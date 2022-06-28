G7 виділить $4,5 млрд для подолання продовольчої кризи, спричиненої війною РФ проти України

В останній день саміту "Групи семи" керівники країн-учасниць погодилися виділити додаткові 4,5 мільярда доларів для боротьби з глобальною відсутністю їжі, до якої призвела російська агресія в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вони також закликали країни, які мають великі запаси продовольства, допомогти у вирішенні кризи та утриматися від подальшого викупу продуктів харчування, щоб не спровокувати ще більш швидке зростання глобальних цін.

"Ми закликаємо тих партнерів, які мають великі резерви, а також приватні компанії, зробити їжу доступною без маніпулювання ринком", - йдеться у фінальному комюніке саміту G7.

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