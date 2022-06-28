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Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні з Україною, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Білорусь зосередила біля України близько шести батальйонів своєї армії та посилює прикордонну ділянку. Також намагається вести повітряну розвідку.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Волинський і Поліський напрямок. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів Мотузяник.

Він також додав, що продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія чимдуж намагається вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини та втримати сухопутний коридор до Криму, - Мотузяник

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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28.06.2022 15:46
+13
Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
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28.06.2022 15:37
+10
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28.06.2022 15:48
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Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
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28.06.2022 15:37 Відповісти
Белорусы хотят перейти на укр сторону и выдвигаться под крышей всу и мирового сообщества на минск☝ Им нужна легализация захвата лукашенко❗
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28.06.2022 15:42 Відповісти
А как же присяга? Там же черным по белому написано, что обязуюсь защищать народ Беларуси бацку Лукашенку
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Бульбофюрер себя исчерпал в окрестино❗
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28.06.2022 15:49 Відповісти
Не думаю. Присягу обычно дают народу, а не презу. По-любому, бацька как през нелегитимный.
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28.06.2022 15:54 Відповісти
Переходя а сторону ВСУ они и начнёт защищать народ Беларуси в прямом смисле.
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28.06.2022 15:53 Відповісти
Який нах народ беларусі? Бульбомаса колгоспників..
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28.06.2022 18:38 Відповісти
А я от думаю що там в основному рашисти і трохи білорашистів.
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28.06.2022 16:36 Відповісти
Шість батальйонів армії Білорусі ... посилять Легіон ім Костуся Калиновського
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28.06.2022 18:29 Відповісти
Недавно было вроде 7 БТГр. Наверное одну за грибами отправили)
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28.06.2022 15:37 Відповісти
картошку копать
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28.06.2022 15:46 Відповісти
Картошку рано)
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28.06.2022 15:48 Відповісти
жука травить
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28.06.2022 15:58 Відповісти
сказал "до 7 БТГр". А это и 1, и 5, и 6 и 7
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28.06.2022 16:11 Відповісти
Буданов списдел сказал что нападения не будет зуб зеленского дает
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28.06.2022 15:39 Відповісти
Падлой будет, абдула
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28.06.2022 15:42 Відповісти
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28.06.2022 15:48 Відповісти
Квартальних слухати- зєйолопом стати
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28.06.2022 16:25 Відповісти
До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

08:55 11.06.2022
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28.06.2022 15:39 Відповісти
ви хочете сказати, що з 11 червня жуків ще не кропили?
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28.06.2022 19:01 Відповісти
Противоречивые новости с беларуси. Войска на границе усиливаются, а снаряды вывозят. Одно из этих действий отвлечение внимания.
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28.06.2022 15:41 Відповісти
Доречно
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28.06.2022 15:43 Відповісти
Зрозуміло шо бульбофюрер лежить повністю під ******, а бульбонавтам рекомендую зразу здаватися в полон як колись на початку вторгнення кацапів один другу своєму Сані з калінінграду радив. Каже, Саня, як тільки перейдеш кордон зразу здавайся в плєн, кажи, я хочу в плєн.
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28.06.2022 15:42 Відповісти
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28.06.2022 15:46 Відповісти
намагається вести повітряну розвідку.

Летючими бульбами?
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28.06.2022 15:46 Відповісти
Канистрами со взрывчаткой.
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28.06.2022 16:57 Відповісти
Вирішили зганьбити пам'ять пращурів першою війною з Україною, ще й во славу мокшанського *****?
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Не все так просто, возьмут в заложники семьи военных и что, не пойдут?
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28.06.2022 15:48 Відповісти
Это игра опасна☝Ето как соседский сарай подпалить, х. з. куда ветер пойдет❗
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28.06.2022 16:01 Відповісти
побольше пусть берут в заложники. Армия быстрее развернётся и будет норм замес, власть от дурного луки перейдёт к армии
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28.06.2022 17:19 Відповісти
А Буданов говорит что не нападут моя розвидка мени докладуе,
шо ви йны не буде ,а война вот она ,не надо было стоящих разведчиков уничтожать господин слуга коломойского,наш девиз надо только не стрелять. Вот и имеем что имеем даеще 3года про....ли ни чего два предателя Хомченко и министр Таран только воровали и что таран послом в хорватии ,а хомченко возможно советник рпезидента.
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28.06.2022 15:50 Відповісти
Бульбаші,як тільки рипнетесь,піз... в смислє звізда буде вам відразу. А так ще поживете трохи зі своїм їбо###утим бульбофюрерком...
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28.06.2022 15:52 Відповісти
Шесть батальонов беларусов лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да не вылавировали. Будет ляксандр рыгорыч выступать без ансам***, сам ***, один ***.
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28.06.2022 16:10 Відповісти
Как поц гля.
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28.06.2022 19:59 Відповісти
На жаль, дуже вірогідно, ще Вусатий Тарган таки нападе на Україну ((
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28.06.2022 16:17 Відповісти
Скоріше ні...Лука хоч і косить під простака надзвичайно хитрий і прораховує все.Не в приклад *****,основна біда якого що він давно не отримував в морду...Тому тримати свої війська біля нашого кордону бульбаш буде,притягуючи відповідно наші підрозділи,але це максимум...Але,звичайно,готуватись треба до всього...
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28.06.2022 17:29 Відповісти
Чим 7 бтг?))7 тис дебилов проти навіть в одній області 15-20 тис ЗСУ які готові їх зустрічати?Не кажучи про 3-4 області де до 100 тис численість ЗСУ.Лука прикидується ідіотом але він не ідіот
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28.06.2022 20:20 Відповісти
Тільки білоруси перетнуть кордон з Украіною, вони втратять сувєрєність своєі держави
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28.06.2022 16:29 Відповісти
В них є .сувереність?
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28.06.2022 18:42 Відповісти
Від авторів "ми про@балі Юг України": "ми впевнені, що білоруси не нападуть"...

Теж вважаю, що Єрмачок, патякаючи про "низьку імовірність нападу білорусів", просто саботує підготовку до відсічі. Так само, як зелені саботували всю підготовку перед 24 лютого.
В своєму інтерв'ю наводить недолугий аргумент, чому білоруси не нападуть: "білоруський народ не хоче воювати".
Таку саму дурню молов сам Зеленський за 4 дні до вторгнення:
"Я вважаю, що Російська Федерація... коли ми говоримо РФ - це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".
19 лютого 2022 року.

Як ми побачили: можуть і хочуть. А білоруси давно перебувають під впливом російської пропаганди, велика частина білорусів - це ватне бидло, а інша - плюшеві опозиціонери, які злили свої протести, бо "ви што, хотітє, штоб как на Майданє?!".
Крім того, політичне керівництво білорусі відчуває себе в оточенні союзу Україна-Польща-Литва, який будь-якої миті може "зрізати цей балкон". А тому абсолютно логічно для них, з точки зору військової стратегії, кинутися в самовбивчий кидок першими і спробувати розбити ворожий союз.
Історія знає масу таких прикладів.

Тому вірогідність нападу білорусів - висока.
Треба готувати підрозділи ТРО. Не показувати самозаспокоєння і поведінку лоха, а готуватися винищувати білоруських орків.
Вони мають бачити: полізуть - отримають сповна.
Д.Сміт
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Думаю що таки полізуть бульбаші з білоруської губернії
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28.06.2022 16:46 Відповісти
Нападут, не нападут - зачем гадать? Мы всегда должны быть готовы к худшему варианту.
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28.06.2022 16:58 Відповісти
Верно. Залужный с генералами НАТО и без зе прекрасно это осознают и готовы
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28.06.2022 17:21 Відповісти
скорее всего их двинут в Украину с целью отсечь страну от поставок помощи через западную границу.n
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28.06.2022 19:43 Відповісти
Ты себе представляешь какое количество войск нужно чтобы "отсечь"? Их одни только контрабандисты камнями закидают
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11.07.2022 11:35 Відповісти
 
 