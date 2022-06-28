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Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Внаслідок ракетного обстрілу ТРЦ в Кременчуці загинули понад 20 осіб, є заяви про понад 40 зниклих безвісти.

Про це під час брифінгу повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей. Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі", - зазначив він.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Боррель про російський удар по ТЦ у Кременчуці: Мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення. РФ нестиме відповідальність

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль.
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
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28.06.2022 14:34
+8
Треба мати свій Моссад
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28.06.2022 14:36
+6
Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Джерело: https://censor.net/ua/n3350771

а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
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28.06.2022 14:35
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все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль.
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
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28.06.2022 14:34 Відповісти
Треба мати свій Моссад
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28.06.2022 14:36 Відповісти
у нас є вже свій Моссад, називається Верховна Рада України - тільки геноцидіти він намагається українців

у минулому скликанні було 79% обрізаних жидів, при тому що в цілому їх в Україні мешкає 0,6 відсотків

а у теперешньому може й більше, та й очолили Верховну Раду та країну в цілому обрізані жиди, що їх батьки під час їх обрізання складали клятву на вірність "Великому Ізраілю"

до речі "Великий Ізраіль"- це вибір українців, деякі області України послали у Верховну Раду ВИКЛЮЧНО ватних жидів, наприклад Харків
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28.06.2022 14:53 Відповісти
всі хочуть жити як в Ізраїлі, але воювати, служити в армії, як в Ізраїлі, в Україні мало хто хоче ....
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28.06.2022 15:58 Відповісти
Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Джерело: https://censor.net/ua/n3350771

а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
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28.06.2022 14:35 Відповісти
кацапские ******..............................................
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28.06.2022 14:47 Відповісти
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28.06.2022 14:53 Відповісти
высеры парашниковского конашенкова на уши своих крепостным по этому обстрелу, Абсолютно соответствуют ожидаемому "...в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре,..." так что трц в параше, вполне законная цель для зсу, при получении такой возможности в прифронтовой полосе шириной в пару сотен километров. то что они хотят видеть в Украине, они просто проецируют с ситуации на своей парашеньке.
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28.06.2022 15:03 Відповісти
збочені фантазії русні
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28.06.2022 15:13 Відповісти
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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28.06.2022 15:13 Відповісти
Не бачимо відкриття кримінального провадження за фактом подій в Кременчузі і документування фактів злочину .
Де робота слідчих і експертів ?
Пілот , який здійснив постріл ракетами повинен бути встановлений, командир який віддав наказ також.
Військові злочинці повинні бути покарані !!!
Може українцям створити фонд для покарання російських військових злочинчів і для оплати роботи професіоналів.
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28.06.2022 15:21 Відповісти
тут потрібно створити волонтерсько-військову прокуратуру , бо діюча на чолі з бєнядіктовою ні на що нездатна ...
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29.06.2022 08:46 Відповісти
Цього не знають тільки пересічні українці, а ворог в курсі: на мою приватну думку на деяких важливих об*єктах стоять ЖПС глушники. І якщо ви читаєте, що ракета попала (а тут аж 2(системна помилка)) кудись не туди, то можливо туди її справді ніхто не націлював (вона дорога), зате вона відвернула від важливого об*єкту. А у Кременчуці таких місць багато важливих (враховуючи велику статистику обстрілу). Все рівно цей коментар мало хто прочитає, ну може хтось і запамятає як відноситись до зайпових тем, хоч вони і лунають з вуст перших осіб.
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28.06.2022 17:22 Відповісти
То не є твоє собаче діло, де як і навіщо стоять "GPS-глушники"(з твоїх слів). Якщо взагалі вони там є, а не це твої вологі фантазії, спрямовані на відволікання уваги від воєнного злочину - масового вбивства цивільних людей.
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29.06.2022 11:26 Відповісти
Треба щоби такими злочинами займався війсьовий трибуналщоби він розслідвав злочини проти людства та злочинів стосовно ведення війни та виносив вердикт про винуватість особи. А далі усе просто тому що іншого покарання для таких осіб "як виключна " у Світовій практиці не існує!!!!!!!!
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28.06.2022 18:07 Відповісти
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:20 Відповісти
Пора збивати літаки,незалежно де вони згаходяться..а не випущені ними ракети
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28.06.2022 21:29 Відповісти
Треба спалити, взірвати, знищити всі російські заводи, торговельні центри, логістичні склади та інше.

Зробити так щоб ті хто не вивів свій бізнес з рф у зв'язку з санкціями згоріли, а ті хто вивів радувався що це горить не його завод.

Треба ліквідувати російську економіку.
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29.06.2022 05:36 Відповісти
болотв мацковии это недострана- спонсор бандитизма и терроризма.Недострану расчленить,отобрать ядерное и прочее оружие,принудить выплатить репарации Ukraine, шайку кремлинов судить и наказать
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29.06.2022 07:33 Відповісти
Это ракетный теракт - русских террористов!
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29.06.2022 12:20 Відповісти
 
 