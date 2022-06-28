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Росія чимдуж намагається вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини та втримати сухопутний коридор до Криму, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,оос,армія,воїн

Російська Федерація не припиняє інтенсивно обстрілювати позиції Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях.

Про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом та захоплених районів Запорізької і Херсонської областей, блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря", - сказав Мотузяник.

За його словами, ворог не припиняє інтенсивний вогневий вплив у бік позицій Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях. Обстановка там залишається складною, проте в цілому контрольованою Збройними силами України, запевнив Мотузяник.

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Автор: Анна Судак
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Еще один капитан очевидность. Откуда столько умных советников в МО???
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28.06.2022 14:46 Відповісти
Полковник - очевидность!)))
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28.06.2022 14:57 Відповісти
Дефолт и признание рашки страной террористом. Такая смесь будет хуже ядерной бомбы по рашистам.
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28.06.2022 14:47 Відповісти
Гораздо эффективнее будет полное выполнение хотя бы принятых санкций.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Пыхтит, старается - как пьяный домой
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28.06.2022 14:51 Відповісти
А то ми цього без мотузяника не розуміли
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28.06.2022 15:00 Відповісти
А что-то осталось от Луганской области? Кроме Гайдая...
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28.06.2022 15:33 Відповісти
Хотілось би почути, що це завдання-максимум для рашистів... Але звучить так, наче б то - завдання-мінімум.
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28.06.2022 15:42 Відповісти
А що це змінює, чи в такому випадку Україна відразу піде на всі умови кремля?
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28.06.2022 15:56 Відповісти
Я даже знаю, что дальше.
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28.06.2022 18:38 Відповісти
 
 