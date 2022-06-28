Енергетична залежність Німеччини від Росії була створена навмисно та необхідно провести розслідування причин створення такої енергозалежності
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Німеччині вважають за необхідне розслідувати навмисне створення енергетичної залежності ФРН від РФ.
Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця залежність була навмисно сформована канцлерами Шредер та Меркель протягом останніх 16 - 20 років. Ми повинні розслідувати причини, чому ми відмовили багатьом іншим постачальникам, зокрема, з Норвегії, Нідерландів, Алжиру та інших країн. Чому ми не будували LNG-термінали замість закупівлі російського газу? Необхідно розслідувати, чому навмисно створювалася ця енергетична залежність", - заявив політик.
"І це моє завдання як політика пояснити німцям, що великі рахунки в їх платіжках, це не результат війни, а результат навмисних дій російських політиків, залучених у енергетичний сектор і націлених на знищення енергетичної незалежності Німеччини", - підсумував депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.
У свою чергу, в Міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що для досягнення енергетичної незалежності Німеччини від постачання газу з Росії необхідні загальнонаціональні зусилля як на рівні федерального уряду та місцевої влади, так і на рівні приватних компаній та домогосподарств. До 2024 року рівень споживання російського газу Німеччиною можна скоротити до 10%.
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старушку-комсомолочку Ангелу к отвєту !
подивіться біографію цієї курви в Вікі - волоси дибки стають!
як можна було допустити до вдали в Германії таку руZZкую курву
durch die Stadt marschieren,
Öffnen die Mädchen
die Fenster und die Türen.
Благородные цели, красивые фразы, горячие речи и русские деньги на заднем плане. Шведские активисты призывают расследовать связи Греты Тунберг с российской неправительственной организацией, напрямую финансируемой МИД России. По словам активистов, деньги должны были литься широким потоком с 2019 по 2021 год.
Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда начала свою «школьную климатическую забастовку». Тогдашняя 15-летняя шведка каждую пятницу вместо школы приходила в здание парламента, где протестовала против изменения климата и обращалась к мировым лидерам с призывом принять конкретные меры для предотвращения климатической катастрофы.
Стиль протеста, юный возраст активистки и отклонения в развитии (у девочки диагностировали синдром Аспергера) быстро сделали ее любимицей левых СМИ. Она мелькала перед камерами, посещала экономические и экономические съезды, встречалась с величайшими мировыми лидерами. В своих высказываниях она становилась все более радикальной и с каждым последующим появлением требовала все новых и новых ограничений, которые человечество должно налагать на себя, чтобы не допустить разрушения климата.
Уже тогда многие комментаторы стали указывать на то, что слова Греты Тунберг стали мельницей для некоторых европейских политиков, годами добивавшихся «изменений в энергетической политике», что привело к усилению зависимости от российского сырья. Как это закончилось? Мы все это знаем и платим за это высокую цену.
Сегодня раздаются голоса, что Грета Тунберг, возможно, действовала для России не совсем самоотверженно. По словам шведских активистов, деньги должны были быть пожертвованы общине, собравшейся в Тунберге, одной из российских неправительственных организаций, финансируемых местным Министерством иностранных дел.
ЯгаМеркель проти!
Раша хорошо отработала СТИМУЛИРОВАНИЕ торможения процессов
1. Была против вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году - и спровоцировала войну сегодня
2. Закрыла все АЭС и шахты в Германии, посадив страну на жопу путинского газа
Вопрос какой срок она получит, других итого нет
це ж «святу» шМеркель не можна чіпати