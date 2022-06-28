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Ракетний терор окупантів має на меті зламати дух українців, тому вони б'ють по цивільних об'єктах, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,рф,ракети

Росія проводить ракетний терор проти мирного населення, оскільки прагне зламати дух і зруйнувати єдність українців.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух і зруйнувати єдність українців. Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об’єктах цивільної інфраструктури в місті Київ, Київській, Черкаській та Одеській областях", - сказав Мотузяник.

За його словами, росіяни застосовували дальні бомбардувальники Ту-22М3 та БРК "Бастион-П".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Не знаю, я відчуваю найбільше люту злість, страх є за близьких, але не такої сили, як злість!
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28.06.2022 14:39
+14
Зростає тільки ненависть. Жодного страху
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28.06.2022 14:41
+12
Это действительно так но кремлевские упыри не понимают что с украинцами такой номер не пройдет ибо в огне закаляется сталь которая сносит бошки оккупантам.
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28.06.2022 14:42
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Не знаю, я відчуваю найбільше люту злість, страх є за близьких, але не такої сили, як злість!
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28.06.2022 14:39 Відповісти
Не все такие мужественные и решительные как ты❗
Некоторые 💨
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28.06.2022 14:48 Відповісти
Я і всі мої знайомі відчуваємо те саме!! Жодного страху! Лише лють найлютіша! І бажання спустити всю її на рашистів.
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28.06.2022 15:00 Відповісти
Нас не зламали в перші дні! Тепер ми тільки загартовуємося!
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28.06.2022 14:41 Відповісти
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

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28.06.2022 14:41 Відповісти
В кремле понимают что в конечном итоге проиграют и чтобы держать свой Пипл на цепи делают все чтобы создать видимость войны.
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28.06.2022 14:44 Відповісти
Зростає тільки ненависть. Жодного страху
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28.06.2022 14:41 Відповісти
Это действительно так но кремлевские упыри не понимают что с украинцами такой номер не пройдет ибо в огне закаляется сталь которая сносит бошки оккупантам.
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28.06.2022 14:42 Відповісти
Эти упыри реально пытаются запугать украинцев? Идиоты.
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28.06.2022 14:47 Відповісти
Марні намагання Окрім огиди й бажання дезинфікувати планету,нічого недоб'ються
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28.06.2022 14:47 Відповісти
Что, питун - не выходит каменный цветок?
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28.06.2022 14:59 Відповісти
касабські виродки
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28.06.2022 14:59 Відповісти
Якби ви, Міноборони, виконували свої обов'язки, то ніякого ракетного 'терору' не було б!
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Краще очистить Міноборони та Генштаб від зрадників.
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28.06.2022 15:36 Відповісти
будьте обережні з заявами на кшталт: «вина зрадників і тих, хто їх не відсторонив від влади», «якби ви витратили гроші на протиракетну оборону, а не на асфальт» тощо. Хоча ці аргументи мають реальну основу, вони також є ідеальним клином для розколу українського суспільства. Поки що зосередьтеся на ворогі, тому що розділений дім не витримає.
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28.06.2022 15:48 Відповісти
Срашка не розуміє що ми Україна ми не зламаємося більше того їм всім горлянку перегризимо навіть коли війна закінчиться багато хто поїде шукати їх поименно і поадресово !
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28.06.2022 20:22 Відповісти
 
 