Фінляндія виділяє Україні на гуманітарну допомогу та розвиток додаткові 70 млн євро

Фінляндія надасть додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховентсва права, енергетики та кліматичної стійкості.

"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 мільйонів євро на співробітництво та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", - сказано в повідомленні.

Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.



Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv