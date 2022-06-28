Путін має визнати провал в Україні, якщо хоче послаблення санкцій проти РФ, - Шольц
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Тиск Заходу на Росію у вигляді санкцій та інших обмежень лише посилюватиметься, тому єдиний спосіб для Путіна вийти з цієї ситуації - визнати провал своїх планів в Україні.
Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц на завершення саміту G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Він підкреслив, що кожна країна має право обирати свій шлях розвитку, не наражаючись при цьому на загрозу нападу з боку сусідів.
За словами канцлера, вчорашній ракетний удар по торговому центру у Кременчуці є ще одним доказом жорстокості Путіна щодо населення України.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Будь ласка, зачекайте...
Коли вже до них дойде - тільки денафикація та розчленування мордору спасе світ!
Нема більше європейських цінностей: лише купа жирних баранів, що здатні лише жерти і срати.
Але запам'ятайте шановні, хоча горить лише Україна, але згоріти може вся Європа!
Ще раз нагадали *****, що точок неповернення для нього не існує.
По-моему, Наполеон сказал после Бородино: еще одна такая победа, и я останусь без армии.
это у тебя изо рта лезет то, что тебе ********* с Киселёвым в голову насрали?
кацап, проснись...
Сильні світу сього вирішили давити расєю до її розвалу на декілька десятків нових національних країн.
От Шольц і обходить тему...
пшеницы. Перед тем как отпустить его грехи, священник спрашивает:
- И сколько же раз вам пришлось ходить за ними?
- Четыре раза, отец мой. Я прихватывал каждый раз по двадцать снопов.
- Но это будет только восемьдесят снопов!
- Да, остальные двадцать я прихвачу после исповеди.
бо-бо?
Ведите себя правильно, и мы подумаем как ослабить
удавочку на мошонке.