Лідери G7 закликали Китай натиснути на РФ для припинення війни проти України

Лідери країн "Групи семи" закликали КНР натиснути на Росію з метою припинення її війни проти України та негайного виведення військ з української території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке глав держав та урядів "Великої сімки".

"Оскільки Росія веде свою невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов’язуючий наказ Міжнародного суду справедливості від 16 березня 2022 року, дотримувалася відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН та припинила свою військову агресію - та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - зазначили в G7.

Лідери G7 закликали Китай виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом і робити внесок у міжнародну безпеку.

"Нагадуємо Китаю про необхідність дотримуватися принципу статуту ООН щодо мирного врегулювання спорів і утримуватися від погроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили", - йдеться в комюніке.

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