаслідок ракетного обстрілу ТРЦ в Кременчуці загинули понад 20 осіб, є заяви про понад 40 зниклих безвісти.

Про це під час брифінгу повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей. Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі", - зазначив він.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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