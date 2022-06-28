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Лідери G7 закликали Китай натиснути на РФ для припинення війни проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

велика,сімка

Лідери країн "Групи семи" закликали КНР натиснути на Росію з метою припинення її війни проти України та негайного виведення військ з української території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке глав держав та урядів "Великої сімки".

"Оскільки Росія веде свою невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов’язуючий наказ Міжнародного суду справедливості від 16 березня 2022 року, дотримувалася відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН та припинила свою військову агресію - та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - зазначили в G7.

Лідери G7 закликали Китай виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом і робити внесок у міжнародну безпеку.

"Нагадуємо Китаю про необхідність дотримуватися принципу статуту ООН щодо мирного врегулювання спорів і утримуватися від погроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили", - йдеться в комюніке.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А самі ні?
Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
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28.06.2022 15:06
+4
Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
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28.06.2022 15:07
+4
Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
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28.06.2022 16:22
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Жовтопиким і так непогано. Тайга пиляється,риба з Байкала ловиться.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
А кітайози натискаються?
Я б не сподівавсь, бо надмірне вживання рису призводить до необратних змін мозку.
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28.06.2022 15:02 Відповісти
tak eta G7 chi sho ? ZASTAVLJAITE ! sho za bezhrebetnostj
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28.06.2022 15:04 Відповісти
Людожер людожеру щось там не відїсть
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28.06.2022 15:05 Відповісти
А самі ні?
Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
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28.06.2022 15:06 Відповісти
Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
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28.06.2022 15:07 Відповісти
Скільки виробництв за останні роки виведені з Китаю?
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28.06.2022 15:10 Відповісти
Перестав цим цікавитись, але пам'ятаю що процес пішов ще в 19році здається, скаднощі виникали в основному у відсутності кваліфікованих кадрів наприклад в Індії, але там якось процес ішов. І все таки є запорона на єкспорт до Китаю передових технологій і тому подібне, так що Китай поки ще «фабрика».
Як розібралися із Хуавей також пам'ятаємо.
Так іде процес виводу виробництва
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28.06.2022 15:23 Відповісти
? Підкажіть плиз
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28.06.2022 15:25 Відповісти
чучма китайозам авіаносець по ціні брухту віддав. така вдячність жовтозадих
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28.06.2022 15:18 Відповісти
Эти лидеры прекрасно понимают,что Китай.как и россия есть стрна агрессор,стремящаяся к "переделу мира" военным путём и что война с Китаем лишь дело недалёкого времени..КНР просто ищет войны,куда нужно "всунуть" милллиардные военные запасы.срок который истекает.а так же потому,что мир начинает обходить китайское "технологическое пиратство",в своё время позволившее Китаю приподнять свою экономику и технический прогресс без плат за лицензии и демпинг. А без этого Китай не может прогрессировать далее.Вот и прибегает Китай к поддержке военнного террориста россии-своего союзника для "потрясти запад" и попугать мир ,если тот не согласится на передел границ и сфер влияния с огромной долей для Китая..Вопрос времени и недолгого,когда встанет вопрос бить Китай,чтобы спасти от него мир.
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28.06.2022 16:08 Відповісти
Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
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28.06.2022 16:22 Відповісти
Навряд, щоб той, хто спонукав росію до нападу, потребував війну зупинити. Це не в інтересах вузькооких.
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28.06.2022 16:31 Відповісти
Детский лепит. Китай- партнёр россии. Смотри как голосует в ООН.
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28.06.2022 16:40 Відповісти
Марний клопіт. Але якщо повторювати цей заклик знов і знов, то коли-небудь це може спонукати Китай нарешті визначитися з правильною позицією відносно війни в Україні.
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28.06.2022 20:43 Відповісти
 
 