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Путін має визнати провал в Україні, якщо хоче послаблення санкцій проти РФ, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Тиск Заходу на Росію у вигляді санкцій та інших обмежень лише посилюватиметься, тому єдиний спосіб для Путіна вийти з цієї ситуації - визнати провал своїх планів в Україні.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц на завершення саміту G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він підкреслив, що кожна країна має право обирати свій шлях розвитку, не наражаючись при цьому на загрозу нападу з боку сусідів.

За словами канцлера, вчорашній ракетний удар по торговому центру у Кременчуці є ще одним доказом жорстокості Путіна щодо населення України.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Яке послаблення санкцій?
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28.06.2022 15:47
+11
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28.06.2022 15:53
+8
Не торопитесь☝Шольц разиграет юхла так, что тому и репарации выплачивать за счастье будет👍В общем начинается интересная стадия войны. Поражения юхла по всем направлениям❗
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28.06.2022 15:47
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И все? только провал?
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28.06.2022 15:44 Відповісти
Не торопитесь☝Шольц разиграет юхла так, что тому и репарации выплачивать за счастье будет👍В общем начинается интересная стадия войны. Поражения юхла по всем направлениям❗
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Шольц розіграє? Теж мені стратєг)
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28.06.2022 15:58 Відповісти
Авжеж розіграє. Ще й як, з відплатою за газовий шантаж.
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Яке послаблення санкцій?
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Военный трибунал и смертная казнь всех участников террористической военной банды путлера и их Гёббельс-Шапиро,Симоньян, скабеевой ………
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28.06.2022 16:22 Відповісти
Послаблення значне: ***** відріжуть не всі яйки, а тільки одне.
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28.06.2022 16:37 Відповісти
Я теж так подумав. Про яке "послаблення санкцій"? Що воно несе?
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28.06.2022 16:46 Відповісти
Ну і що це повинно означати? Шольц продовжує "валяти шольца".
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Марить "сохранением лица" *****
Коли вже до них дойде - тільки денафикація та розчленування мордору спасе світ!
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28.06.2022 16:48 Відповісти
І вже про послаблення санкцій!
Нема більше європейських цінностей: лише купа жирних баранів, що здатні лише жерти і срати.
Але запам'ятайте шановні, хоча горить лише Україна, але згоріти може вся Європа!
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Что это? Какая очередная ахинея . Может еще, в обмен на санкции, попросите Рашку публично извиниться?
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28.06.2022 15:49 Відповісти
Перед вами - террорист. Какое, на хрен "послабление санкций"? Вы там с ума посходили? Полные санкции для удушения паРаши - это минимум (!) для сдерживания орды! паРаша должна быть изолирована на века от цивилизации, подстилки вы **********!
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28.06.2022 15:52 Відповісти
СМЕРТИ ДЕТЕЙ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ,КОТОРЫМ РАШИСТЫ ТРАВИЛИ И УБИВАЛИ В СИРИИ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ПОЛИТИКУ Германии‼️‼️‼️ Меркель и ее последователи спят и видят : "сохранить кровожадную морду ***** и его выродков",чтобы опять проворачивать миллиардные сделки и поставлять подсанкционные товары и оружие кровавым агрессором
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28.06.2022 16:33 Відповісти
Я вважаю, що наша влада недопрацьовує на дипломатичному фронту. Оці нічні бормотання Зеленського на камеру для внутрішнього споживання - не те, що потрібно для зміни думки світових лідерів.
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28.06.2022 16:52 Відповісти
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28.06.2022 15:53 Відповісти
хто про що а цей пр санкціїї повинні всі лідери взагалі ігнорувати ***** дати зрозуміти йому що він ніхто ізолювати а воно ще поїде на G20 в Індонезію, ви що після всього ще хочити як ні в чому не бувало сприймати його як президента а не як террориста?навіть якщо звільнено все наше санкціїї повинні бути до виплати всіх репарацій
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28.06.2022 15:54 Відповісти
Хто про що, а Шольц мріє про зняття санкції.
Ще раз нагадали *****, що точок неповернення для нього не існує.
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28.06.2022 15:57 Відповісти
***, как же Шольц ******)
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28.06.2022 15:58 Відповісти
А в чем провал-то? Конечно он рискнул, Украину ему уничтожить не удалось. Но объявленая задача успешно выполняется, территория Луганской области в ближайшее время будет захвачена. К концу года такими темпами захватят и Донецкую область. После этого будет предложение переговоров, признаете лднр, признаете Крым российским, поставляете воду и электроэнергию в Крым, а за это отдаем Херсонскую и Запорожскую области. За последнее время не организовано ни одно контрнаступление это говорит о том что скорее всего оно и не будет организовано. Лето уже практически потеряно. В жару под 40 контратаковать может только самоубийца.
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28.06.2022 15:59 Відповісти
Захват Донбасса будет пирровой победой. Пока будет доедать Юго-восток, потеряет Херсон и Мелитополь, там каждый день ВСУ что-то отжимает, и к концу лета фронт будет где-то между Джанкоем и Симферополем. Дорого им Донбасс обойдётся, очень дорого.
По-моему, Наполеон сказал после Бородино: еще одна такая победа, и я останусь без армии.
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28.06.2022 16:07 Відповісти
Да не отжимают сейчас ничего. Даже в серые зоны где никого нет сейчас особо не заходят. На херсонском направлении после того как провалилась разведка боем у Давыдова брода можно сказать тишина. Из последних контрударов это в районе Угледара Донецкой обл. Но смысл этой контратаки в том районе мне вообще не понятен.
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28.06.2022 16:18 Відповісти
Вчера что-то отжали, была новость.
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28.06.2022 16:52 Відповісти
ну ты и серешь, кацап...

это у тебя изо рта лезет то, что тебе ********* с Киселёвым в голову насрали?

кацап, проснись...
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Ну расскажи свое видение ситуации, я почитаю, может переубедишь своими фактами. Обозвать человека легко, а по делу сказать есть чего?
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28.06.2022 16:21 Відповісти
Після серпня, путлеру буде не до України.Вже зараз в кацапії починаються задержання зарплати та страйк робочих. А офіційне визнання дефолту, ставить хрест на економіки кацапії.
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28.06.2022 16:24 Відповісти
На кацапии умеют терпеть. Как минимум годами, а то и десятилетиями. Потому особо я бы на это не надеялся.
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28.06.2022 16:26 Відповісти
А ты прихвостень ***** , рашист , кровожадный выродок пшел в дупу 💩🇷🇺
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28.06.2022 16:36 Відповісти
визнати провал, повернути захоплені теріторії, сплатити репарції, розпустити орду, денаціфікуватися ти демілітаризуватися
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28.06.2022 16:03 Відповісти
бомбу в бункер а не послабление ему. Шольц как всегда идиотничает
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28.06.2022 16:17 Відповісти
Шольцу треба пояснити - послаблення санкцій вже не буде.
Сильні світу сього вирішили давити расєю до її розвалу на декілька десятків нових національних країн.
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28.06.2022 16:25 Відповісти
Якщо очільники України не говорять про те, що в результаті цієї війни вся касапська імперія має бути розвалена на друзьки, що ця нині існуюча держава є тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; що вона є країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі - то за це не говоритимуть і політики цивілізованого світу, і навіть наші союзники в тому світі.

От Шольц і обходить тему...
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28.06.2022 16:26 Відповісти
Щось новеньке для іплища х...ла.
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28.06.2022 16:27 Відповісти
Исповедуясь, мужик признался, что украл у своего соседа сто снопов
пшеницы. Перед тем как отпустить его грехи, священник спрашивает:
- И сколько же раз вам пришлось ходить за ними?
- Четыре раза, отец мой. Я прихватывал каждый раз по двадцать снопов.
- Но это будет только восемьдесят снопов!
- Да, остальные двадцать я прихвачу после исповеди.
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28.06.2022 16:30 Відповісти
Наконец разговор пошел в правильном направлении:
бо-бо?
Ведите себя правильно, и мы подумаем как ослабить
удавочку на мошонке.
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28.06.2022 16:39 Відповісти
Потомок адольфа віссаріоновича дуже турбується про зняття санкцій
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28.06.2022 16:43 Відповісти
только пусть здохнет с начала
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28.06.2022 17:10 Відповісти
тільки развал рашки і крапка. а всю думу СУДІТЬ.
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28.06.2022 19:42 Відповісти
Ослаблять санкции можно, когда повесят всю эту банду, разберут Парашу на несколько стран и лишат их всех ядерного оружия.
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28.06.2022 20:06 Відповісти
Ты шо ****** скотина какая шмольц! Шмольц, давай я ***** и а потом зарежу всех твоих близких у тебя на глазах, а когда мне надоесть, я признаюсь что совершил плохой поступок, а ты мне за это сделаешь минет, и приготовишь ужин?
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29.06.2022 00:12 Відповісти
пора бы уже шмольца и микрона повесить на столбе как путлеровских проституток и пособников, их легче достать чем путлера!
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29.06.2022 00:13 Відповісти
Что.... Что....Кемскую Волость, Йа-Йа, Кемскую Волость! Натюрлих!
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17.08.2022 18:12 Відповісти
 
 