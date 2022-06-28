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G7 виділить $4,5 млрд для подолання продовольчої кризи, спричиненої війною РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно,харків

В останній день саміту "Групи семи" керівники країн-учасниць погодилися виділити додаткові 4,5 мільярда доларів для боротьби з глобальною відсутністю їжі, до якої призвела російська агресія в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вони також закликали країни, які мають великі запаси продовольства, допомогти у вирішенні кризи та утриматися від подальшого викупу продуктів харчування, щоб не спровокувати ще більш швидке зростання глобальних цін.

"Ми закликаємо тих партнерів, які мають великі резерви, а також приватні компанії, зробити їжу доступною без маніпулювання ринком", - йдеться у фінальному комюніке саміту G7.

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Автор: Анна Судак
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Приблизно по 4,5 долари на душу. На день вистачить
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28.06.2022 15:31 Відповісти
Наші кошти наші сльози і ті розікрали....

Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.

Як бути?

Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
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28.06.2022 18:00 Відповісти
 
 