Ракетний терор окупантів має на меті зламати дух українців, тому вони б'ють по цивільних об'єктах, - Міноборони

Росія проводить ракетний терор проти мирного населення, оскільки прагне зламати дух і зруйнувати єдність українців.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух і зруйнувати єдність українців. Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об’єктах цивільної інфраструктури в місті Київ, Київській, Черкаській та Одеській областях", - сказав Мотузяник.

За його словами, росіяни застосовували дальні бомбардувальники Ту-22М3 та БРК "Бастион-П".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони